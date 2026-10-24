Olajsokk fenyeget: újabb háborús fordulat rázta meg a világpiacot - lehet készülni az üzemanyag drágulására

Április óta nem látott magasságban zárta a hetet a Brent típusú kőolaj ára, miután a Szaúd-Arábia elleni támadások fokozódása tovább növelte az ellátással kapcsolatos aggodalmakat, amelyeket már az Egyesült Államok és Irán közötti háború is felerősített. A nemzetközi olajpiacon irányadónak számító Brent hordónkénti ára pénteken valamivel 117 dollár alatt zárt, ami heti szinten több mint 6 százalékos drágulást jelent. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) jegyzése eközben 103 dollár fölött fejezte be a kereskedést.

Tovább drágulhat az üzemanyag, a brent ára hathavi csúcson zárta a hetet Fotó: Brandon Bell

Az Irán által támogatott húszi fegyveresek magukra vállalták a szaúdi Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötője elleni közelmúltbeli támadásokat, valamint az ország egyik olajmezője és egy repülőtere ellen végrehajtott, halálos áldozatokkal járó csapásokat is.

A hétvégi eszkalációtól való félelem tovább hajtja felfelé az árakat

– mondta Rebecca Babin, a CIBC Private Wealth Group vezető energiapiaci kereskedője. Hozzátette: bár a geopolitikai elemzők viszonylag csekélynek tartják a konfliktus további kiszélesedésének valószínűségét, a piaci szereplők továbbra is idegesek. A feszültség kiújulása azzal fenyeget, hogy a harcok a Hormuzi-szoros térségében is kiszélesednek, ahol a kőolajexport időközben már megközelítette a háború előtti szintet. Az olajkereskedők emellett vonakodnak attól, hogy a hétvégi kereskedési szünet előtt az áresésre fogadó, úgynevezett shortpozíciókat tartsanak fenn. Az opciós piacon kialakult több tényező szintén az áremelkedés irányába hat, és hatása a határidős piacokon is érezhető.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy az Egyesült Államok már „kiütötte” Iránt, ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy Washington „egy kicsit még tovább mehet”. Kijelentését nem részletezte. A The New York Times a héten arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Izrael terveket dolgozott ki az Irán elleni légicsapások újraindítására a november elején esedékes amerikai félidős választásokat követően.

Több mint 85 százalékkal drágult az olaj az év eleje óta

A Brent ára az idén már több mint 85 százalékkal emelkedett az Egyesült Államok és Irán közötti, immár a kilencedik hónapjához közeledő háború következtében. A finomított kőolajtermékek ára ennél is gyorsabban nőtt, különösen a gázolajé. Az utóbbi időben ugyanakkor jelentősen élénkült a Hormuzi-szoroson áthaladó olajforgalom, ami nyomás alá helyezte a fizikai olajpiacot, miközben a határidős jegyzések tovább emelkedtek.