Drámai döntés a Volkswagennél: már az elektromos Golf fejlesztését is leállítják, 100 ezer munkahely kerülhet veszélybe

A Volkswagen felfüggeszti az ID. Golf néven tervezett tisztán elektromos modell fejlesztési munkálatait a wolfsburgi központjában – számolt be a Reuters. Thomas Schäfer, a német konszern tömegmárkáinak vezetője egy, a hírügynökség által megismert belső feljegyzésben ismerte el, hogy meg kellett hozniuk ezt a döntést.

A Volkswagennél már a versenyképességi fordulatot ígérő elektromos Golf fejlesztése is veszélybe került (illusztráció)

Fotó: aquatarkus

A Volkswagen wolfsburgbi központját is nyomja a költségcsökkentési kényszer

„Tudom, mit jelent a Golf a Volkswagennek és Wolfsburgnak. Éppen ezért ez a döntés egyáltalán nem volt könnyű számunkra” – fogalmazott Schäfer, aki hozzátette: a vállalat jelenleg egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy folytassa ezt a munkát.

A lépés jól mutatja, mekkora pénzügyi nyomás nehezedik Európa legnagyobb autógyártójára.

A Volkswagen átfogó költségcsökkentési programot hajt végre, amelynek részeként mintegy százezer munkahely megszüntetését és akár négy németországi üzem bezárását is tervbe vette.

A vállalat csütörtökön több mint egy évtizede nem látott negyedéves veszteségről számolt be, és ismét arra kérte az érintetteket, köztük a befolyásos szakszervezeteket, hogy támogassák az átalakításokat.

A Volkswagen wolfsburgi üzeme ugyan nincs a bezárással fenyegetett gyárak között, de a németországi termelési hálózat egészére egyre nagyobb nyomás nehezedik. A belső feljegyzés szerint a központi gyár 300 millió euróval marad el a számára előírt költségcsökkentési céltól.

Már a sztrájkban gondolkodnak a szakszervezetek

A helyzet a munkavállalói érdekképviseletekkel is egyre feszültebb. Az IG Metall szakszervezet már azt mérlegeli, hogy január 1-jétől sztrájkokat szervez. A dolgozók elégedetlenségét tovább fokozta, hogy a Volkswagen Audi márkája négymilliárd dolláros beruházást jelentett be egy új amerikai üzem építésére. A döntést Donald Trump amerikai elnök egyik kampányrendezvényén ismertették, még azelőtt, hogy a Volkswagen igazgatósága hivatalosan jóváhagyta volna a projektet.

A wolfsburgi üzemi tanács ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a dolgozókat: álláspontjuk szerint a fejlesztési munkálatok felfüggesztése nem késlelteti az elektromos Golf tervezett piaci bevezetését, az elveszített időt pedig később igyekeznek majd behozni.