Forrnak az indulatok Európa legnagyobb autógyártójánál: egymásnak feszültek a dolgozók és a vezetés – „október végéig adunk időt, hogy ezt visszavonja a Volkswagen!"

Újból felcsaptak az indulatok a német autóipar egyik zászlóshajójánál. A Volkswagen dolgozói pénteken arról tájékoztatták a vállalat vezetését, hogy jövő januártól sztrájkba lépnek, amennyiben Európa legnagyobb autógyártója a jövő hét végéig nem vonja vissza a bérmegállapodások közelmúltbeli felmondását.

Szrájkba léphetnek a Volkswagen dolgozói jövő év elejétől / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

A tervezett létszámleépítések körüli vita a múlt hónapban éleződött ki, amikor a Volkswagen felmondta a németországi dolgozókkal kötött bérmegállapodások szinte mindegyikét. Ezzel

újratárgyalhatóvá váltak a régóta érvényben lévő munkafeltételek, köztük a munkaidőre és a szabadság idejére járó fizetésre vonatkozó szabályok.

Fennállása legnagyobb átalakítását hajtaná végre a Volkswagen

A wolfsburgi központú vállalatcsoport 100 ezer munkahely megszüntetését tervezi, és akár négy németországi üzemét is bezárhatja. Ez lenne a gyártó történetének legnagyobb átalakítása, amelyre az egyre élesebb kínai verseny, a több milliárd eurós vámköltségek és az elektromos autókra való átállás jelentős kiadásai miatt kerülhet sor.

A vállalat 2030-ig 20 milliárd euróval tervezi csökkenteni a költségeket az értéklánc egészében, emellett az általános működési költségeket további 11 milliárd euróval mérsékelné.

Október végéig adunk határidőt a vállalatnak arra, hogy visszavonja a felmondásról szóló értesítést

– mondta Thorsten Groeger, az IG Metall szakszervezet főtárgyalója Hannoverben, ahol a szakszervezetek és a vállalatvezetés újabb tárgyalási fordulót tartott.

A szakszervezeti képviselő szerint ellenkező esetben egy olyan nagyszabású folyamatot indulhat el, amely megnyitja az utat a szervezett munkabeszüntetések előtt.

Január 1-je fontos dátum lehet Wolfsburgban

A jelenleg érvényben lévő munkaügyi béke alapján a dolgozóknak január 1-je előtt nincs lehetőségük sztrájkba lépni. A Volkswagen vezetésének „ezt a dátumot jól láthatóan be kellene jelölnie a naptárában” – hangsúlyozta Groeger a Reuters tudósítása szerint.

A pénteki tárgyalási forduló után az IG Metall azt közölte, hogy a Volkswagen továbbra is ragaszkodik a megállapodások felmondásához, ezért a szakszervezeteknek fel kell készülniük az új évben várható konfliktusra.