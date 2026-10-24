Olajsokk fenyeget: újabb háborús fordulat rázta meg a világpiacot - lehet készülni az üzemanyag drágulására
Április óta nem látott magasságban zárta a hetet a Brent típusú kőolaj ára, miután a Szaúd-Arábia elleni támadások fokozódása tovább növelte az ellátással kapcsolatos aggodalmakat, amelyeket már az Egyesült Államok és Irán közötti háború is felerősített. A nemzetközi olajpiacon irányadónak számító Brent hordónkénti ára pénteken valamivel 117 dollár alatt zárt, ami heti szinten több mint 6 százalékos drágulást jelent. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) jegyzése eközben 103 dollár fölött fejezte be a kereskedést.
Az Irán által támogatott húszi fegyveresek magukra vállalták a szaúdi Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötője elleni közelmúltbeli támadásokat, valamint az ország egyik olajmezője és egy repülőtere ellen végrehajtott, halálos áldozatokkal járó csapásokat is.
A hétvégi eszkalációtól való félelem tovább hajtja felfelé az árakat
– mondta Rebecca Babin, a CIBC Private Wealth Group vezető energiapiaci kereskedője. Hozzátette: bár a geopolitikai elemzők viszonylag csekélynek tartják a konfliktus további kiszélesedésének valószínűségét, a piaci szereplők továbbra is idegesek. A feszültség kiújulása azzal fenyeget, hogy a harcok a Hormuzi-szoros térségében is kiszélesednek, ahol a kőolajexport időközben már megközelítette a háború előtti szintet. Az olajkereskedők emellett vonakodnak attól, hogy a hétvégi kereskedési szünet előtt az áresésre fogadó, úgynevezett shortpozíciókat tartsanak fenn. Az opciós piacon kialakult több tényező szintén az áremelkedés irányába hat, és hatása a határidős piacokon is érezhető.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok már „kiütötte” Iránt, ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy Washington „egy kicsit még tovább mehet”. Kijelentését nem részletezte. A The New York Times a héten arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Izrael terveket dolgozott ki az Irán elleni légicsapások újraindítására a november elején esedékes amerikai félidős választásokat követően.
Több mint 85 százalékkal drágult az olaj az év eleje óta
A Brent ára az idén már több mint 85 százalékkal emelkedett az Egyesült Államok és Irán közötti, immár a kilencedik hónapjához közeledő háború következtében. A finomított kőolajtermékek ára ennél is gyorsabban nőtt, különösen a gázolajé. Az utóbbi időben ugyanakkor jelentősen élénkült a Hormuzi-szoroson áthaladó olajforgalom, ami nyomás alá helyezte a fizikai olajpiacot, miközben a határidős jegyzések tovább emelkedtek.
– A közel-keleti konfliktus eszkalációján túl egyre inkább a szállítási díjak váltak az árakat meghatározó tényezővé. A finomítók számára a magas, szállítási költségekkel növelt beszerzési árak korlátozhatják a kőolaj további drágulását, mivel a romló árrések miatt a feldolgozóüzemek visszafoghatják termelésüket – mondta Ryan McKay, a TD Securities vezető árupiaci stratégája.
A szakértő szerint ez ugyanakkor azt is jelentené, hogy a finomított kőolajtermékek piacán továbbra is rendkívül szűkös maradna a kínálat. Az Egyesült Államok elhúzódó iráni konfliktusra készül, és akár egy év múlva is patthelyzetben lehet – mondta Mike Waltz, Donald Trump ENSZ-nagykövete a Financial Timesnak. Waltz szerint az amerikai haditengerészet belátható ideig képes fenntartani az iráni kikötők blokádját, miközben a washingtoni kormányzat tovább fokozza a Teheránra nehezedő gazdasági nyomást.
A szaúdi olajlétesítmények elleni támadások is fokozzák a feszültséget
A Jemenben működő húszi fegyveresek az elmúlt hónapokban többször is támadást indítottak Szaúd-Arábia ellen. Az állami tulajdonú Saudi Aramco csütörtökön kiürítette a dahráni központját, és arra kérte alkalmazottait, hogy otthonról dolgozzanak, miután az épületben riasztást adtak ki – közölték az ügyet ismerő források. Az olajárak emelkedését az opciós piac működése is felerősíti. Piaci szereplők szerint az opciós ügyleteket kínáló kereskedők tömegesen fedezik úgynevezett negatív gamma-kitettségüket.
Amikor a befektetők nagy számban lépnek be az opciós piacra, az ügyletek másik oldalán álló kereskedőknek vásárlásokkal vagy eladásokkal kell ellensúlyozniuk gyorsan változó kockázati kitettségüket. Ezt a folyamatot gammafedezésnek nevezik. Erőteljes áremelkedés esetén a kereskedők újabb vásárlásokra kényszerülhetnek, ami tovább hajtja felfelé a jegyzéseket. Így olyan önmagát erősítő folyamat alakulhat ki, amelyben az áremelkedés újabb vételi hullámot indít el.
A gázolajpiacon továbbra is súlyos ellátási zavarok vannak
Bár a Perzsa-öböl térségéből származó nyersolaj szállítása nagyrészt helyreállt, a finomított kőolajtermékek kivitele továbbra is korlátozott. A kínálat szűkössége, valamint az orosz olajfinomítók elleni egyre intenzívebb ukrán támadások arra késztették a kormányokat, hogy stratégiai készleteikhez nyúljanak. Donald Trump eközben a novemberi félidős választások előtt igyekszik leszorítani az üzemanyagárakat. Ennek érdekében több intézkedést is szorgalmaz, köztük egy Moszkvával kötendő, gázolajjal kapcsolatos megállapodást. Ryan McKay, a TD Securities stratégája szerint rövid távon továbbra is inkább az olajárak emelkedése valószínű.
Arra számítunk, hogy a kőolajpiacon rövid távon továbbra is a drágulás irányába mutató kockázatok lesznek túlsúlyban, mivel az izraeli és az amerikai választások előtt változatlanul magas a konfliktus eszkalációjának veszélye
– fogalmazott a szakértő. A Brent így 6,2 százalékos heti drágulással zárt, ami több mint egy hónapja a legnagyobb heti áremelkedésnek számít.