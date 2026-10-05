Behúzták a kéziféket a világ legnagyobb vállalatai: a globális felvásárlási piac értéke a harmadik negyedévben 1000 milliárd dollár alá esett, amire Donald Trump tavaly elindított vámháborúja óta nem volt példa. Július és szeptember között 986 milliárd dollár értékben jelentettek be üzleteket, miközben az előző negyedévben még csaknem 1700 milliárd dollárnyi tranzakció született.

Behúzták a kéziféket a világ legnagyobb cégei: megtorpantak a vámháború utáni gigafelvásárlások, mindenki Iránra és az AI-ra vár / Fotó: Mason Lawrence

Éves összevetésben a visszaesés mérsékeltebb, 13 százalékos volt, de a lendület így is megtört. Az év első felében még úgy tűnt, hogy 2026 minden idők egyik legerősebb vállalatfelvásárlási éve lehet, mostanra azonban a teljes volumen 3900 milliárd dollárra nőtt, ami már elmarad a 2021 első kilenc hónapjában regisztrált csaknem 4200 milliárd dollártól.

Az év eleji fellendüléshez hozzájárult, hogy a vállalatok fokozatosan alkalmazkodtak Trump vámháborújához, miközben az amerikai kormány lazított a trösztellenes fellépésen is. A harmadik negyedévben azonban újra nőtt a bizonytalanság – írja a Financial Times.

Irán és a magas kamatok fékezik a felvásárlásokat

A legnagyobb problémát a finanszírozási környezet jelenti. Az iráni háborút követő inflációs nyomás miatt magasabb kamatok nehezítik a több milliárd dolláros felvásárlások hitelből történő finanszírozását, így a vállalatvezetőknek jóval drágábban kell számolniuk ugyanazzal az üzlettel, mint néhány hónappal korábban. Lorenzo Corte, a Skadden ügyvédi iroda globális tranzakciós vezetője szerint idén még inkább igaz, hogy kevesebb üzletből áll össze magasabb összérték.

A cégek továbbra is vásárolnak, de már nincs olyan hangulat, amelyben szinte korlátlanul hajlandók lennének pénzt költeni.

A megtorpanás leginkább a megafelvásárlásoknál látszik. A 10 milliárd dollárt meghaladó tranzakciókból mindössze tízet jelentettek be a harmadik negyedévben, ami közel kétéves mélypont. Az előző három hónapban még 26 ilyen üzlet született.

A nagyobb tranzakciók között így is akadt néhány látványos megállapodás:

az Aon 17 milliárd dollárért vásárolná meg a KKR által támogatott USI biztosítási alkuszcéget,

az Uber pedig 13 milliárd eurós ajánlatot tett a német Delivery Hero ételkiszállító vállalatra.

Bob Iger korábbi Disney-vezér és Josh Kushner befektető eközben 12,5 milliárd dolláros ügyletben vásárolná meg az NBA-ben szereplő Los Angeles Lakers csapatát.