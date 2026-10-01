Meghallgatta minisztereit Trump, megmenekült Európa: itt a nap híre a magyar autósoknak – az amerikai elnök könyörületét azonnal megérezhetik

Donald Trump elnök jelezte, hogy csökkent a hajlandósága az amerikai dízelexport betiltására, tekintettel arra a kockázatra, hogy az intézkedés az üzemanyagárak emelkedését okozhatja. Egyik vezető tisztviselője pedig arra utalt, hogy Európa hamarosan új dízelkészleteket dobhat piacra.

Az USA nem vezeti be a dízel exportkorlátozást, így a kieső orosz szállításokat továbbra is Amerika pótolja - nem száll ez az üzemanyagár / Fotó: David Paul Morris

Trump szerdán újságíróknak azt mondta, hogy Chris Wright energiaügyi miniszterrel és Doug Burgum belügyminiszterrel továbbra is mérlegeli a külföldre irányuló dízelértékesítés korlátozását, ugyanakkor elismerte figyelmeztetésüket, miszerint egy széles körű exporttilalom nem kívánt következményekkel járhat.

Úgy gondolják, hogy ez valamelyest segítene a dízelárakon, de más dolgok árát megemelhetné, és szerintem most jó helyzetben vagyunk, mert az olajárak hamarosan csökkenni kezdenek

– mondta Trump. „Úgy tűnik, hogy ez kedvezőtlenül hatna a benzinre, vagyis annak ára kissé emelkedne, miközben a dízelé valamelyest csökkenne, és úgy gondoljuk, hogy jelenleg nagyon jó helyzetben vagyunk” - tette hozzá.

Jönnek a félidős választások, miközben rekordszinten az üzemanyagár

A dízelárak rekordmértékben emelkedtek, ami

fokozza a Fehér Házra nehezedő nyomást néhány héttel a félidős választások előtt, amelyeken

Trump Republikánus Pártja elveszítheti a Kongresszus feletti ellenőrzést.

A választók különösen a magas megélhetési költségek miatt értékelték kedvezőtlenül Trump teljesítményét.

Wright szerdán rámutatott a magas árak enyhítésének egyik lehetséges módjára, és azt mondta, hogy

európai barátaink részéről bejelentések várhatók olyan új dízelkészletekről, amelyek piacra kerülnek.

A Fehér Ház tisztviselői számos más, célzott intézkedést is mérlegelnek a költségek csökkentésére, amelyek jóval elmaradnának egy exporttilalomtól. A lehetőségek között szerepel, hogy arra ösztönözzenek egyes, nagymértékben amerikai dízelre támaszkodó európai országokat, hogy szabadítsák fel készleteik egy részét – mondták az ügyet ismerő, a belső egyeztetések bizalmas jellege miatt névtelenséget kérő források.

Az európaiak spájzolnak

Amerikai tisztviselők azt kifogásolták, hogy az európai országok lemaradtak az Egyesült Államok és Japán mögött a globális olajtartalékok összehangolt felszabadításában az iráni háború közepette.

Wright szerint több európai ország „csak töredékét szabadította fel annak a kőolaj- és kőolajtermék-mennyiségnek, amelyre ígéretet tett”.

A Nemzetközi Energiaügynökség olajpiacokért felelős vezetője a hónap elején azt mondta, hogy Európa továbbra is jelentős mennyiségű vészhelyzeti olajtartalékkal rendelkezik.