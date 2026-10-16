Régi legendával vágnának vissza a kínaiaknak: olcsó villanyautóként tér vissza a Citroën Kacsa

Az európai autógyártók megfizethető, retró stílusú villanyautókkal próbálják meg felpörgetni eladásaikat, miközben a kínai márkák újabb hulláma árasztja el hazai piacaikat.

Retróval próbálkozik Európa a villanyautó piacon, az elektromos Kacsától várja a megváltást / Hans Lucas via AFP

A Stellantis tulajdonában álló Citroën feltámasztja a második világháború utáni korszak egyik legismertebb autóját, a 2CV-t, amelyet Magyarországon Kacsaként ismernek. A tervek szerint a legendás kisautó elektromos változata 2028-ban érkezik, mindössze 15 ezer eurós, vagyis nagyjából 6 millió forintos áron. A Volkswagen szintén a múltból merít ihletet: az új, 25 ezer eurós ID.Polo elektromos kisautó formavilágában a több évtizedes sikermodell, a Golf öröksége köszön vissza.

A legendás Citroënnel csábítanák vissza a vásárlókat

A Citroën 2CV újjászületését a párizsi autószalonon jelentették be. A lépés a Renault sikeres retrómodelljeit, az elektromos R5-öt és Twingót követi. Az európai gyártók egyre inkább arra építenek, amivel az újabb kínai versenytársak még nem rendelkeznek: a több évtizedes márkatörténetre, az ikonikus formákra és a vásárlók nosztalgiájára.

A 2CV-ben óriási lehetőség rejlik

– jelentette ki Antonio Filosa, a Peugeot-t és a Fiatot is birtokló Stellantis vezérigazgatója.

A vállalatvezető szerint az új modell egy kifejezetten elektromos autókhoz fejlesztett platformra épül majd, amely jelentősen csökkentheti a gyártási költségeket. „Száz százalékban Európában készül majd” – hangsúlyozta. A jellegzetes vászontetős kisautó elektromos változata a párizsi rendezvény egyik legnagyobb közönségkedvence lett.

Minden harmadik kiállító kínai volt

Miközben az európai autógyártók a múltjukhoz nyúlnak vissza, a kínai vállalatok minden korábbinál erőteljesebben jelennek meg a kontinensen. A párizsi autószalonon először fordult elő, hogy a kiállítók mintegy harmadát kínai gyártók adták. A BYD és a már ismertebb kínai szereplők mellett olyan technológiai fókuszú márkák is megjelentek, mint a Li Auto és az Aito. Ráadásul a kínai vállalatok már nem kizárólag az olcsó elektromos autókkal próbálnak vásárlókat szerezni. Egyre nagyobb figyelmet fordítanak a prémiumkategóriára is, közvetlenül kihívva a BMW-t és a Porschét.

Az AlixPartners tanácsadó cég becslése szerint a kínai márkák részesedése az európai autóeladásokból a jelenlegi 12 százalékról 2030-ra 16 százalékra emelkedhet.

Brutális árkülönbség nehezíti az európai gyártók helyzetét

A kínai autógyártók egyik legnagyobb előnye továbbra is az alacsonyabb előállítási költség. Az AlixPartners számításai szerint

egy Kínában gyártott, kínai márkájú elektromos autó előállítása körülbelül 20 ezer dollárba kerül,

egy hasonló európai modellé 31 ezer dollárba.

A különbség elsősorban az olcsóbb akkumulátoroknak és alapanyagoknak köszönhető. Az európai autóipar közben súlyos kihívásokkal küzd. A kereslet stagnálása és a magas költségek miatt a kontinens autógyárai kapacitásuk kevesebb mint 60 százalékát használják ki. A problémák már több tízezer munkahely megszűnéséhez vezettek az Európai Unióban.