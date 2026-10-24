Trump saját pártjából fúrják a Putyinnal kötött orosz dízelalkut, pedig ettől várta az amerikai elnök az üzemanyagárak csökkenését
Ronald Reagan egykori amerikai elnökről elnevezett törvényjavaslattal akadályoznák meg az Egyesült Államokban az orosz dízelimport újraindítását. A javaslat részleteit Brian Fitzpatrick republikánus képviselő október 23-i közleménye is megerősítette. A Ronald Reagan Peace Through Strength Act elnevezésű törvényjavaslatot Fitzpatrick mellett a szintén republikánus Don Bacon és a demokrata Marie Gluesenkamp Perez terjesztette elő. A kezdeményezés különösen nagy fordulat Trump október 9-i bejelentéséhez képest: az amerikai elnök akkor még az üzemanyagárak csökkentésének egyik kulcsát látta a Vlagyimir Putyinnal kötött megállapodásban.
Fontos kiemelni, hogy a kongresszusi kezdeményezés egyelőre nem elfogadott törvény, és nem jelenti a dízelmegállapodás tényleges felmondását. A szankciós felmentés érvényben marad, amíg azt az illetékes hatóság vissza nem vonja, vagy megfelelő jogi döntés meg nem szünteti.A kezdeményezés három fontos intézkedést tartalmaz:
- Érvénytelenítené az amerikai pénzügyminisztérium október 9-én kiadott engedélyét, amely ismét lehetővé tette az orosz dízel behozatalát.
- Megakadályozná, hogy a kormányzat újabb felmentésekkel megkerülje az orosz energiahordozók importját 2022 óta tiltó jogszabályt.
- Törvényben erősítené meg az Ukrajnának nyújtott amerikai hírszerzési támogatást, és előírná, hogy annak megszakításáról 24 órán belül tájékoztassák a kongresszusi bizottságokat. A javaslat így nem egyszerűen az üzemanyag-kereskedelemről szól. Azt is megakadályozná, hogy a Fehér Ház a kongresszus által meghatározott szankciós politika lényegét elnöki felmentésekkel változtassa meg.
Az üzemanyagár csökkenését reméli a lépéstől Trump
Emlékezetes, hogy október 9-én még egészen más üzenet érkezett Washingtonból. Donald Trump akkor bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel megállapodott az orosz dízelszállítások újraindításáról. Az amerikai elnök az alkuval a rendkívül magas üzemanyagárakat kívánta mérsékelni, különösen a november 3-i félidős kongresszusi választások előtt.
Ahogyan arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Trump bejelentése szerint Oroszország első körben több mint 300 ezer tonna dízelt bocsát az amerikai és a globális piac rendelkezésére. Ezt novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb egymillió tonna követheti. Az elnök ezenfelül további hárommillió tonna lehetséges felszabadításáról is beszélt.
Az amerikai pénzügyminisztérium ezt követően 2027 áprilisáig szóló szankciós felmentést adott az orosz dízellel kapcsolatos egyes ügyletekre. Mindez éles szakítást jelentett a 2022-ben kialakított amerikai politikával, amelynek célja az orosz energiahordozók értékesítéséből származó bevételek visszaszorítása volt.
Most azonban éppen a kongresszus republikánus tagjai közül többen kérdőjelezik meg az elnök döntését. Don Bacon a törvényjavaslat bemutatásakor arra emlékeztetett, hogy Trump éveken keresztül azért bírálta Európát, mert az orosz energiahordozók megvásárlásával hozzájárult Moszkva háborús gazdaságának finanszírozásához. A republikánus politikus szerint az amerikai elnök most éppen azt könnyítené meg Oroszországnak, amiért korábban az európai országokat támadta: az orosz üzemanyag értékesítését.
Már úton van az első orosz dízelszállítmány Amerikába
A történet különösen figyelemre méltó fejleménye, hogy a kongresszusi ellenállás éppen akkor erősödött fel, amikor az orosz–amerikai megállapodás végrehajtása már ténylegesen megkezdődött. A Reuters október 23-i értesülése szerint az Agioi Fanendes nevű, máltai zászló alatt közlekedő tartályhajó október 22-én 40 ezer tonna alacsony kéntartalmú dízelt vett fel az oroszországi Primorszk kikötőjében.
A hajó várhatóan november 7-én érkezik New Yorkba. Amennyiben a szállítmányt az Egyesült Államokban kirakodják, az 2022 óta az első amerikai import lesz orosz kőolajtermékből. Ez azt jelenti, hogy az első szállítmány már elindult, miközben Washingtonban egyes törvényhozók éppen az import jogi lehetőségét akarják megszüntetni. Az időzítés politikailag is érzékeny: a tanker várhatóan négy nappal a november 3-i amerikai félidős választások után érkezik meg.
A republikánusok is szembefordultak Trumppal
A törvényjavaslat nem elszigetelt kezdeményezés. Október 13-án már tizenkét, demokrata és republikánus párti szenátor fordult közösen az elnökhöz, követelve az orosz dízelmegállapodás visszavonását. A szenátorok közös állásfoglalása szerint az orosz üzemanyag világpiaci értékesítésének megkönnyítése ellentétes az amerikai biztonsági érdekekkel, és aláássa Ukrajna támogatását.
A Roll Call beszámolója szerint Mike Johnson republikánus házelnök is fenntartásokat fogalmazott meg a szankciók enyhítésével kapcsolatban. Eközben Gregory Meeks demokrata képviselő szintén olyan jogszabályt kezdeményezett, amely visszavonná Trump Oroszországnak biztosított könnyítéseit. A kongresszusi ellenállás azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy a republikánus párt egésze szembefordult volna az elnökkel. A törvényjavaslat elfogadásához a képviselőház és a szenátus támogatása is szükséges, az esetleges elnöki vétó felülírásához pedig kétharmados többség kellene mindkét házban.
Az orosz dízel sem tudta letörni az amerikai üzemanyagárakat
Trump eredeti megállapodását elsősorban gazdasági megfontolások indokolták. Az amerikai üzemanyagárak jelentősen emelkedtek, részben az iráni háború következtében kialakult nemzetközi ellátási zavarok miatt. A Reuters október 23-i elemzése szerint az amerikai dízel átlagára az előző héten újabb közel 10 centtel emelkedett, és gallononként 6,28 dollárt ért el. A magas üzemanyagárak különösen a fuvarozókat, az építőipart és a mezőgazdasági termelőket sújtják. Trump ezért az orosz dízelimport engedélyezése mellett nyolcmilliárd dolláros mezőgazdasági támogatási programot is bejelentett. Az orosz szállítmányok árleszorító hatásával kapcsolatban azonban kezdettől komoly kételyek merültek fel.
A Világgazdaság korábbi elemzésében rámutatott, hogy az ukrán támadások miatt károsodott orosz finomítók, a belföldi ellátási gondok és a logisztikai akadályok egyaránt korlátozhatják a megállapodás teljesítését. Ráadásul az elsőként bejelentett 300 ezer tonnás mennyiség még egyetlen napi amerikai dízelfogyasztást sem fedezne teljes egészében.
Az üzlet esetleges visszavonása így elsősorban politikai és szankciós szempontból lenne jelentős. Az amerikai üzemanyagpiacon jóval kisebb hatás várható, mint amit a két ország kapcsolatában okozhat.
Moszkva számára is komoly figyelmeztetés
Az új kongresszusi kezdeményezés azért különösen kellemetlen Moszkvának, mert Trump október 9-i bejelentése az amerikai–orosz gazdasági kapcsolatok részleges normalizálásának lehetőségét vetítette előre.
A szankciók enyhítése nemcsak az orosz finomítók előtt nyithatott volna meg új értékesítési lehetőségeket, hanem azt is jelezhette, hogy Washington hajlandó gazdasági engedményekkel ösztönözni Moszkvát az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokra.
A Reagan nevét viselő törvényjavaslat ezzel szemben azt üzenné, hogy az amerikai törvényhozás egy része továbbra is a gazdasági nyomásgyakorlást tartja a megfelelő eszköznek.
Az Egyesült Államokban így két, egymással ellentétes Oroszország-politika került nyílt konfliktusba: Trump a szankciók részleges enyhítésével próbál gazdasági és diplomáciai eredményt elérni, míg a kongresszusi kezdeményezés támogatói éppen a korlátozások fenntartásában látják Moszkva tárgyalóasztalhoz kényszerítésének eszközét.