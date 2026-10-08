Van egy ország, ahonnan 300 milliárdos és milliomos menekült el a vagyonadó kivetése után – beköszönt az átláthatatlan és külföldre nyúló cégláncok világa a magyar üzleti életben?
Délre vándorolnak a madarak – és a norvég milliomosok – ezzel a címmel számolt be lapunk négy éve arról, hogy az északi országot tucatjával hagyják el a dúsgazdag vállalkozók a vagyonadó miatt. Mi történik a magyar vállalkozókkal? – találgatnak most nálunk is sokan, miután a kormány sávos adó bevezetését jelentette be a magyar milliárdosok vagyonára. A norvég fejlemények rendkívül érdekes tanulságokkal szolgálnak – vannak olyan magyar gazdagok, akik esetében különösen (kezdjük például Gattyán Györggyel).
Európában 2026–ra szinte nem maradt vagyonadót alkalmazó ország. A kivétel Spanyolország, Norvégia és Svájc pedig speciális esetek: sajátos adórendszerüknek már a 19. század óta szerves része valamilyen mértékű vagyonadó alkalmazása.
Ez még az ilyen sokat próbált dörzsöltek esetében sem egyszerű azonban, mint láttuk. Erna Solberg jobbközép kormánya 2013–2021 között jelentősen enyhítette a vagyonadót, de jött a munkáspárti Jonas Gahr Støre, aki 2022-től 0,85 százalékról 1,1 százalékra növelte a vagyonadó felső kulcsát a 20 millió korona (680 millió forint) feletti nettó vagyonra. Ennél is fontosabb: a részvények és üzleti vagyon adóalapba beszámított mértékét 55-ről 75 százalékra emelték.
A norvég nagyvagyon több mint felét mára külföldről ellenőrzik
Még az év végig sem jutottunk, és a leggazdagabb norvégok közül több mint harmincan hagyták el az északi országot és vándoroltak ki. Egyébként főleg Svájcba, ahol szintén van vagyonadó, de kantononként verseny van az adózókért, a kulcsok sok helyen lényegesen alacsonyabbak, és bizonyos vagyonos külföldiek speciális adózási konstrukciót is használhatnak.
Tovább követtük, mi történt 2022 után. Azt találtuk, hogy
- aki elment, az azóta sem tért vissza Norvégiába.
- És 2022 után csak rosszabbodott a helyzet, olyannyira, hogy 2024-re már mintegy 300 multimilliomos és milliárdos költözött Norvégiából Svájcba.
- Az idei 400-as listán szereplő, külföldre költözött milliárdosok és külföldön élő örökösök együttes vagyona meghaladja az 1485 milliárd norvég koronát. Ez valamivel több mint 20 százalékos növekedés a tavalyi rekordhoz képest. Ez az összeg a 400 leggazdagabb norvég által ellenőrzött teljes vagyon 55 százalékának felel meg – összegzett három hete a norvég Kapital. A számok vitatottak, a Financial Times már tavaly nyáron 500 elköltözőről írt.
A norvég kormány azt a "gyógyírt" találta, hogy 2024-ben jelentősen megszigorította az úgynevezett exitadót, vagyis a felhalmozott, nem realizált tőkenyereség adóztatását a kiköltözéskor. A beszámolók szerint ezután a távozások üteme számottevően lelassult: nem visszaköltözési hullám indult, hanem nehezebbé és drágábbá vált a kiköltözés. Aki addig megtette, még időben tette, de onnantól bezárt a bazár.
Vagyonadó: be lehet zárni a kaput, de a történetet nehezen
A fenti norvég történetnek tulajdonképp minden pontja tanulságos a magyarok számára, és van még több is. Miközben október 14-ig folyik a vagyonadóról szóló törvényjavaslat társadalmi vitája, majd a parlamenti tárgyalási folyamatban is bőven jöhetnek még módosítások a szabályokban, bizonnyal lázasan dolgoznak a jogászok.
Az egyik oldalon, hogy kisüssék, hogyan lehet majd kevesebb adót fizetni törvényesen, a másikon hogy becsukjanak minden lehetséges kiskaput és kiküszöböljék a következetlenségeket. Márpedig a vagyonadó európai története azt jelzi, ez a küzdelem nem zárul le a törvény elfogadásával. Ahol bevezették, ott is igyekeztek utána szabadulni
- ettől a behajtásának bonyolultságához mérten kevés bevételt,
- ám annál több vitát generáló adófajtától,
- amelynek szabályait szinte lehetetlen konzisztensen és lékmentesen kialakítani,
- az alkotmányosság próbáját sem feltétlenül állják ki,
- a vagyonértékelési szabályok és súlyozások útvesztőjébe pedig könnyű beleveszni,
- ahogy az offshore cégek birodalmába is.
Az ezer lehetségesen felmerülő probléma közül tapintsunk végig csak egy szálat a norvég példa nyomán.
A vagyon nem készpénz, az adó azonban igen
Norvégiában tipikusan a következő szektorokat sújtotta a nagyvállalkozók kivándorlása: az ingatlanüzlet, a lazactenyésztés és akvakultúra, a hajózás és a tengeri iparágak, a pénzügyek-befektetések, az IT és egyéb technológia.
Még a halban is van tanulság, no nem a magyar lazactenyésztés mennyiségi mutatói miatt, hanem mert megmutatta: ha egy ágazatban más probléma is van – az adott esetben volt –, akkor egy vagyonadó formájában érkező plusz belövés nyomán a tábornokok menekülőre foghatják, amint történt a norvég Anders Måsøval és Thomas Jessen esetében.
Az ingatlanvállalkozók esetében a vagyon gyakran cégekben és ingatlanokban áll, a vagyonadót azonban készpénzben kell megfizetni, amihez osztalékot válhat szükségessé kivenni, vagy valamit eladni. Hasonló problémákról panaszkodott 2022-ben Fredrik Haga, az egymilliárd dollár értékűre becsült Dune kriptovalutaadat-vállalkozás akkor 31 éves társalapítója, aki szintén menekóülőre fogta, mert „Norvégia az üzletépítéshez rossz helyből szörnyű hellyé változott”.
Ami az ingatlant illeti: a magyar törvényjavaslat készítői már ismerték a norvég történetet, és a tervezetet már eleve szigorúbbra szabták. A „Svájcba költözöm, de megtartom az otthoni cégbirodalmamat” stratégia magyar milliárdosok esetében nem működne, mert a magyar társasági részesedés továbbra is bekerülhet a magyar vagyonadó alapjába, kivéve, ha valaki legalább tíz éve életvitelszerűen külföldön él.
Egy speciális élethelyzet, és ezekből még van több is
Ne ragadjunk le ott, hogy akkor ezeket az embereket talán örökre elveszíti Magyarország, a leggazdagabbak listájának már a legfelső régióját vizsgálva is első látásra adódik egy lezáratlan kapu – mi történik, ha még tovább nézzük, még több élethelyzetre, és ha kiváló jogászaink vannak?
Mi van akkor például, ha valakinek rég fennálló külföldi vállalata van a csoport élén, mint például Gattyán György fő cége, a Docler Holding Luxemburgban, és netán ez működteti akár további vállalatokon keresztül a magyarországi vállalkozásokat? Vagy a Futureal Holding B.V. Hollandiában, amelynek többségi tulajdonosa a Futureal Group B.V., de végső soron Futó Gábor és Futó Péter ellenőrzik őket? Ha tartósan megmarad a vagyonadó, a magyar üzleti életben beköszönt az átláthatatlan és külföldre nyúló cégláncok világa?
Nem a három magyar vállalakozó kipécézése a szándék természetesen: ez az egy vonal csak illusztrálja, hogy egy általános vagyonadó bevezetésekor miféle nehézségekkel néz szembe a törvényhozó, és akkor még nem beszéltünk a vagyonértékelés részletszabályairól. A nehézségek azért vannak természetesen, hogy legyőzzék őket, vagy netán eleve elkerüljék. A Tisza-kormány az előbbit választotta.