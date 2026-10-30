Drámai döntés a Volkswagennél: már az elektromos Golf fejlesztését is leállítják, 100 ezer munkahely kerülhet veszélybe
A Volkswagen felfüggeszti az ID. Golf néven tervezett tisztán elektromos modell fejlesztési munkálatait a wolfsburgi központjában – számolt be a Reuters. Thomas Schäfer, a német konszern tömegmárkáinak vezetője egy, a hírügynökség által megismert belső feljegyzésben ismerte el, hogy meg kellett hozniuk ezt a döntést.
A Volkswagen wolfsburgbi központját is nyomja a költségcsökkentési kényszer
„Tudom, mit jelent a Golf a Volkswagennek és Wolfsburgnak. Éppen ezért ez a döntés egyáltalán nem volt könnyű számunkra” – fogalmazott Schäfer, aki hozzátette: a vállalat jelenleg egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy folytassa ezt a munkát.
A lépés jól mutatja, mekkora pénzügyi nyomás nehezedik Európa legnagyobb autógyártójára.
A Volkswagen átfogó költségcsökkentési programot hajt végre, amelynek részeként mintegy százezer munkahely megszüntetését és akár négy németországi üzem bezárását is tervbe vette.
A vállalat csütörtökön több mint egy évtizede nem látott negyedéves veszteségről számolt be, és ismét arra kérte az érintetteket, köztük a befolyásos szakszervezeteket, hogy támogassák az átalakításokat.
A Volkswagen wolfsburgi üzeme ugyan nincs a bezárással fenyegetett gyárak között, de a németországi termelési hálózat egészére egyre nagyobb nyomás nehezedik. A belső feljegyzés szerint a központi gyár 300 millió euróval marad el a számára előírt költségcsökkentési céltól.
Már a sztrájkban gondolkodnak a szakszervezetek
A helyzet a munkavállalói érdekképviseletekkel is egyre feszültebb. Az IG Metall szakszervezet már azt mérlegeli, hogy január 1-jétől sztrájkokat szervez. A dolgozók elégedetlenségét tovább fokozta, hogy a Volkswagen Audi márkája négymilliárd dolláros beruházást jelentett be egy új amerikai üzem építésére. A döntést Donald Trump amerikai elnök egyik kampányrendezvényén ismertették, még azelőtt, hogy a Volkswagen igazgatósága hivatalosan jóváhagyta volna a projektet.
A wolfsburgi üzemi tanács ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a dolgozókat: álláspontjuk szerint a fejlesztési munkálatok felfüggesztése nem késlelteti az elektromos Golf tervezett piaci bevezetését, az elveszített időt pedig később igyekeznek majd behozni.
Az érdekképviselet ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ID. Golf előkészítő munkálataira fordított kiadások befagyasztása újabb jele annak, mennyire feszült pénzügyi helyzetben van a konszern.
Az elektromos Golf fontos szereplő lehetne a Volkswagen új korszakában
Az ID. Golf a Volkswagen következő generációs, SSP néven ismert szoftver- és járműplatformjára épülő első modellek egyike lenne. A konszern az új architektúrától azt várja, hogy
- egyszerűsítse a járművek fejlesztését,
- csökkentse a gyártási komplexitást, és
- mérsékelje az előállítási költségeket.
A platform bevezetése már most is késésben van: az eredeti tervek szerint 2026-ban kellett volna megjelennie. A fejlesztés ugyanakkor kulcsfontosságú a Volkswagen számára, amelynek az európai piacon egyre erősebb kínai elektromosautó-gyártókkal kell versenyeznie.
A konszern számára ezért különösen kellemetlen, hogy éppen egy olyan jövőbeli modell fejlesztését kell visszafognia, amely a versenyképesség helyreállításának egyik fontos eszköze lehetne.
Tíz éve nem voltak ilyen rossz eredményei a Volkswagennek: brutális veszteséget hozott a harmadik negyedév
A Volkswagen 5,86 milliárd eurós üzemi veszteséget jelentett a harmadik negyedévre, amire a 2015-ös dízelbotrány óta nem volt példa. A német autógyártó eredményét elsősorban a Porsche eszközeinek leírása rontotta, miközben a vállalat a kínai piacon is egyre nagyobb versennyel és gyengülő kereslettel küzd – írtuk a napokban a Világgazdaság oldalán.