Stratégiaváltással mentené a menthetőt a Volkswagen: több pofon után most már tényleg meghódítaná az egyik legfontosabb piacot – ez állhat az útjába

A Volkswagen évtizedek óta munkálkodik azon, hogy olyan üzletágat építsen ki az Amerikai Egyesült Államokban, amely méltó a világ második legnagyobb autógyártójaként betöltött szerepéhez. Azonban a tengerentúlon a német vállalatnak eddig nem sikerült elérnie a várt áttörést, a piac pedig mára túl fontossá vált ahhoz, hogy egyszerűen csak elhanyagolja.

A Volkswagen a tengerentúlon szerezné meg azt, amit Kínában elbukott / Fotó: Ralf Hirschberger / DPA / AFP

Miközben a Volkswagen kínai üzletága súlyos válságban van, németországi gyáraiban pedig több tízezer munkahely szűnik meg, Oliver Blume vezérigazgató váratlanul az Egyesült Államok felé fordult, hogy új növekedési lehetőségeket találjon. A vállalat újabb amerikai terjeszkedésre készül, ezúttal egyenesen a piac legfontosabb szegmenseit célozva meg: a könnyű tehergépjárművek, köztük a pickupok, valamint a terepjárásra alkalmas SUV-k kategóriáját, amelyek már hosszú ideje az amerikai vásárlók kedvencei – számolt be róla a Bloomberg.

„Az Egyesült Államok hatalmas növekedési potenciált jelent a Volkswagen-csoport számára, ezért jelentős összegeket fektetünk be” – mondta Blume kedden, a Párizsi Autószalonon adott interjújában. A vezérigazgató több folyamatban lévő projektet is felsorolt, köztük a Rivian Automotive Inc.-vel közös szoftverfejlesztési vállalkozást, a nagy múltú Scout márka újjáélesztését, valamint az Audi új SUV-modelljeit.

Meghódítanák az amerikai piacot

Ezzel a Volkswagen az amerikai autóipar néhány legjobban beágyazott szereplőjével kerülne közvetlen versenybe. A terveket ismerő források szerint

a vállalat egy középkategóriás pickup piacra dobását tervezi, amely a General Motors Chevrolet Colorado és a Toyota Motor Corp. Tacoma modelljével versenyezne.

Emellett egy valódi terepjáró képességekkel rendelkező SUV-t is fejlesztene, amely a Ford Motor Co. Bronco és a Stellantis NV Jeep Wrangler modelljének állítana konkurenciát.

Ez éppen az a fajta terjeszkedés, amelyet a Volkswagen korábbi vezetői már évekkel ezelőtt szorgalmaztak a wolfsburgi központnál. Akkoriban azonban a Kínában elért kiemelkedő nyereség miatt a lépés még nem tűnt sürgetőnek. Mostanra azonban ez a pénzügyi védőháló elsorvadt, miközben a Donald Trump által kivetett vámok alapjaiban rengették meg a Volkswagen korábbi amerikai üzleti modelljét, amely a Mexikóban és Európában gyártott járművek importjára épült.