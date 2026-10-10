Rendkívüli: bejelentette Oroszország, máris feldoldotta a dízelexport tilalmát – Trump és Putyin alkuja után azonnal több százer liter kerülhet a világpiacra
Az orosz kormány részben feloldotta a dízelolaj exportjára vonatkozó tilalmát, miután Vlagyimir Putyin orosz-amerikai elnök és Donald Trump megállapodást kötöttek – írja a Ria Novosti orosz lap szombat este a Minisztertanács közleményére hivatkozva.
Rendkívüli: bejelentette Oroszország, máris feldoldotta a dízelexport tilalmát – azonnal több százer liter kerülhet a világpiacra
„A kormány úgy döntött, hogy részben feloldja az oroszországi dízelolaj-export tilalmát. A döntés célja Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között létrejött megállapodások végrehajtása. Október 10-én lép hatályba, és jelenleg 500 000 tonna dízelolaj szállítását teszi lehetővé a globális piacra” – áll a közleményben.
A döntés értelmében az orosz olajtársaságok a kormánnyal egyeztetve azonnal megkezdik a dízelüzemanyag-szállítások szerződéses megkötését külföldi partnerekkel.
A termelők számára október 31-ig, a nem termelők számára pedig január 31-ig volt érvényben.
A döntés szombaton lép hatályba, ami azonnal 500 000 tonna dízelüzemanyag globális piacra szállítását teszi lehetővé
- írták a közleményben. Az orosz lap azt írja szombat este, hogy Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy Moszkva készen áll arra, hogy már októberben 300 000 tonna dízelolajat szállítson az amerikai és a globális piacokra, majd novemberben további 500 000 tonnát, decemberben pedig akár egymillió tonnát is. Hosszú távon – mondta – a mennyiség havi hárommillió tonnára is emelkedhet. Eközben a hazai piac továbbra is teljes mértékben ellátott marad dízelolajjal – jegyezte meg.
Pénteken állapodott meg Trump és Putyin
A mai bejelentés előzménye, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump megállapodtak, hogy Washington átmenetileg enyhít az orosz üzemanyagot érintő szankciókon. Trump a közösségi médiában számolt be a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyet rendkívül sikeresnek nevezett.
Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt juttat az amerikai és a globális piacra. Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.
Az amerikai elnök szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások nagysága az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben ukrán támadások okoztak károkat.
Zelenszkij egyből kritizálta Trumpot
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal és keményen reagált a döntésre, nem rejtette véka alá felháborodását. Az ukrán elnök szerint Trump ezzel ajándékot adott Putyin elnöknek, amely "befektetés egy olyan háborúba, amelynek véget kell vetni, nem pedig el kell hosszabbítani."
Zelenszkij egy bejegyzésben azt nyilatkozta, hogy Oroszország „további terrorral” fogja megtéríteni a dízel árát. „Számítunk az Egyesült Államok méltányos támogatására az életünk védelmében, az ukrajnai emberek védelmében – és arra, hogy ennek megfelelően határozott párbeszédet folytat Oroszországgal. Erőset, nem gyengét” – írta az ukrán elnök. Az Axios azt írta, hogy a megállapodást Putyinnal azért kötötte meg Trump, mert Volodimir Zelenszkij figyelmen kívül hagyta az orosz finomítók elleni támadások beszüntetésére vonatkozó amerikai kérést.
Trump válasza: itt az idő új elnököt választani Ukrajnában
Nem sokat váratott Donald Trump válasza, aki lényegében megküldte a selyemzsinórt Zelenszkijnek. „Itt az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen” – mondta az amerikai elnök, aki azzal is megvádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy nem hajlandó befejezni a háborút Oroszországgal. Az amerikai elnök azt állította, hogy ukrán kollégájának több lehetősége is lett volna erre, de szerinte egyikkel sem élt.
Azt javaslom, hogy Ukrajnának legyen egy új vezetője, aki képes alkukat kötni… Valamiért Zelenszkij soha nem köt alkukat
– nehezményezte Donald Trump a sajtótájékoztatóján.