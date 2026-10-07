„Nincs jobb, nincs bal. Csak magyar?" – adódöntéseivel a Tisza elhelyezte magát a baloldalon, még Weberrel is szembe mennek

Ha gazdaságpolitikában van Rubikon, amit egy párt átléphet, mikor a bal- vagy a jobboldalra helyezi el magát, akkor a vagyonadó bevezetésének budapesti bejelentése egyértelmű mozdulat volt Magyar Péter kormányfőtől. Nem az első, amely a gazdaságpolitika mezejében balra pozicionálja az új magyar kormánypártot, de a legegyértelműbb. A jelentősége: a példátlanul vegyes összetételű, populista kampányával győztes Tisza Párt annyira új jelenség, hogy még mindig mindenki csak találgatja róla, hova sorolható a politikai spektrumon, döntései alapján azonban lassan elhelyezhetővé válik.

Vagyonadó – Svájcban népszavazáson utasították el tavaly a szigort: Európában már szinte mindenütt megszabadultak tőle Fotó: AFP

A vagyonadó Európában egyértelmű vízválasztó: sokan próbálkoztak vele az elmúlt évtizedekben, dominánsan a baloldalon. De aztán annyi és olyan sokrétű problémát vetett fel, hogy lassan szinte mindenütt lemondtak róla. Már csak három helyen él: Európa legbaloldalibb koalíciója, Pedro Sánchez spanyol kormánya 2022-ben hozta létre – tehát ez a Tisza döntésének közvetlen előzménye –, Svájc és Norvégia Európában speciálisnak tekinthető adórendszerének pedig a 19. század óta része.

A vagyonadó melletti klasszikus érv a vagyoni egyenlőtlenségek mérséklése és az adóterhelés áthelyezése a munkáról, illetve fogyasztásról a nagy vagyonokra. Az említett két nem EU-tag ország kivételével ez az érvelés politikai felfordulások idején kiválóan tud működni – a választási kampányokban.

Európa országai rendre lemondtak róla – ilyen háttér előtt vezeti be a Tisza

Nyugodt időszakokban azonban rendre rájönnek a kormányok, hogy a vagyonadó nagyobb bajjal jár, mint haszonnal – és lemondanak róla. Ez nem azt jelenti, hogy a milliárdosokat nem adóztatják Európában: több helyen is létezik olyan rendszer, amely bizonyos vagyonelemeikre terhet ró, de nem az egész vagyonukra a szögtől az autóig, miképp a Tisza látványos akciója.

Franciaországban a bal- és jobboldali kormányok közti négy évtizedes huzavonát követően Emmanuel Macron elnök szüntette meg végleg az általános vagyonadót, még a sárgamellényes tüntetők nyomásának sem engedve. Az 1,3 millió euró feletti nettó adóköteles ingatlanvagyonra azonban van sávos adó, 0,5 és 1,5 százalék között.

Belgiumban az egymillió eurónál nagyobb átlagos értékű értékpapírszámlákat terheli adó, 2026. június 1-jétől 0,30 százalék, a korábban érvényes ráta duplája.

Hollandia korábbi, 0,7 százalékos klasszikus vagyonadóját már 2001-ben megszüntették, helyette a a megtakarításokból és befektetésekből származó tőkejövedelmet kezdték el adóztatni, amiből később komoly jogi perpatvar keletkezett, és a holland Legfelsőbb Bíróság 2021-től több ponton kifogásolta a feltételezett hozam adóztatását.

Olaszország rezidensei az olasz rezidensek külföldi ingatlanait, illetve bizonyos külföldön tartott pénzügyi eszközeit adóztatja.

Nem véletlenül fordultak el a vagyonadótól: állandó botránykő jogi és gazdasági értelemben

Európa elfordulását a vagyonadótól komoly társadalmi konfliktusok előzték meg, illetve kísérték.