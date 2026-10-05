Hétfőn sem változott a 95-ös benzin és a gázolaj hazai országos átlagára a pénteki szinthez képest – írta a holtankoljak.hu.

Már kaparják a falat az autósok, nem ilyen hétfőt akartak: kijöttek az új üzemanyagárak – ennyiért tankolhatunk mától / Fotó: David Paul Morris

A nemzetközi olajpiaci mozgások egyelőre nem jelentek meg a magyarországi kiskereskedelmi átlagárakban.

A hét elején

a 95-ös benzin literenkénti átlagára 636 forint,

míg a gázolajé 709 forint.

A dízel így átlagosan 73 forinttal kerül többe literenként a benzinnél. Az egyes töltőállomások árai eltérhetnek az országos átlagtól.

Közben a nemzetközi olajpiacon több fejlemény is befolyásolhatja az árak alakulását. A beszámoló szerint a Brent nyersolaj hordónkénti ára 102 dollár körül mozog, miközben a G7 országai összesen 100 millió hordó nyersolaj és dízel felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből.

Emellett a közel-keleti olajexport is növekedett az elmúlt időszakban. A kínálat bővülése és a stratégiai készletek felszabadítása mérsékelheti az ellátással kapcsolatos aggodalmakat.

A hazai kutakon azonban egyelőre stabilak az országos átlagárak: a hétfői adatok alapján sem a benzinért, sem a gázolajért nem kell átlagosan többet fizetni, mint pénteken.

Enyhült a nyomás az olajpiacon hétfőn: esett a Brent és az amerikai WTI olaj ára, miután a G7-országok megállapodtak arról, hogy összesen 100 millió hordó nyersolajat és dízelüzemanyagot szabadítanak fel stratégiai tartalékaikból. Ez a magyar autósok számára is fontos, mert az elmúlt hetekben a közel-keleti háború miatt ismét jelentősen megdrágult a kőolaj, miközben itthon egyelőre nem emelkedtek tovább a benzin- és gázolajárak.

Nem csak a stratégiai készletek növelhetik a kínálatot. A szállítási adatok szerint a közel-keleti nyersolajexport szeptember utolsó hetének hét napjából négyen már meghaladta a háború előtti szintet, annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat továbbra is támadások fenyegetik.