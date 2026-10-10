Az orosz kormány részben feloldotta a dízelolaj exportjára vonatkozó tilalmát, miután Vlagyimir Putyin orosz-amerikai elnök és Donald Trump megállapodást kötöttek – írja a Ria Novosti orosz lap szombat este a Minisztertanács közleményére hivatkozva.

Rendkívüli: bejelentette Oroszország, máris feldoldotta a dízelexport tilalmát – Trump és Putyin alkuja után azonnal több százer liter kerülhet a világpiacra / Fotó: David Paul Morris

Rendkívüli: bejelentette Oroszország, máris feldoldotta a dízelexport tilalmát – azonnal több százer liter kerülhet a világpiacra

„A kormány úgy döntött, hogy részben feloldja az oroszországi dízelolaj-export tilalmát. A döntés célja Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között létrejött megállapodások végrehajtása. Október 10-én lép hatályba, és jelenleg 500 000 tonna dízelolaj szállítását teszi lehetővé a globális piacra” – áll a közleményben.

A döntés értelmében az orosz olajtársaságok a kormánnyal egyeztetve azonnal megkezdik a dízelüzemanyag-szállítások szerződéses megkötését külföldi partnerekkel.

A termelők számára október 31-ig, a nem termelők számára pedig január 31-ig volt érvényben.

A döntés szombaton lép hatályba, ami azonnal 500 000 tonna dízelüzemanyag globális piacra szállítását teszi lehetővé

- írták a közleményben. Az orosz lap azt írja szombat este, hogy Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy Moszkva készen áll arra, hogy már októberben 300 000 tonna dízelolajat szállítson az amerikai és a globális piacokra, majd novemberben további 500 000 tonnát, decemberben pedig akár egymillió tonnát is. Hosszú távon – mondta – a mennyiség havi hárommillió tonnára is emelkedhet. Eközben a hazai piac továbbra is teljes mértékben ellátott marad dízelolajjal – jegyezte meg.

Pénteken állapodott meg Trump és Putyin

A mai bejelentés előzménye, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump megállapodtak, hogy Washington átmenetileg enyhít az orosz üzemanyagot érintő szankciókon. Trump a közösségi médiában számolt be a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyet rendkívül sikeresnek nevezett.

Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt juttat az amerikai és a globális piacra. Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.

Az amerikai elnök szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások nagysága az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben ukrán támadások okoztak károkat.