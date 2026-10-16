Stratégiaváltással mentené a menthetőt a Volkswagen: több pofon után most már tényleg meghódítaná az egyik legfontosabb piacot – ez állhat az útjába
A Volkswagen évtizedek óta munkálkodik azon, hogy olyan üzletágat építsen ki az Amerikai Egyesült Államokban, amely méltó a világ második legnagyobb autógyártójaként betöltött szerepéhez. Azonban a tengerentúlon a német vállalatnak eddig nem sikerült elérnie a várt áttörést, a piac pedig mára túl fontossá vált ahhoz, hogy egyszerűen csak elhanyagolja.
Miközben a Volkswagen kínai üzletága súlyos válságban van, németországi gyáraiban pedig több tízezer munkahely szűnik meg, Oliver Blume vezérigazgató váratlanul az Egyesült Államok felé fordult, hogy új növekedési lehetőségeket találjon. A vállalat újabb amerikai terjeszkedésre készül, ezúttal egyenesen a piac legfontosabb szegmenseit célozva meg: a könnyű tehergépjárművek, köztük a pickupok, valamint a terepjárásra alkalmas SUV-k kategóriáját, amelyek már hosszú ideje az amerikai vásárlók kedvencei – számolt be róla a Bloomberg.
„Az Egyesült Államok hatalmas növekedési potenciált jelent a Volkswagen-csoport számára, ezért jelentős összegeket fektetünk be” – mondta Blume kedden, a Párizsi Autószalonon adott interjújában. A vezérigazgató több folyamatban lévő projektet is felsorolt, köztük a Rivian Automotive Inc.-vel közös szoftverfejlesztési vállalkozást, a nagy múltú Scout márka újjáélesztését, valamint az Audi új SUV-modelljeit.
Meghódítanák az amerikai piacot
Ezzel a Volkswagen az amerikai autóipar néhány legjobban beágyazott szereplőjével kerülne közvetlen versenybe. A terveket ismerő források szerint
- a vállalat egy középkategóriás pickup piacra dobását tervezi, amely a General Motors Chevrolet Colorado és a Toyota Motor Corp. Tacoma modelljével versenyezne.
- Emellett egy valódi terepjáró képességekkel rendelkező SUV-t is fejlesztene, amely a Ford Motor Co. Bronco és a Stellantis NV Jeep Wrangler modelljének állítana konkurenciát.
Ez éppen az a fajta terjeszkedés, amelyet a Volkswagen korábbi vezetői már évekkel ezelőtt szorgalmaztak a wolfsburgi központnál. Akkoriban azonban a Kínában elért kiemelkedő nyereség miatt a lépés még nem tűnt sürgetőnek. Mostanra azonban ez a pénzügyi védőháló elsorvadt, miközben a Donald Trump által kivetett vámok alapjaiban rengették meg a Volkswagen korábbi amerikai üzleti modelljét, amely a Mexikóban és Európában gyártott járművek importjára épült.
„A vállalatvezetésben mindenki tudta, hogy a kínai lufi egyszer ki fog pukkadni. Folyamatosan azt mondtuk nekik, hogy erősítsék meg a jelenlétüket az amerikai piacon, hogy legyen egy olyan üzletáguk is, amely kevésbé függ Európától” – mondta Johan De Nysschen, aki 2019 és 2022 között a Volkswagen márka észak-amerikai operatív igazgatójaként dolgozott.
Azonban ez a feladat mára még nehezebbé vált, Blume számára pedig nem maradt más lehetőség, mint a terjeszkedés felgyorsítása.
Többfrontos nehézségek a Volkswagennél
Szeptemberben a Volkswagen jelentősen rontotta üzleti kilátásait, és megduplázta a tervezett létszámleépítést: immár 100 ezer munkahely megszüntetésével számol, ami globális munkavállalói állományának mintegy 15 százaléka. A vállalat vezetére 2026-ra legfeljebb 1 százalékos üzemi eredményhányadot prognosztizál, nehézkes vállalatirányítási struktúrája pedig lassítja azokat a változtatásokat, amelyek hosszú távú fennmaradásához szükségesek lehetnek. Blume számára így egyre szűkebb az időkeret arra, hogy sikeres amerikai stratégiát dolgozzon ki.
Az amerikai átalakítás levezénylésével Marco Schubertet, az Audi korábbi értékesítési vezetőjét bízták meg. A terveket ismerő források szerint október elsején vette át az észak-amerikai régió irányítását, azzal a feladattal, hogy száz napon belül átfogó stratégiát dolgozzon ki. Ennek a legnagyobb akadálya pont a wolfsburgi vízfej lehet, az autóipari vállalat nehézkesen működő központi bürokráciája, amely még a nyilvánvalónak tűnő döntéseket is hosszadalmas vitákká változtathatja.
De Nysschen hivatali ideje alatt például a Volkswagen túl sokáig halogatta annak eldöntését, hogy készítsen-e benzin-elektromos hibridváltozatot az amerikai piacra szánt Atlas SUV-ból, végül pedig teljesen elvetette a tervet. Azóta a hibridautók népszerűsége jelentősen megnőtt az amerikai vásárlók körében. Ezért a Volkswagen most azt tervezi, hogy az évtized második felében az Atlas és a kisebb Tiguan hibridváltozatait is piacra dobja.
A Blombergnek név nélkül nyilatkozó, a terveket ismerő források szerint egyelőre nem született döntés arról, hogy a Blume által megcélzott, robusztus modelleket hol és milyen módon gyártanák. A Bronco típusához hasonló, komoly terepjáró képességekkel rendelkező SUV-khoz jellemzően olyan speciális konstrukció szükséges, amely megfelelő vontatási kapacitást és tartósságot biztosít.
A járművek amerikai gyártása kulcsfontosságú lenne a vámok elkerülése érdekében, amelyek Donald Trump 2025-ös Fehér Házba való visszatérése óta súlyosan érintik a Volkswagen ottani értékesítését. A Forddal kialakított együttműködés jelentené a leggyorsabb és legközvetlenebb megoldást a program beindítására.
A gyártás nagy kérdése: egyedül vagy csapatban?
Az amerikai autógyártó már jelenleg is gyártja Dél-Afrikában a Volkswagen Amarokot, amely a Ford Ranger alapjaira épülő középkategóriás pickup. A Ford vezetői azonban a források szerint vonakodnak az együttműködést az Amerikai Egyesült Államokra is kiterjeszteni, mivel attól tartanak, hogy a Volkswagen modelljei saját pickupjaik eladásait csökkentenék.
Amennyiben a Ford elutasítja az ipari együttműködést, a Volkswagen két-három éven belül várhatóan önállóan is piacra tudna dobni egy Bronco-riválist. Ehhez beszállítóira és a Scout üzletágnál felhalmozott terepjáró-fejlesztési szakértelemre támaszkodhatna. A források szerint a Scout dél-karolinai üzeme, amely a jelenlegi tervek alapján 2028-ban kezdi meg a járművek kiszállítását, további gyártókapacitást is biztosíthatna.
Az Audi eközben egyetlen amerikai gyárral sem rendelkezik, így teljes amerikai modellkínálata ki van téve az importvámoknak. A márka ezért azt vizsgálja, hogy nagyobb SUV-modelljeit helyben gyárthatná-e, kihasználva a Volkswagen-csoport esetleges szabad kapacitásait.
A közelmúltig a Volkswagen-csoport egyenetlen amerikai teljesítményét elfedte, hogy Kínában rendkívül magas nyereséget tudott termelni. A világ legnagyobb személyautó-piaca azonban idén mintegy 20 százalékkal zsugorodott, és egyelőre semmi jele a stabilizálódásnak. A Volkswagen-csoport kínai szárazföldi kiszállításai 2026 első kilenc hónapjában 30 százalékkal estek vissza, miközben Nyugat-Európában 1,1 százalékos növekedést értek el.
Ráadásul az autópiaci verseny a Volkswagen hazai régiójában is egyre élesebb, mivel a kínai gyártók gyors ütemben növelik részesedésüket az európai piacon. Az Európai Unió az elmúlt héten lépéseket tett a hibridautók importjának korlátozására, miután korábban vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre.