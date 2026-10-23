Forrnak az indulatok Európa legnagyobb autógyártójánál: egymásnak feszültek a dolgozók és a vezetés – „október végéig adunk időt, hogy ezt visszavonja a Volkswagen!"
Újból felcsaptak az indulatok a német autóipar egyik zászlóshajójánál. A Volkswagen dolgozói pénteken arról tájékoztatták a vállalat vezetését, hogy jövő januártól sztrájkba lépnek, amennyiben Európa legnagyobb autógyártója a jövő hét végéig nem vonja vissza a bérmegállapodások közelmúltbeli felmondását.
A tervezett létszámleépítések körüli vita a múlt hónapban éleződött ki, amikor a Volkswagen felmondta a németországi dolgozókkal kötött bérmegállapodások szinte mindegyikét. Ezzel
újratárgyalhatóvá váltak a régóta érvényben lévő munkafeltételek, köztük a munkaidőre és a szabadság idejére járó fizetésre vonatkozó szabályok.
Fennállása legnagyobb átalakítását hajtaná végre a Volkswagen
A wolfsburgi központú vállalatcsoport 100 ezer munkahely megszüntetését tervezi, és akár négy németországi üzemét is bezárhatja. Ez lenne a gyártó történetének legnagyobb átalakítása, amelyre az egyre élesebb kínai verseny, a több milliárd eurós vámköltségek és az elektromos autókra való átállás jelentős kiadásai miatt kerülhet sor.
A vállalat 2030-ig 20 milliárd euróval tervezi csökkenteni a költségeket az értéklánc egészében, emellett az általános működési költségeket további 11 milliárd euróval mérsékelné.
Október végéig adunk határidőt a vállalatnak arra, hogy visszavonja a felmondásról szóló értesítést
– mondta Thorsten Groeger, az IG Metall szakszervezet főtárgyalója Hannoverben, ahol a szakszervezetek és a vállalatvezetés újabb tárgyalási fordulót tartott.
A szakszervezeti képviselő szerint ellenkező esetben egy olyan nagyszabású folyamatot indulhat el, amely megnyitja az utat a szervezett munkabeszüntetések előtt.
Január 1-je fontos dátum lehet Wolfsburgban
A jelenleg érvényben lévő munkaügyi béke alapján a dolgozóknak január 1-je előtt nincs lehetőségük sztrájkba lépni. A Volkswagen vezetésének „ezt a dátumot jól láthatóan be kellene jelölnie a naptárában” – hangsúlyozta Groeger a Reuters tudósítása szerint.
A pénteki tárgyalási forduló után az IG Metall azt közölte, hogy a Volkswagen továbbra is ragaszkodik a megállapodások felmondásához, ezért a szakszervezeteknek fel kell készülniük az új évben várható konfliktusra.
A szakszervezet azzal vádolja a német autógyártót, hogy kihátrál a 2024 végén kötött, mérföldkőnek számító megállapodásban vállalt kötelezettségei alól. A Volkswagen ezzel szemben azt állítja, hogy minden rendelkezésére álló lehetőséget mérlegel a költségek csökkentése és versenyképességének megőrzése érdekében.
A gazdasági helyzet drámaian romlott a 2024-ben megkötött, a jövőre vonatkozó kollektív bérmegállapodás óta. Ez sürgős intézkedéseket tesz szükségessé
– mondta Arne Meiswinkel, a Volkswagen vezető tisztségviselője a tárgyalások után.
A Volkswagen üzemi tanácsa hétfőn arról számolt be, hogy a vállalat igazgatósága 2030-ig befagyasztaná a világszerte mintegy 660 ezer alkalmazott fizetését.
Tisztában vagyunk azzal, hogy mely működési feltételek változtak meg, de azt is tudjuk, mely változások voltak előre láthatók. Elvárjuk, hogy az ország legjobban fizetett vállalatvezetése együttműködjön velünk a megoldás megtalálásában
– mondta Daniela Cavallo, az üzemi tanács elnöke.
A felek november 24-én, a Volkswagen emdeni telephelyén kezdik meg a felmondott bérmegállapodások hivatalos újratárgyalását, majd december 15-én Zwickauban folytatja az egyeztetéseket.
A Volkswagen szerint az intézkedések között szerepelhetnek az úgynevezett áthelyezési társaságok is. Ezeket a német szövetségi munkaügyi ügynökség támogatásával hozzák létre, hogy átképezzék a dolgozókat, és segítsenek nekik a Volkswagennél kívüli új munkahelyet találni.
A kínai meló sem hozott áttörést
A német autógyártóval kapcsolatban a héten arról számoltunk be, hogy az Xpenggel létrehozott partnerség sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Öt hónap alatt összesen körülbelül 1300 autó fogyott a Volkswagen és az Xpeng közös modelljéből, miközben a versenytársak a gyenge piacon is nagyságrendekkel többet adtak el.
A partnerséget 2023-ban a német vállalat azzal mutatta be, hogy ennek révén gyorsan felzárkózik a kínai piac technológiai és fejlesztési tempójához. Az első közös modell, az ID. UNYX 08 azonban eddig inkább a Volkswagen problémáinak szimbólumává vált, mintsem a megújulás bizonyítékává.
A Volkswagen részvényei 0,9 százalékkal kerültek lejjebb pénteken. Idén azonban már harmadával zsugorodott az autóipari társaság tőzsdei értéke.