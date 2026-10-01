Ausztria teljes sokkban: kíméletlenül szembesítette a valósággal az osztrákokat az új vezérkari főnök − „Többé már nincs béke, bevonódtunk a háborúba, támadás alatt állunk”

Az osztrák hadsereg korábbi vezérkari főnöke, Rudolf Striedinger négy év után, szeptember 30-án nyugdíjba vonult, a posztját pedig Harald Vodosek vette át. A tábornok kinevezését követően több interjút is adott, amelyekben beszámolt az európai régiót érintő biztonság- és geopolitikai aktualitásokról, valamint a jövőbeni terveiről és munkamódszeréről is.

Az osztrák vezérkari főnök, Harald Vodosek / Fotó: AFP

A tábornok szerint az irány egyértelmű: jobb felszereltségre, nagyobb létszámra, valamint a cselekvőképesség növelésére van szükség. Ehhez a már megrendelt eszközöket szolgálatba kell állítani és egymással hálózatba kell kapcsolni, a különböző képességeket pedig közös kommunikációs, felderítési és vezetési rendszerbe kell integrálni.

A vezérkari főnök többdimenziós haderőről beszélt

A legnagyobb kihívást nem az új eszközök beszerzése jelenti, hanem a személyi állomány, a logisztika, valamint ezen területek összekapcsolása − mondta Harald Vodosek, aki szerint az osztrák hadsereg már képes a védelmi feladatok ellátására, de további fejlesztésekre van szükség.

Egy harckocsi, jármű vagy helikopter beszerzése önmagában ma már nem elegendő

− fogalmazott a tábornok, majd hozzátette, hogy éles helyzetben a döntéseket a lehető legrövidebb idő alatt kell meghozni.

Rámutatott, hogy a nemzetközi együttműködések jelentősége is növekszik, de Ausztria a haderő bevetéséről továbbra is önállóan dönt. A cél, hogy a fegyveres erők mintegy 55 ezer katonája szükség esetén rövid időn belül bevethető legyen.

Szóba került a sorkatonai rendszer tervezett reformja is. Jelenleg egy kilenc hónapos modell körvonalazódik, azonban arról még nem született döntés, milyen formában történhet majd a jelenlegi hat hónapos rendszer meghosszabbítása.

Az osztrák hadsereg bevethető állományának mintegy 20 százalékát aktív, 80 százalékát pedig tartalékos katonák adják. Az új modellel ezeket az alakulatokat kötelező jelleggel lehetne feltölteni, azonban Harald Vodosek szerint hat-hét évre lehet szükség ahhoz, hogy teljes létszámmal működjenek. Ezzel párhuzamosan a katonai pályát is vonzóbbá tenné, amihez nemcsak jobb anyagi feltételeket, de nagyobb megbecsülést is biztosítana. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a vezérkari főnök katonai vezetőhöz képest szinte civil módjára viselkedik. Katonáit „munkatársaknak” nevezi, valamint korábbi tisztségeiben rendszeresen viselt egyenruha helyett öltönyt.