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Kereskedelmi háború a láthatáron: az EU véget vetne Kína piaci uralmának – ezekben az iparágakban jöhetnek a vámok

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Az Európai Unió csökkenteni akarja hatalmas külkereskedelmi hiányát. Jövő évben akár vámok egész sorát vetnék ki Kínára. Peking esetleges válasza miatt azonban óvatosnak kell lenni.
T. M.
2026.10.26, 18:10
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Az Európai Unió a közeljövőben újabb intézkedések bevezetését tervezi a Kínából érkező import visszafogására több ágazatban, köztük a vegyiparban, a bútoriparban és a gépiparban. Az intézkedések, amelyek importkvóták vagy vámok formájában valósulhatnak meg, akár már 2027 első negyedévében napirendre kerülhetnek.

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Az Európai Unió új vámok sorát tervezi kivetni Kínára 2027-ben / Fotó: Shutterstock

A Bloomberg értesülései szerint az Európai Bizottság a hibrid járművek uniós behozatalának korlátozására irányuló közelmúltbeli lépését kívánja más ágazatokra is kiterjeszteni. Ennek keretében Brüsszel megállapodott Pekinggel arról, hogy a Kínából érkező hibrid autók behozatalát évi 350 ezer darabban maximálják. Az unió reményei szerint ez a mennyiséget kellően magas ahhoz, hogy Kínát elrettentse az ellenintézkedésektől.

Az Európai Unió célja, hogy mérsékelje a Kínával szemben fennálló hatalmas, 2025-ben 360 milliárd eurót elérő külkereskedelmi hiányát.

Az uniós kereskedelempolitikáért felelős Európai Bizottságnak kényes egyensúlyt kell fenntartania: úgy igyekszik támogatni az európai ipart, hogy közben ne váltson ki kínai válaszlépéseket, és ne idézzen elő kereskedelmi háborút.

„Iparágaink intézkedéseket sürgettek, mi pedig meghallottuk a kérésüket, és reagálni fogunk rá, többek között további védintézkedésekkel” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke október elején újságíróknak.

A kereskedelmi védintézkedések lehetővé teszik az EU számára, hogy korlátozza egy adott ágazat termékeinek behozatalát, amennyiben azok importja jelentősen megugrik. A Bloomberg korábbi beszámolója szerint az EU már megkezdte a külkereskedelmi adatok elemzését annak feltárására, hogy mely ágazatokban következett be ilyen mértékű növekedés.

Vámok és exportkorlátozások jöhetnek

Az intézkedések importkvóták formáját ölthetik, ahogyan a hibrid járművek esetében, de vámkontingenseket is alkalmazhatnak. Utóbbiaknál egy meghatározott behozatali mennyiség felett vámot vetnek ki a termékekre, hogy visszafogják a túlzott importot.

Az EU egyoldalúan, Peking beleegyezése nélkül is bevezetheti az intézkedéseket. A Bloombergnek nyilatkozó források ugyanakkor kiemelték, hogy a tervek és a korlátozásokkal érintett ágazatok köre még változhat a tagállamokkal és Kínával folytatott egyeztetések nyomán.

A kínai kereskedelmi minisztérium a hónap elején kiadott közleményében arra figyelmeztetett, hogy az EU nem ringathatja magát abba az illúzióba, hogy nyomásgyakorlással előnyökhöz juthat, és nem becsülheti alá Kína eltökéltségét és képességét saját érdekeinek megvédésére.

A hibrid autókra tervezett korlátozásokhoz és az Európai Unió korábbi, acélipart érintő intézkedéseihez hasonlóan az új védintézkedések is összhangban állnának a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival, és az Európai Gazdasági Térségen kívüli más országokra is kiterjednének – közölték a források.

Kína válaszlépéssel reagálhat

Ettől függetlenül az Európai Bizottság a következő hetekben javaslatokat kíván előterjeszteni a hibrid járművekre vonatkozó importkorlátozás kapcsán, hogy az már decemberben hatályba léphessen. A jelenlegi elképzelések szerint a korlátozások négy évig maradnának érvényben, a Kína számára meghatározott importkvóta pedig az első év után évente 6 százalékkal emelkedne. Egyikük szerint a más országokból, például Japánból és Dél-Koreából érkező járművekre vonatkozó kvóták is hasonló elvek alapján működnének.

Az olcsó, esetenként állami támogatásban részesülő kínai termékek elárasztják az európai piacot, gyengítve a kontinens saját iparágait és veszélyeztetve a helyi munkahelyeket. Ez a folyamat, a csökkenő kereslettel és azzal együtt, hogy számos európai termék csak korlátozottan fér hozzá a kínai piachoz, napi egymilliárd dollárt meghaladó – és tovább növekvő – kereskedelmi hiányhoz vezetett.

Az uniós vezetők a hónap elején Brüsszelben tartott csúcstalálkozón egységesen sürgették az Európai Bizottságot, hogy mielőbb lépjen fel a gazdaság különböző ágazataiban, és dolgozzon ki új eszközöket a kereskedelmi hiány csökkentésére, valamint a kínai megtorló intézkedések elrettentésére.

Az ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy Peking hajlandó lenne-e elfogadni a hibrid járműveken túl más termékeire kivetett exportkorlátozásokat is . Kína mindenesetre határozottan reagált arra a lehetőségre, hogy az EU új kereskedelempolitikai eszközöket vezethet be.

Maros Sefcovic, az EU kereskedelempolitikáért felelős biztosa várhatóan a jövő év elején tekinti át kínai partnereivel az eddig elért eredményeket, és egyeztet a következő lépésekről.

Az eddig létrejött megállapodások értelmében Peking egyes autóalkatrészek, az olívaolaj és a fagylalt vámját is csökkentené. Az EU emellett arra törekszik, hogy javítsa az európai termékek hozzáférését a kínai piachoz, valamint egyszerűsítse a kritikus fontosságú ásványi nyersanyagok és az állandó mágnesek exportjára vonatkozó eljárásokat.

Letarolják Európát a kínai autók: olyasmi történt, amire a japán óriások sem voltak felkészülve – Magyarország kulcsszerepben

Történelmi fordulat történt az európai autópiacon: a kínai gyártók először előzték meg japán riválisaikat egy teljes negyedév eladásai alapján. A fordulat jól mutatja, milyen gyorsan erősítik pozícióikat a kínai autók, például a BYD és a Chery.

A Dataforce piackutató adatai szerint a szeptember végéig tartó három hónapban a kínai márkájú autók forgalomba helyezése nagyjából megduplázódott az előző év azonos időszakához képest. Ezzel a kínai gyártók az európai piac 12,7 százalékát szerezték meg, elsősorban a hibrid modelleknek köszönhetően. Ez már meghaladta a japán autógyártók – köztük a Toyota – együttes, 11,9 százalékos piaci részesedését.

A változás kettős csapást jelent az amúgy is nehéz helyzetben lévő európai autógyártóknak. Kínában a vásárlók egyre inkább elfordulnak a Volkswagentől és a BMW-től, és inkább a hazai márkákat választják. A kínai gyártók ugyanis gyorsabban és alacsonyabb költségek mellett képesek új modelleket piacra dobni. Eközben a kínai kereslet visszaesése arra ösztönzi a BYD-t és más gyártókat, hogy új exportpiacokat keressenek. A hónap elején a párizsi autószalonon a Chery, a BYD és a Geelyhez tartozó Zeekr is új modellek sorát mutatta be. Ezek között szerepelt a BYD Dolphin G DM-i is, egy kifejezetten az európai piacra fejlesztett, kedvező árú, kompakt plug-in hibrid.

Az elektromos modellkínálat európai bővítése szintén kedvezhet a kínai gyártóknak, mivel a rekordmagasságba emelkedő üzemanyagárak miatt nőhet a kereslet az elektromos autók iránt.

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