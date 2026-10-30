Drámai döntés a Volkswagennél: már az elektromos Golf fejlesztését is leállítják, 100 ezer munkahely kerülhet veszélybe

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A Volkswagen pénzügyi nehézségei már a konszern egyik legfontosabb jövőbeli modelljét is veszélyeztetik: a német autógyártó egyelőre leállítja az elektromos Golf fejlesztési munkálatait a wolfsburgi központjában. A Volkswagen közben százezer munkahely megszüntetésére és akár négy németországi gyár bezárására készülhet, miközben a szakszervezetekkel is egyre élesebb a konfliktusa.
2026.10.30, 14:35
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A Volkswagen felfüggeszti az ID. Golf néven tervezett tisztán elektromos modell fejlesztési munkálatait a wolfsburgi központjában – számolt be a Reuters. Thomas Schäfer, a német konszern tömegmárkáinak vezetője egy, a hírügynökség által megismert belső feljegyzésben ismerte el, hogy meg kellett hozniuk ezt a döntést.

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A Volkswagennél már a versenyképességi fordulatot ígérő elektromos Golf fejlesztése is veszélybe került (illusztráció)
Fotó: aquatarkus

A Volkswagen wolfsburgbi központját is nyomja a költségcsökkentési kényszer

„Tudom, mit jelent a Golf a Volkswagennek és Wolfsburgnak. Éppen ezért ez a döntés egyáltalán nem volt könnyű számunkra” – fogalmazott Schäfer, aki hozzátette: a vállalat jelenleg egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy folytassa ezt a munkát.

A lépés jól mutatja, mekkora pénzügyi nyomás nehezedik Európa legnagyobb autógyártójára. 

A Volkswagen átfogó költségcsökkentési programot hajt végre, amelynek részeként mintegy százezer munkahely megszüntetését és akár négy németországi üzem bezárását is tervbe vette.

A vállalat csütörtökön több mint egy évtizede nem látott negyedéves veszteségről számolt be, és ismét arra kérte az érintetteket, köztük a befolyásos szakszervezeteket, hogy támogassák az átalakításokat.

A Volkswagen wolfsburgi üzeme ugyan nincs a bezárással fenyegetett gyárak között, de a németországi termelési hálózat egészére egyre nagyobb nyomás nehezedik. A belső feljegyzés szerint a központi gyár 300 millió euróval marad el a számára előírt költségcsökkentési céltól.

Már a sztrájkban gondolkodnak a szakszervezetek

A helyzet a munkavállalói érdekképviseletekkel is egyre feszültebb. Az IG Metall szakszervezet már azt mérlegeli, hogy január 1-jétől sztrájkokat szervez. A dolgozók elégedetlenségét tovább fokozta, hogy a Volkswagen Audi márkája négymilliárd dolláros beruházást jelentett be egy új amerikai üzem építésére. A döntést Donald Trump amerikai elnök egyik kampányrendezvényén ismertették, még azelőtt, hogy a Volkswagen igazgatósága hivatalosan jóváhagyta volna a projektet.

A wolfsburgi üzemi tanács ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a dolgozókat: álláspontjuk szerint a fejlesztési munkálatok felfüggesztése nem késlelteti az elektromos Golf tervezett piaci bevezetését, az elveszített időt pedig később igyekeznek majd behozni.

Az érdekképviselet ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ID. Golf előkészítő munkálataira fordított kiadások befagyasztása újabb jele annak, mennyire feszült pénzügyi helyzetben van a konszern.

A Volkswagen részvényeinek árfolyama 2025 novemberétől 2026 októberéig 99,50 euróról 69,85 euróra esett, most 70 euró felett mozog – ez közel 29,8 százalékos visszaesés

Az elektromos Golf fontos szereplő lehetne a Volkswagen új korszakában

Az ID. Golf a Volkswagen következő generációs, SSP néven ismert szoftver- és járműplatformjára épülő első modellek egyike lenne. A konszern az új architektúrától azt várja, hogy

  • egyszerűsítse a járművek fejlesztését, 
  • csökkentse a gyártási komplexitást, és
  • mérsékelje az előállítási költségeket.

A platform bevezetése már most is késésben van: az eredeti tervek szerint 2026-ban kellett volna megjelennie. A fejlesztés ugyanakkor kulcsfontosságú a Volkswagen számára, amelynek az európai piacon egyre erősebb kínai elektromosautó-gyártókkal kell versenyeznie.

A konszern számára ezért különösen kellemetlen, hogy éppen egy olyan jövőbeli modell fejlesztését kell visszafognia, amely a versenyképesség helyreállításának egyik fontos eszköze lehetne.

Tíz éve nem voltak ilyen rossz eredményei a Volkswagennek: brutális veszteséget hozott a harmadik negyedév

A Volkswagen 5,86 milliárd eurós üzemi veszteséget jelentett a harmadik negyedévre, amire a 2015-ös dízelbotrány óta nem volt példa. A német autógyártó eredményét elsősorban a Porsche eszközeinek leírása rontotta, miközben a vállalat a kínai piacon is egyre nagyobb versennyel és gyengülő kereslettel küzd – írtuk a napokban a Világgazdaság oldalán.

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