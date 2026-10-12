Vagyonadó: nincs egyedül a Tisza-kormány, újabb uniós tagállam akarja megsarcolni a szupergazdagokat – Kármán András terve kutya füle ahhoz képest, amire készülnek
Ismét napirendre került Franciaországban a legnagyobb magánvagyonok megadóztatása. A francia baloldali pártok a 2027-es költségvetés parlamenti vitájában akarják elfogadtatni az úgynevezett Zucman-adót, amely a százmillió eurót meghaladó vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érintené. A javaslat támogatói szerint a különadó egyszerre javítaná a költségvetés helyzetét és mérsékelné a társadalmi egyenlőtlenségeket. A kezdeményezés egyelőre nem része a francia kormány hivatalos költségvetési tervezetének, a baloldal azonban módosító indítványokkal próbálja elérni a bevezetését. A parlamenti vita októberben folytatódik, így hamarosan eldőlhet, hogy a korábban már többször elutasított vagyonadó ezúttal elegendő támogatást szerez-e.
Vagyonadó: nincs egyedül a Tisza-kormány, újabb uniós tagállam akarja megsarcolni a szupergazdagokat – Kármán András terve kutya füle ahhoz képest, amire a baloldal készül
A javaslat Gabriel Zucman francia közgazdász nevéhez fűződik, aki a legnagyobb vagyonok minimális adóztatását szorgalmazza. Az elképzelés szerint azoknak a háztartásoknak, amelyek nettó vagyona meghaladja a százmillió eurót – jelenlegi árfolyamtól függően mintegy 40 milliárd forintot –, évente legalább vagyonuk két százalékának megfelelő összeget kellene adóként megfizetniük.
A szabályozás ugyanakkor nem egyszerűen egy újabb kétszázalékos adóterhet jelentene. A konstrukció különbözeti adóként működne: figyelembe venné az érintettek által már megfizetett személyes adókat, és csak a minimális szint eléréséhez szükséges további összeget kellene befizetniük.
A számítások szerint Franciaországban körülbelül 1800 háztartást érintene az intézkedés. A szocialisták a szeptemberben bemutatott alternatív költségvetésükben évi 15 milliárd eurós (5400 milliárd forint) bevétellel számolnak, miközben a korábbi becslések ennél magasabb, akár 20–25 milliárd eurós összeget is valószínűsítettek.
Az intézkedést a költségvetési hiány indokolja, Franciaország jelentős költségvetési problémákkal küzd. A 2027-es büdzsé tervezete a GDP 5 százalékának megfelelő államháztartási hiánnyal számol, ami ugyan javulást jelentene a 2026-ra várt 5,4 százalékhoz képest, továbbra is magas érték. Raádásul ezzel Franciaország az unió egyik legmagasabb hiányával rendelkező tagállam.
A szocialisták szerint a költségvetés rendbetételét nem elsősorban kiadáscsökkentéssel, hanem az állami bevételek növelésével kellene elérni. Alternatív programjuk összesen 39,5 milliárd eurónyi új bevételt irányoz elő, amelynek több mint harmadát a vagyonadó biztosítaná. A tervek között szerepel
- a nagy digitális vállalatok megadóztatása,
- az örökléshez kapcsolódó adóterhek módosítása
- és az adóelkerülés elleni fellépés is.
A baloldal a többletbevételeket részben az oktatás és a közszolgáltatások finanszírozására, részben a költségvetési hiány csökkentésére fordítaná.
Már többször elbukott a vagyonadó bevezetése
A francia parlamentben nem először próbálják elfogadtatni a Zucman-adót. A nemzetgyűlés 2025 februárjában egyszer már támogatta az elképzelést, a szenátus azonban elutasította. A 2026-os költségvetés tárgyalásakor ugyanakkor ismét napirendre került az intézkedés, ám október 31-én 228 képviselő szavazott ellene, és mindössze 172 mellette. A szocialisták mellett a radikális baloldal, a zöldek és a kommunisták támogatták, míg az elnöki tábor, a jobboldali pártok és a Nemzeti Tömörülés ellenezte. A szocialisták korábban egy enyhébbnek szánt alternatívát is kidolgoztak, amely tízmillió eurós vagyonhatár felett háromszázalékos minimumadóval számolt volna, bizonyos családi és innovatív vállalkozások kivételével. Ez a változat sem kapott parlamenti többséget.
Ezúttal is nagy kérdés, hogy sikerül-e keresztül verni a Nemzetgyűlésen a törvényjavaslatot, a 2027-es költségvetés pénzügyi bizottsági vitájában október 7–9. között ismét elutasították a Zucman-adóra irányuló indítványokat.
A plenáris tárgyalás azonban újabb lehetőséget biztosít a baloldalnak: a módosításokról várhatóan október 13. és 19. között vitáznak, a költségvetés bevételi részéről pedig október 20-án terveznek szavazni.
A francia vállalatok is megérezhetik az intézkedést
A vagyonadó legnagyobb vitáját az okozza, hogy a százmillió eurónál nagyobb vagyonok jelentős része nem készpénzből vagy könnyen értékesíthető befektetésekből, hanem vállalati részesedésekből áll.
Az ellenzők szerint egy ilyen adó arra kényszerítheti a vállalkozások tulajdonosait, hogy osztalékot vonjanak ki cégeikből, vagy részvényeket értékesítsenek az adófizetés finanszírozására. Ez visszafoghatja a beruházásokat, és ronthatja Franciaország vonzerejét a nemzetközi befektetők szemében. További kockázatot jelenthet, hogy a legvagyonosabb magánszemélyek kedvezőbb adózási feltételeket kínáló országokba helyezhetik át adóilletőségüket.
A támogatók ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a leggazdagabbak vagyonának növekedése sok esetben meghaladja a ténylegesen megfizetett adók mértékét, miközben az adóelkerülés visszaszorítása jelentős bevételi lehetőséget kínál. A jogi akadályok sem elhanyagolhatók. Egy 2026 nyarán ismertetett parlamenti vizsgálat alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg, különösen az adó esetlegesen túlzott terhelő hatásával kapcsolatban.
Magyarországon 2027. január elsejével jön a vagyonadó
Miközben Franciaországban továbbra is politikai vita zajlik, Magyarországon már konkrét kormányzati előkészítés folyik az új vagyonadó bevezetéséről, amely 2027. január elsejével lép hatályba. A kormány tervei az adó kulcsa a tervek szerint
- az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1 százalék,
- a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5 százalék lesz, önbevallásos alapon.
Ez bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben lévő vagyonelemekre fog kiterjedni.
Raádásul pénteken derült ki, hogy Tisza-kormány igyekszik minden kiskaput bezárni, így például a külföldre költözés szabályait is szigorítaná. Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium államtitkára egy eseményen arról beszélt, hogy az szja-rendszerben is érkezik egy exit tax típusú szabályozás. Ha valaki külföldre helyezi az adóilletőségét, a Magyarországon lévő vagyonánál egy vélelmezett értékesítéssel számolnak, és az így keletkező, még nem realizált árfolyamnyereség után is szja-t kell fizetni.
A költségvetési hatása ezzel együtt alacsonyabb lehet a vártnál. Bár Magyar Péter miniszterelnök még júliusban is arról beszélt, hogy 300-600 milliárd forint bevétele lehet a költségvetésnek az adónemből, a szaktárca társadalmi vitára bocsátott tervezete már csak évi 200 milliárddal számolt.
A nemzetközi példák alapján eddig mindenhol kudarc volt a vagyonadó
A vagyonadóval kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor óvatosságra intenek. Az OECD 2018-as átfogó tanulmánya szerint míg 1990-ben még 12 tagország alkalmazott általános nettó vagyonadót, 2017-re számuk négyre, 2018-ra pedig háromra csökkent.
Ausztria, Németország, Dánia, Finnország és Svédország is megszüntette az adónemet, elsősorban a tőkekivonás veszélye, az adóelkerülés, a magas adminisztrációs költségek és a vártnál alacsonyabb bevételek miatt.
Jelenleg a 27 tagú unióban is mindössze egy ország alkalmaz vagyonadót, Spanyolroszág. A norvég példa azonban különösen tanulságos: miután a kormány 2022-től 1,1 százalékra emelte a legnagyobb vagyonokra kivetett adó felső kulcsát, már abban az évben több mint harminc vagyonos norvég költözött külföldre, elsősorban Svájcba. 2024-re pedig mintegy háromszáz multimilliomos és milliárdos távozott Norvégiából Svájcba, ami komoly vitát váltott ki az adó gazdasági következményeiről.
Az OECD arra is figyelmeztetett, hogy a vagyonadó a tényleges befektetési hozamtól függetlenül terheli a vagyont, így különösen a vállalkozások finanszírozását nehezítheti. A nemzetközi tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy az adónem jelentős kockázatokkal jár.