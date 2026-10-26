Kereskedelmi háború a láthatáron: az EU véget vetne Kína piaci uralmának – ezekben az iparágakban jöhetnek a vámok

Az Európai Unió a közeljövőben újabb intézkedések bevezetését tervezi a Kínából érkező import visszafogására több ágazatban, köztük a vegyiparban, a bútoriparban és a gépiparban. Az intézkedések, amelyek importkvóták vagy vámok formájában valósulhatnak meg, akár már 2027 első negyedévében napirendre kerülhetnek.

Az Európai Unió új vámok sorát tervezi kivetni Kínára 2027-ben / Fotó: Shutterstock

A Bloomberg értesülései szerint az Európai Bizottság a hibrid járművek uniós behozatalának korlátozására irányuló közelmúltbeli lépését kívánja más ágazatokra is kiterjeszteni. Ennek keretében Brüsszel megállapodott Pekinggel arról, hogy a Kínából érkező hibrid autók behozatalát évi 350 ezer darabban maximálják. Az unió reményei szerint ez a mennyiséget kellően magas ahhoz, hogy Kínát elrettentse az ellenintézkedésektől.

Az Európai Unió célja, hogy mérsékelje a Kínával szemben fennálló hatalmas, 2025-ben 360 milliárd eurót elérő külkereskedelmi hiányát.

Az uniós kereskedelempolitikáért felelős Európai Bizottságnak kényes egyensúlyt kell fenntartania: úgy igyekszik támogatni az európai ipart, hogy közben ne váltson ki kínai válaszlépéseket, és ne idézzen elő kereskedelmi háborút.

„Iparágaink intézkedéseket sürgettek, mi pedig meghallottuk a kérésüket, és reagálni fogunk rá, többek között további védintézkedésekkel” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke október elején újságíróknak.

A kereskedelmi védintézkedések lehetővé teszik az EU számára, hogy korlátozza egy adott ágazat termékeinek behozatalát, amennyiben azok importja jelentősen megugrik. A Bloomberg korábbi beszámolója szerint az EU már megkezdte a külkereskedelmi adatok elemzését annak feltárására, hogy mely ágazatokban következett be ilyen mértékű növekedés.

Vámok és exportkorlátozások jöhetnek

Az intézkedések importkvóták formáját ölthetik, ahogyan a hibrid járművek esetében, de vámkontingenseket is alkalmazhatnak. Utóbbiaknál egy meghatározott behozatali mennyiség felett vámot vetnek ki a termékekre, hogy visszafogják a túlzott importot.

Az EU egyoldalúan, Peking beleegyezése nélkül is bevezetheti az intézkedéseket. A Bloombergnek nyilatkozó források ugyanakkor kiemelték, hogy a tervek és a korlátozásokkal érintett ágazatok köre még változhat a tagállamokkal és Kínával folytatott egyeztetések nyomán.