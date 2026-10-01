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Meghallgatta minisztereit Trump, megmenekült Európa: itt a nap híre a magyar autósoknak – az amerikai elnök könyörületét azonnal megérezhetik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Úgy tűnik hallgat minisztereire az amerikai elnök, egyre kevésbé valószínű, hogy bevezetik az amerikai dízelre az exportkorlátozást - lévén ez az amerikai benzinárakat növelné. Európa fellélegezhet; a kieső orosz dízelt továbbra is pótolni fogja az amerikai; nem szökik az egekbe az üzemanyagár.
D. GY.
2026.10.01, 14:58
Frissítve: 2026.10.01, 15:03

Donald Trump elnök jelezte, hogy csökkent a hajlandósága az amerikai dízelexport betiltására, tekintettel arra a kockázatra, hogy az intézkedés az üzemanyagárak emelkedését okozhatja. Egyik vezető tisztviselője pedig arra utalt, hogy Európa hamarosan új dízelkészleteket dobhat piacra.

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Az USA nem vezeti be a dízel exportkorlátozást, így a kieső orosz szállításokat továbbra is Amerika pótolja - nem száll ez az üzemanyagár / Fotó: David Paul Morris

Trump szerdán újságíróknak azt mondta, hogy Chris Wright energiaügyi miniszterrel és Doug Burgum belügyminiszterrel továbbra is mérlegeli a külföldre irányuló dízelértékesítés korlátozását, ugyanakkor elismerte figyelmeztetésüket, miszerint egy széles körű exporttilalom nem kívánt következményekkel járhat. 

Úgy gondolják, hogy ez valamelyest segítene a dízelárakon, de más dolgok árát megemelhetné, és szerintem most jó helyzetben vagyunk, mert az olajárak hamarosan csökkenni kezdenek

 – mondta Trump. „Úgy tűnik, hogy ez kedvezőtlenül hatna a benzinre, vagyis annak ára kissé emelkedne, miközben a dízelé valamelyest csökkenne, és úgy gondoljuk, hogy jelenleg nagyon jó helyzetben vagyunk” - tette hozzá.

Jönnek a félidős választások, miközben rekordszinten az üzemanyagár

  • A dízelárak rekordmértékben emelkedtek, ami 
  • fokozza a Fehér Házra nehezedő nyomást néhány héttel a félidős választások előtt, amelyeken 
  • Trump Republikánus Pártja elveszítheti a Kongresszus feletti ellenőrzést. 
  • A választók különösen a magas megélhetési költségek miatt értékelték kedvezőtlenül Trump teljesítményét.

Wright szerdán rámutatott a magas árak enyhítésének egyik lehetséges módjára, és azt mondta, hogy 

európai barátaink részéről bejelentések várhatók olyan új dízelkészletekről, amelyek piacra kerülnek.

A Fehér Ház tisztviselői számos más, célzott intézkedést is mérlegelnek a költségek csökkentésére, amelyek jóval elmaradnának egy exporttilalomtól. A lehetőségek között szerepel, hogy arra ösztönözzenek egyes, nagymértékben amerikai dízelre támaszkodó európai országokat, hogy szabadítsák fel készleteik egy részét – mondták az ügyet ismerő, a belső egyeztetések bizalmas jellege miatt névtelenséget kérő források.

Az európaiak spájzolnak

Amerikai tisztviselők azt kifogásolták, hogy az európai országok lemaradtak az Egyesült Államok és Japán mögött a globális olajtartalékok összehangolt felszabadításában az iráni háború közepette. 

Wright szerint több európai ország „csak töredékét szabadította fel annak a kőolaj- és kőolajtermék-mennyiségnek, amelyre ígéretet tett”.

A Nemzetközi Energiaügynökség olajpiacokért felelős vezetője a hónap elején azt mondta, hogy Európa továbbra is jelentős mennyiségű vészhelyzeti olajtartalékkal rendelkezik.

Olajipari vezetők és energiaelemzők arra figyelmeztették a Trump-kormányzatot, hogy a dízelexport korlátozására irányuló bármilyen lépés a benzin árát is megemelheti, mivel a finomítók a két üzemanyagot párhuzamosan állítják elő. Érvelésük szerint ha a finomítókat a dízeltermelés visszafogására kényszerítik, a benzintermelés is csökkenne, ami tovább növelné a kutaknál fizetendő árakat.

  • A dízel határidős piacain mind Európában, mind az Egyesült Államokban jelentős árfolyam-ingadozások következtek be azóta, hogy Trump szeptember elején elismerte: fontolgatja az exporttilalmat. 
  • Az amerikai gyártású üzemanyag árprémiuma szinte teljesen összeomlott, ami azt jelezte, hogy a piacok külföldön drágább dízelre számítanak. 
  • Később az árprémium ismét emelkedett, ahogy enyhültek a kereskedők exporttilalommal kapcsolatos félelmei. 
  • Az AAA autóklub legfrissebb adatai szerint a kiskereskedelmi dízelár gallononként 6,41 dollár volt, alig maradva el a múlt héten felállított történelmi rekordtól.

Európát hatalmas csapás érné

Egy amerikai exporttilalom azért lenne különösen veszélyes, mert az USA jelenleg a világ legnagyobb dízelexportőre. Az amerikai szállítások ráadásul éppen akkor váltak létfontosságúvá, amikor kevesebb orosz és közel-keleti dízel érkezik a piacra. Az S&P Global szerint az Egyesült Államok a harmadik negyedévben napi mintegy 

  • 360 ezer hordó dízelt szállít Európába, 
  • szemben a háború előtti 250 ezer hordóval. 

Nagy-Britanniában és Hollandiában augusztusban az amerikai termék már a teljes dízelimport 62–72 százalékát adta. Az amerikai export kiesése után Európának, Latin-Amerikának és más importőröknek ugyanazért a kisebb mennyiségű szabad dízelért kellene versenyezniük. India növelhetné az exportot, de kapacitása nem elegendő az amerikai mennyiség teljes pótlására. Oroszország, mint említettük korlátozza az exportot. A Wood Mackenzie számítása szerint lényegében 

Kína az egyetlen ország, amelynek jelenleg elegendő szabad finomítói kapacitása lehetne ahhoz, hogy érdemben enyhítse a hiányt – de egyáltalán nem biztos, hogy Peking ezt megtenné. 

A Wood Mackenzie modelljében egy amerikai exporttilalom hatására az északnyugat-európai dízel finomítói árrés 27 százalékkal emelkedne. Európa ráadásul már most magas finomítói kapacitáskihasználtsággal működik, így kevés lehetősége lenne arra, hogy saját termeléssel pótolja az importot. A Wood Mackenzie szerint 

a tilalom napi mintegy 700 ezer hordónyi dízel-felesleget terelne az amerikai tárolókba.

A Mexikói-öböl térségében lévő készletek valamivel több mint egy hónap alatt elérhetnék a maximális kapacitást. Ezután a finomítóknak napi több mint kétmillió hordóval kellene csökkenteniük a nyersolaj-feldolgozást. Ez az exporttilalom paradoxona. Egy finomító nem tudja egyszerűen leállítani a dízelgyártást, miközben változatlan mennyiségű benzint állít elő. A termelés visszafogásával a benzinkínálat is csökkenne. A Goldman Sachs szerint a tárolók telítődése után az amerikai benzin kiskereskedelmi ára akár 30 centtel is emelkedhetne gallononként.

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