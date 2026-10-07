„Nincs jobb, nincs bal. Csak magyar?" – adódöntéseivel a Tisza elhelyezte magát a baloldalon, még Weberrel is szembe mennek
Ha gazdaságpolitikában van Rubikon, amit egy párt átléphet, mikor a bal- vagy a jobboldalra helyezi el magát, akkor a vagyonadó bevezetésének budapesti bejelentése egyértelmű mozdulat volt Magyar Péter kormányfőtől. Nem az első, amely a gazdaságpolitika mezejében balra pozicionálja az új magyar kormánypártot, de a legegyértelműbb. A jelentősége: a példátlanul vegyes összetételű, populista kampányával győztes Tisza Párt annyira új jelenség, hogy még mindig mindenki csak találgatja róla, hova sorolható a politikai spektrumon, döntései alapján azonban lassan elhelyezhetővé válik.
A vagyonadó Európában egyértelmű vízválasztó: sokan próbálkoztak vele az elmúlt évtizedekben, dominánsan a baloldalon. De aztán annyi és olyan sokrétű problémát vetett fel, hogy lassan szinte mindenütt lemondtak róla. Már csak három helyen él: Európa legbaloldalibb koalíciója, Pedro Sánchez spanyol kormánya 2022-ben hozta létre – tehát ez a Tisza döntésének közvetlen előzménye –, Svájc és Norvégia Európában speciálisnak tekinthető adórendszerének pedig a 19. század óta része.
A vagyonadó melletti klasszikus érv a vagyoni egyenlőtlenségek mérséklése és az adóterhelés áthelyezése a munkáról, illetve fogyasztásról a nagy vagyonokra. Az említett két nem EU-tag ország kivételével ez az érvelés politikai felfordulások idején kiválóan tud működni – a választási kampányokban.
Európa országai rendre lemondtak róla – ilyen háttér előtt vezeti be a Tisza
Nyugodt időszakokban azonban rendre rájönnek a kormányok, hogy a vagyonadó nagyobb bajjal jár, mint haszonnal – és lemondanak róla. Ez nem azt jelenti, hogy a milliárdosokat nem adóztatják Európában: több helyen is létezik olyan rendszer, amely bizonyos vagyonelemeikre terhet ró, de nem az egész vagyonukra a szögtől az autóig, miképp a Tisza látványos akciója.
- Franciaországban a bal- és jobboldali kormányok közti négy évtizedes huzavonát követően Emmanuel Macron elnök szüntette meg végleg az általános vagyonadót, még a sárgamellényes tüntetők nyomásának sem engedve. Az 1,3 millió euró feletti nettó adóköteles ingatlanvagyonra azonban van sávos adó, 0,5 és 1,5 százalék között.
- Belgiumban az egymillió eurónál nagyobb átlagos értékű értékpapírszámlákat terheli adó, 2026. június 1-jétől 0,30 százalék, a korábban érvényes ráta duplája.
- Hollandia korábbi, 0,7 százalékos klasszikus vagyonadóját már 2001-ben megszüntették, helyette a a megtakarításokból és befektetésekből származó tőkejövedelmet kezdték el adóztatni, amiből később komoly jogi perpatvar keletkezett, és a holland Legfelsőbb Bíróság 2021-től több ponton kifogásolta a feltételezett hozam adóztatását.
- Olaszország rezidensei az olasz rezidensek külföldi ingatlanait, illetve bizonyos külföldön tartott pénzügyi eszközeit adóztatja.
Nem véletlenül fordultak el a vagyonadótól: állandó botránykő jogi és gazdasági értelemben
Európa elfordulását a vagyonadótól komoly társadalmi konfliktusok előzték meg, illetve kísérték.
Még az 1892 óta vagyonadóztató Norvégiában is volt ilyen. Miután 2022-ben a balközép Støre-kormány megemelte a legnagyobb vagyonokra jutó adóterhet, és csökkentette a részvények értékelési kedvezményét, óriási botrány közepette hirtelen több mint 30 nagyon vagyonos norvég költözött külföldre. A szintén "ősvagyonadóztató" Svájcban a választók tavaly november 30-án egy országos népszavazáson hatalmas, 78 százalékos többséggel utasították el a szupergazdagok örökségének megadóztatását célzó javaslatot.
Macront és a sárgamellényeseket, Európa második legnagyobb gazdaságát már említettük, de a legnagyobban is elvetették a vagyonadót, már sokkal korábban. Németországban az alkotmánybíróság döntése végzett vele: 1995-ben kimondták, hogy a rendszer alkotmányellenesen egyenlőtlenül adóztatja a különböző vagyontípusokat: különösen az ingatlanokat értékelték túl alacsonyan más vagyonhoz képest. Az adót aztán 1997-től már ki se vetették.
Belgium 2018-ban bevezetett értékpapírszámla-adóját is elmeszelte a helyi alkotmánybíróság hét évvel ezelőtt az adózók közötti indokolatlan megkülönböztetések miatt. A kormány később átdolgozott formában újra bevezette, de a bankszekrorból és a vállalkozók részéről azóta is heves támadások érik.
Ahol eltörölték a vagyonadót, ezt gyakran azzal indokolták, hogy az kevés bevételt termelt, miközben jelentős adminisztrációs és gazdasági torzulásokkal járt, továbbá a mentességek és kedvezmény miatt nem feltétlenül érte el az újraelosztási célját. De még ha nincsenek is ilyenek, technikailag akkor is minden elcsúszhat a vagyonelemek értékelési szabályain, illetve a kikerülhetőség zegzugos csatornáin. A német alkotmánybíróság azért tette működésképtelenné a rendszert, mert egy házat és egy részvényportfóliót teljesen eltérő értékelési szabályok alapján adóztattak. Svédország azért törölte el, mert a vagyonadó ösztönözte a tőkemenekítést és torzította a megtakarítást.
Mindebből már kirajzolódik a kontraszt: ha ilyen háttérrel vezetnek be vagyonadót valahol Európában, az erős baloldali üzenetet jelent.
A nemzetközi szervezetek elutasítják, Manfred Weber pártja is – egyértelműen baloldali mezőnybe lépett Magyar Péter
De van még tovább is: a nemzetközi szervezetek, tekintélyes kutatóintézetek között alig találni olyat, amely szakmai értelemben támogatná a vagyonadó ideáját, ellenzőket azonban bőven találni. Miközben az Európai Bizottság nem foglal állást, ellenző, illetve szkeptikus álláspontot foglal el az IMF és az OECD – vagyonadó helyett a tőkejövedelem és nyereség jobb adóztatását, öröklési adót, ingatlanadót ajánlva –, hasonlóan nyilatkozik a Világbank és határozott ellenző a washingtoni Tax Foundation pártatlan adópolitikai intézet. A kivétel az erősen vagyonadópárti, balra hajló párizsi Európai Adómegfigyelő Központ.
Az, hogy az európai kormányzati politika látványosan hátat fordított a vagyonadónak, még nem jelenti, hogy az egymással küzdő politikai pártok is. Nagyon beszédes, kik a támogatók.
Az Európai Néppárt például – amelyben a Tisza képviselői ülnek – természetesen a társadalmi igazságosságot hangoztatja, gazdaságpolitikai irányvonala nem a klasszikus nettó vagyonadó pártolására épül, hanem a versenyképességre, a középosztály tehermentesítésére és az adóelkerülés felszámolására.
Vezetője, Manfred Weber pedig abból a bajor CSU-ból jön, amely határozottan ellenzi a Vermögensteuer, a német vagyonadó visszaállítását.
Kik a vagyonadó európai támogatói, akivel egy platformra került a Tisza? Nem az EPP-be, hanem a szociáldemokrata, zöld és radikális baloldali családokban koncentrálódó pártok: az Európai Szocialisták Pártja (PES/S&D), az európai zöldek (Greens/EFA) és az európai radikális baloldal (The Left).
- A radikális támogatók – a német Die Linke, a francia LFI, a spanyol Sumar, a belga PTB/PVDA és általában az európai The Left – nem egyszerűen valamivel több adót kérnek a gazdagoktól, hanem kifejezetten rendszeres, progresszív nettó vagyonadót, sokszor több százalékos felső kulccsal.
- A főáramú szociáldemokrata pártok – a német SPD, a spanyol PSOE, az osztrák SPÖ, a belga PS, a norvég Munkáspárt, illetve maga a PES – szintén támogatják a nagy vagyonok erősebb adóztatását, de általában alacsonyabb kulcsokkal, magasabb küszöbökkel vagy nemzetközileg összehangolt formában.
- A zöldeknél szintén erős a támogatás, de egyre gyakrabban jelenik meg a Zucman-féle globális milliárdos-minimumadó gondolata a hagyományos nemzeti vagyonadó helyett. A német Zöldek erre helyezik a hangsúlyt, miközben a brit Green Party klasszikus éves vagyonadót is követel.
„Nincs jobb, nincs bal. Csak magyar” – de így is marad?
Nincs jobb, nincs bal. Csak magyar
– ez az önmeghatározás a Tisza bemutatkozó oldalán szerepel.
A sokféle irányból összeszaladt papagájszínű párton belül nincsen jele, hogy a magyar vagyonadó az egyelőre markánsan ki sem rajzolódó baloldali vonal nyomására születne meg. Kármán András pénzügyminiszter maga csak végrehajtója a választási kampányban született és máig a Facebookon edződő politikai gondolatnak.
Az ötletet még 2025-ben "dobta be" Magyar Péter, akkor még 5 milliárd forintos küszöbbel; ezt később 1 milliárdra vitték le. Idén január 5-én Magyar már azt mondta, hogy kormányra kerülve „a lehető leghamarabb” bevezetnék, és a vagyonadóból finanszíroznák az alacsonyabb keresetűek adócsökkentését.
A hivatalos programba már ez került. Nem találtuk annak sem nyomát, hogy a baloldalhoz kötődő politikusok sürgették volna: a párt saját közlése szerint az országjárás résztvevőinek nyomására vetette fel Magyar Péter; a szigorúbb változatot ezután a Tisza önkéntes szavazásának résztvevői 96,4 százalékkal támogatták.
Magyar Péter egy másik fontos szövetségesének sincs baja a milliárdosokkal
Aki még ezek után is azt mondaná, hogy egyszerűen csak egy populáris lépésről van szó, nem baloldaliról, annak a fent részletezett kontrasztokon felől érdemes lehet áttekintenie a Tisza többi már ismert jelentős gazdaságpolitikai döntését. Szintén a baloldali pozíciófoglalás jele a tervek közt a kata közterhének megduplázása, a kisnyugdíjak kiemelt emelése, a szociális ellátások emelése és egyes adókedvezmények megszüntetése. Hamarosan kiderül az is, milyen mértékű progresszivitást építenek a személyi jövedelemadóba.
Annyi biztos: a magyar adózásban a vagyonadó bevezetésével beköszönt egy tartós változás, még akkor is, ha a tapasztalatok kiábrándítóak lesznek,
és utólag átmeneti válságintézkedésnek minősítve az adót kivezetik. (Ilyenre nem egy példa volt, például Izlandon.) A gondolkodásban már eddig is benne volt, hogy válság idején külön megadóztatjuk a nagyvállalatokat (ami nem "magyar gondolat", másutt is rendre felbukkan). Ezután az is benne lesz, hogy szükség és alkalomadtán elő lehet venni a "gazdagokat" – a közösségi médiában népszerű gondolat lehet, még ha egyéb épp nem is sikerül.
Erről a témáról hosszasan lehet értekezni, de röviden mindenképp hozzáfűzendő: a magyar milliárdosok vagyonukat tekintve még a közép-európai régióban sem "rúgnak labdába". A milliárdosok számának növekedésében pedig éppen a Magyar Péter szövetségese, Donald Tusk kormányozta Lengyelország veri meg – az egész világot. Nem mellesleg ebben az országban növekszik a leggyorsabban a régióban a gazdaság. Vagyonadót nem tervez bevezetni Tusk EPP-hez tartozó kormánypártja.