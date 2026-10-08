Van egy ország, ahonnan 300 milliárdos és milliomos menekült el a vagyonadó kivetése után – beköszönt az átláthatatlan és külföldre nyúló cégláncok világa a magyar üzleti életben?

Délre vándorolnak a madarak – és a norvég milliomosok – ezzel a címmel számolt be lapunk négy éve arról, hogy az északi országot tucatjával hagyják el a dúsgazdag vállalkozók a vagyonadó miatt. Mi történik a magyar vállalkozókkal? – találgatnak most nálunk is sokan, miután a kormány sávos adó bevezetését jelentette be a magyar milliárdosok vagyonára. A norvég fejlemények rendkívül érdekes tanulságokkal szolgálnak – vannak olyan magyar gazdagok, akik esetében különösen (kezdjük például Gattyán Györggyel).

Vagyonadó – Kjell Inge Røkke, a norvég Aker csoport elnöke Svájcba menekült előle, 17 azután hogy Gerhard Schröder német kancellárral fotózkodott: Magyarországról is követik? Fotó: AFP

Európában 2026–ra szinte nem maradt vagyonadót alkalmazó ország. A kivétel Spanyolország, Norvégia és Svájc pedig speciális esetek: sajátos adórendszerüknek már a 19. század óta szerves része valamilyen mértékű vagyonadó alkalmazása.

Ez még az ilyen sokat próbált dörzsöltek esetében sem egyszerű azonban, mint láttuk. Erna Solberg jobbközép kormánya 2013–2021 között jelentősen enyhítette a vagyonadót, de jött a munkáspárti Jonas Gahr Støre, aki 2022-től 0,85 százalékról 1,1 százalékra növelte a vagyonadó felső kulcsát a 20 millió korona (680 millió forint) feletti nettó vagyonra. Ennél is fontosabb: a részvények és üzleti vagyon adóalapba beszámított mértékét 55-ről 75 százalékra emelték.

A norvég nagyvagyon több mint felét mára külföldről ellenőrzik

Még az év végig sem jutottunk, és a leggazdagabb norvégok közül több mint harmincan hagyták el az északi országot és vándoroltak ki. Egyébként főleg Svájcba, ahol szintén van vagyonadó, de kantononként verseny van az adózókért, a kulcsok sok helyen lényegesen alacsonyabbak, és bizonyos vagyonos külföldiek speciális adózási konstrukciót is használhatnak.

Tovább követtük, mi történt 2022 után. Azt találtuk, hogy

aki elment, az azóta sem tért vissza Norvégiába. És 2022 után csak rosszabbodott a helyzet, olyannyira, hogy 2024-re már mintegy 300 multimilliomos és milliárdos költözött Norvégiából Svájcba. Az idei 400-as listán szereplő, külföldre költözött milliárdosok és külföldön élő örökösök együttes vagyona meghaladja az 1485 milliárd norvég koronát. Ez valamivel több mint 20 százalékos növekedés a tavalyi rekordhoz képest. Ez az összeg a 400 leggazdagabb norvég által ellenőrzött teljes vagyon 55 százalékának felel meg – összegzett három hete a norvég Kapital. A számok vitatottak, a Financial Times már tavaly nyáron 500 elköltözőről írt.

A norvég kormány azt a "gyógyírt" találta, hogy 2024-ben jelentősen megszigorította az úgynevezett exitadót, vagyis a felhalmozott, nem realizált tőkenyereség adóztatását a kiköltözéskor. A beszámolók szerint ezután a távozások üteme számottevően lelassult: nem visszaköltözési hullám indult, hanem nehezebbé és drágábbá vált a kiköltözés. Aki addig megtette, még időben tette, de onnantól bezárt a bazár.