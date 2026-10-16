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Régi legendával vágnának vissza a kínaiaknak: olcsó villanyautóként tér vissza a Citroën Kacsa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az európai autógyártók legendás modellek feltámasztásával próbálják felvenni a versenyt az egyre nagyobb teret nyerő kínai riválisokkal. A Citroën ikonikus Kacsája 2028-ban mindössze 15 ezer eurós villanyautóként térhet vissza, hogy újra meghódítsa a vásárlókat.
Dózsa György
2026.10.16, 17:06
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Az európai autógyártók megfizethető, retró stílusú villanyautókkal próbálják meg felpörgetni eladásaikat, miközben a kínai márkák újabb hulláma árasztja el hazai piacaikat.

Citroen 2CV villanyautó
Retróval próbálkozik Európa a villanyautó piacon, az elektromos Kacsától várja a megváltást / Hans Lucas via AFP

A Stellantis tulajdonában álló Citroën feltámasztja a második világháború utáni korszak egyik legismertebb autóját, a 2CV-t, amelyet Magyarországon Kacsaként ismernek. A tervek szerint a legendás kisautó elektromos változata 2028-ban érkezik, mindössze 15 ezer eurós, vagyis nagyjából 6 millió forintos áron. A Volkswagen szintén a múltból merít ihletet: az új, 25 ezer eurós ID.Polo elektromos kisautó formavilágában a több évtizedes sikermodell, a Golf öröksége köszön vissza.

A legendás Citroënnel csábítanák vissza a vásárlókat

A Citroën 2CV újjászületését a párizsi autószalonon jelentették be. A lépés a Renault sikeres retrómodelljeit, az elektromos R5-öt és Twingót követi. Az európai gyártók egyre inkább arra építenek, amivel az újabb kínai versenytársak még nem rendelkeznek: a több évtizedes márkatörténetre, az ikonikus formákra és a vásárlók nosztalgiájára. 

A 2CV-ben óriási lehetőség rejlik

 – jelentette ki Antonio Filosa, a Peugeot-t és a Fiatot is birtokló Stellantis vezérigazgatója.

A vállalatvezető szerint az új modell egy kifejezetten elektromos autókhoz fejlesztett platformra épül majd, amely jelentősen csökkentheti a gyártási költségeket. „Száz százalékban Európában készül majd” – hangsúlyozta. A jellegzetes vászontetős kisautó elektromos változata a párizsi rendezvény egyik legnagyobb közönségkedvence lett.

Minden harmadik kiállító kínai volt

Miközben az európai autógyártók a múltjukhoz nyúlnak vissza, a kínai vállalatok minden korábbinál erőteljesebben jelennek meg a kontinensen. A párizsi autószalonon először fordult elő, hogy a kiállítók mintegy harmadát kínai gyártók adták. A BYD és a már ismertebb kínai szereplők mellett olyan technológiai fókuszú márkák is megjelentek, mint a Li Auto és az Aito. Ráadásul a kínai vállalatok már nem kizárólag az olcsó elektromos autókkal próbálnak vásárlókat szerezni. Egyre nagyobb figyelmet fordítanak a prémiumkategóriára is, közvetlenül kihívva a BMW-t és a Porschét. 

Az AlixPartners tanácsadó cég becslése szerint a kínai márkák részesedése az európai autóeladásokból a jelenlegi 12 százalékról 2030-ra 16 százalékra emelkedhet.

Brutális árkülönbség nehezíti az európai gyártók helyzetét

A kínai autógyártók egyik legnagyobb előnye továbbra is az alacsonyabb előállítási költség. Az AlixPartners számításai szerint 

  • egy Kínában gyártott, kínai márkájú elektromos autó előállítása körülbelül 20 ezer dollárba kerül, 
  • egy hasonló európai modellé 31 ezer dollárba.

A különbség elsősorban az olcsóbb akkumulátoroknak és alapanyagoknak köszönhető. Az európai autóipar közben súlyos kihívásokkal küzd. A kereslet stagnálása és a magas költségek miatt a kontinens autógyárai kapacitásuk kevesebb mint 60 százalékát használják ki. A problémák már több tízezer munkahely megszűnéséhez vezettek az Európai Unióban.

Renault R5 elektromos villanyautó
Az elektromos Renault R5 - tombol a nosztalgia, de brutális az árkülönbség a kínaiakhoz képest / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kínaiak már Európában gyártanának

Az Európai Unió kereskedelmi korlátozásai és az európai gyártást ösztönző intézkedések miatt a kínai vállalatok egyre inkább helyi termelésben gondolkodnak. 

A Changan autóipari csoport több európai partnerrel tárgyal arról, hogy a következő év közepére megkezdhesse első modelljének helyi gyártását. A vállalat 2028-ra évi 180 ezer autót szeretne előállítani Európában, majd két éven belül csaknem megduplázná ezt a mennyiséget. 

A vállalat célja, hogy 2030-ra a világ egyik legnagyobb autógyártójává váljon, és külföldi értékesítése elérje az évi 1,5 millió járművet. 

A Jaecoo és az Omoda márkákat birtokló Chery hamarosan Spanyolországban is megkezdi az autógyártást. Kína legnagyobb autóexportőre emellett a Nissannal is tárgyal arról, hogy használhassa a japán vállalat nagy-britanniai, sunderlandi üzemének gyártókapacitását. A Chery még a Toyota egykori mérnökeit is igyekszik megszerezni, hogy a japán gyártó minőségi színvonalát elérhesse.

A BYD szintén nagy erőkkel terjeszkedik Európában, és ezek a tervek Magyarország számára is különösen fontosak, hiszen a vállalat első európai autógyára Szegeden épül. A beruházás a kínai cég európai termelési stratégiájának egyik kulcseleme: a helyi gyártással a vállalat közelebb kerülhet az európai vásárlókhoz, és mérsékelheti az importfüggőségét.

Stella Li, a vállalat alelnöke szerint 

a szegedi üzem előkészítése a végső szakaszába ért, és a társaság a tömeggyártás negyedik negyedévi elindításával számol. 

A magyarországi gyár felfutása ezért nemcsak az autóipari termelés, hanem a foglalkoztatás szempontjából is meghatározó lehet. A BYD ugyanakkor nem állna meg az első európai üzeménél. A vállalat a következő gyárainak helyszínét is keresi, a lehetséges célországok között Franciaország és Spanyolország is szerepel. 

Az európai autógyártók Brüsszeltől várnak segítséget

A Stellantis, a Volkswagen és a Renault vezetői sürgetik az új, „Made in Europe” szabályok véglegesítését. Álláspontjuk szerint az európai gyártók akkor versenyezhetnek eredményesebben a kínai riválisokkal, ha azoknak is hasonló helyi gyártási és beszerzési követelményeknek kell megfelelniük. Az új szabályozás egy szélesebb uniós iparfejlesztési program része, amelyet a következő három évben fokozatosan vezetnének be. Eközben az európai vállalatok saját költségeiket is igyekeznek csökkenteni. 

A Renault például az elmúlt években kínai alkatrészek és mérnökök bevonásával alakította át beszállítói rendszerét. A fejlesztési időt két év alá szorította.

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Az elektromos Renault Espace - a franciák szerint nem csak az ár számít / Fotó: Hans Lucas via AFP

Nem csak az ár számít a villanyautó piacon - ebben bíznak az európaiak

A Renault ugyanakkor nem kizárólag az olcsóbb autókkal szeretné megszerezni a vásárlókat. A párizsi autószalonon bemutatott elektromos Espace tanulmányautó mellett a vállalat a hosszú távú megbízhatóságot és a szervizhálózatot is hangsúlyozta. 

Ne csak a vételárat nézzék! Gondoljanak arra is, ki gondoskodik az autó karbantartásáról a következő tíz évben. Ki garantálja, hogy az alkatrész 24 órán belül megérkezik? 

– vetette fel Provost. 

Bruno Vanel, a Renault termékfejlesztési vezetője szerint a klasszikus modellek elektromos újjászületése mögött sem pusztán a nosztalgia áll. A gyártó saját történetét és márkaidentitását szeretné hangsúlyozni. „Az emberek ezekhez az autókhoz egy egész világot társítanak” – fogalmazott. A kínai gyártók azonban az európaiak hagyományos előnyeit is igyekeznek ledolgozni. 

A BYD közölte, hogy már 15 alkatrészraktárral rendelkezik Európában, összesen mintegy 150 ezer négyzetméternyi területen. 

A vállalat ráadásul a Teslától, a Toyotától és német autógyártóktól is aktívan igazol szakembereket. Formatervezési vezetőjének közel egy évtizede az Alfa Romeónál és az Audinál korábban dolgozó Wolfgang Eggert nevezte ki. Alfredo Altavilla, a BYD európai működésének különleges tanácsadója szerint a kínai vállalat már most is erősen kötődik Európához.

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