Trump saját pártjából fúrják a Putyinnal kötött orosz dízelalkut, pedig ettől várta az amerikai elnök az üzemanyagárak csökkenését

Ahogyan arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Trump bejelentése szerint Oroszország első körben több mint 300 ezer tonna dízelt bocsát az amerikai és a globális piac rendelkezésére. Ezt novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb egymillió tonna követheti. Az elnök ezenfelül további hárommillió tonna lehetséges felszabadításáról is beszélt.

Az amerikai pénzügyminisztérium ezt követően 2027 áprilisáig szóló szankciós felmentést adott az orosz dízellel kapcsolatos egyes ügyletekre. Mindez éles szakítást jelentett a 2022-ben kialakított amerikai politikával, amelynek célja az orosz energiahordozók értékesítéséből származó bevételek visszaszorítása volt.

Most azonban éppen a kongresszus republikánus tagjai közül többen kérdőjelezik meg az elnök döntését. Don Bacon a törvényjavaslat bemutatásakor arra emlékeztetett, hogy Trump éveken keresztül azért bírálta Európát, mert az orosz energiahordozók megvásárlásával hozzájárult Moszkva háborús gazdaságának finanszírozásához. A republikánus politikus szerint az amerikai elnök most éppen azt könnyítené meg Oroszországnak, amiért korábban az európai országokat támadta: az orosz üzemanyag értékesítését.

Már úton van az első orosz dízelszállítmány Amerikába

A történet különösen figyelemre méltó fejleménye, hogy a kongresszusi ellenállás éppen akkor erősödött fel, amikor az orosz–amerikai megállapodás végrehajtása már ténylegesen megkezdődött. A Reuters október 23-i értesülése szerint az Agioi Fanendes nevű, máltai zászló alatt közlekedő tartályhajó október 22-én 40 ezer tonna alacsony kéntartalmú dízelt vett fel az oroszországi Primorszk kikötőjében.

A hajó várhatóan november 7-én érkezik New Yorkba. Amennyiben a szállítmányt az Egyesült Államokban kirakodják, az 2022 óta az első amerikai import lesz orosz kőolajtermékből. Ez azt jelenti, hogy az első szállítmány már elindult, miközben Washingtonban egyes törvényhozók éppen az import jogi lehetőségét akarják megszüntetni. Az időzítés politikailag is érzékeny: a tanker várhatóan négy nappal a november 3-i amerikai félidős választások után érkezik meg.