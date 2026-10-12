Vagyonadó: nincs egyedül a Tisza-kormány, újabb uniós tagállam akarja megsarcolni a szupergazdagokat – Kármán András terve kutya füle ahhoz képest, amire készülnek

Ismét napirendre került Franciaországban a legnagyobb magánvagyonok megadóztatása. A francia baloldali pártok a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában akarják elfogadtatni az úgynevezett Zucman-adót, amely a százmillió eurót meghaladó vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érintené. A javaslat támogatói szerint a különadó egyszerre javítaná a költségvetés helyzetét és mérsékelné a társadalmi egyenlőtlenségeket. A kezdeményezés egyelőre nem része a francia kormány hivatalos költségvetési tervezetének, a baloldal azonban módosító indítványokkal próbálja elérni a bevezetését. A parlamenti vita októberben folytatódik, így hamarosan eldőlhet, hogy a korábban már többször elutasított vagyonadó ezúttal elegendő támogatást szerez-e.

Vagyonadó: nincs egyedül a Tisza-kormány, újabb uniós tagállam akarja megsarcolni a szupergazdagokat – Kármán András terve kutya füle ahhoz képest, amire a baloldal készül Fotó: Anadolu via AFP

Vagyonadó: nincs egyedül a Tisza-kormány, újabb uniós tagállam akarja megsarcolni a szupergazdagokat – Kármán András terve kutya füle ahhoz képest, amire a baloldal készül

A javaslat Gabriel Zucman francia közgazdász nevéhez fűződik, aki a legnagyobb vagyonok minimális adóztatását szorgalmazza. Az elképzelés szerint azoknak a háztartásoknak, amelyek nettó vagyona meghaladja a százmillió eurót – jelenlegi árfolyamtól függően mintegy 40 milliárd forintot –, évente legalább vagyonuk két százalékának megfelelő összeget kellene adóként megfizetniük.

A szabályozás ugyanakkor nem egyszerűen egy újabb kétszázalékos adóterhet jelentene. A konstrukció különbözeti adóként működne: figyelembe venné az érintettek által már megfizetett személyes adókat, és csak a minimális szint eléréséhez szükséges további összeget kellene befizetniük.

A számítások szerint Franciaországban körülbelül 1800 háztartást érintene az intézkedés. A szocialisták a szeptemberben bemutatott alternatív költségvetésükben évi 15 milliárd eurós (5400 milliárd forint) bevétellel számolnak, miközben a korábbi becslések ennél magasabb, akár 20–25 milliárd eurós összeget is valószínűsítettek.

Az intézkedést a költségvetési hiány indokolja, Franciaország jelentős költségvetési problémákkal küzd. A 2027-es büdzsé tervezete a GDP 5 százalékának megfelelő államháztartási hiánnyal számol, ami ugyan javulást jelentene a 2026-ra várt 5,4 százalékhoz képest, továbbra is magas érték. Raádásul ezzel Franciaország az unió egyik legmagasabb hiányával rendelkező tagállam.