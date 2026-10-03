Végleg padlóra kerülhet a német autóipar, 200 ezer munkahely tűnhet el 2031-ig: ez már a teljes összeomlás küszöbe, még ha nem is mondják ki – a szele Magyarországot is meglegyintheti

A Roland Berger elemzésének – arról a Totalcar számolt be – egyik legfontosabb megállapítása, hogy 2031-ig akár 200 ezer állás is veszélybe kerülhet a német autóiparban. A szám nem egy konkrét vállalat bejelentett leépítési programját jelenti, hanem egy előrejelzés arra az esetre, ha az iparágra nehezedő verseny- és költségnyomás tovább erősödik. A német autóipar összeomlása így nem feltétlenül egyik napról a másikra bekövetkező eseményt jelent, hanem egy olyan átalakulási folyamatot, amelynek során gyárak, beszállítók és munkahelyek kerülhetnek veszélybe.

A német autóipar válsága már utcára is viszi a dolgozókat

Fotó: Hendrik Schmidt / AFP

A kínai autógyártók egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a német autóiparra

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az iparági vitában már „radikális megoldások” is felmerülnek. Ezek között elsősorban a költségek, a vállalati struktúrák és az elektromos átállás ütemének felülvizsgálata szerepel.

A német autóipar az idei első féléves adatok szerint 691 500 ember foglalkoztat, ez két évtizede nem látott mélypont, 5,8 százalékos mértékű csökkenés az előző év azonos időszakához képest.

A német autóipar problémái mögött több tényező áll, de az egyik legfontosabb a kínai gyártók európai térnyerése. A Volkswagen szerint a vállalat működési környezete „strukturálisan és mélyrehatóan” megváltozott.

Arne Meiswinkel, a Volkswagen igazgatóságának személyügyekért felelős tagja korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kínai gyártók olcsó exporttal jelennek meg az európai piacon. Ez jelentős ár- és versenynyomást helyez a német autógyártókra.

A Volkswagen ezért a költségszerkezet átalakításával és a vállalati szabályok újragondolásával próbál reagálni a helyzetre. A konszern a németországi üzemi kollektív szerződéseinek jelentős részét felmondta, köztük a munkafeltételeket átfogó keretszerződést is.

Az IG Metall szerint a 13 kollektív szerződésből tízet érint a felmondás, amelyek 2026. december 31-én járnak le.

A keretszerződés több mint 100 ezer németországi Volkswagen-dolgozó alapvető munkafeltételeit szabályozza, többek között a munkaidőt és a különböző juttatásokat. A szakszervezet szerint a változások hatásai 2027 januárjától válhatnak igazán érzékelhetővé, és már most ellenállást helyezett kilátásba.