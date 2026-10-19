Valóságos sokk a Volkswagennél: valóra válhat a dolgozók legrosszabb rémálma – 2030-ig befagyaszthatja a fizetéseket a német autóipari óriás
Akár 2030-ig befagyaszthatja dolgozói fizetését a Volkswagen, amely világszerte több mint 660 ezer embert foglalkoztat. A német autógyártó vezetése a következő négy évben lényegében megszüntetné a rendszeres béremelésekre elkülönített keretet, ami az infláció miatt jelentős reálbércsökkenést eredményezhet – írja a Handelsblatt belső vállalati dokumentumokra hivatkozva.
A lap szerint a vállalat vezetése már tájékoztatta a nemzetközi menedzsmentet az elképzelésről, amelynek értelmében a fizetéseket 2030-ig a 2026-os szinten tartanák. A munkavállalói képviseletek a múlt hét végén értesültek a tervekről, amelyeket a Volkswagen világüzemi tanácsa hétfőn megerősített.
A vállalat személyzeti vezetői állítólag már október elején utasítást kaptak arra, hogy a következő évek költségvetésében ne számoljanak kollektív szerződésekből eredő béremelésekkel. Korábban a Volkswagen az infláció kompenzálására és a fizetések növelésére is elkülönített forrásokat. A megszorítások azonban nem állnának meg az alapbéreknél: a vállalat
- a bónuszok
- és különjuttatások
csökkentését is mérlegeli. Emellett a túlórák visszaszorításával, a termelékenység növelésével és további, elsősorban nem gyártási területeket érintő létszámcsökkentéssel is takarékoskodnának.
Akár tíz százalékot is veszíthetnek fizetésük értékéből a Volkswagen dolgozói
A munkavállalói érdekképviseletek számításai szerint a bérek befagyasztása 2030-ra akár tízszázalékos vagy annál is nagyobb reálbérveszteséget okozhat. Ez azt jelenti, hogy miközben a dolgozók nominális fizetése változatlan maradna, ugyanabból az összegből egyre kevesebb terméket és szolgáltatást tudnának megvásárolni. Németországban további korlátozások is életbe léptek. A Volkswagen felfüggesztette az előléptetéseket és a magasabb bérkategóriákba történő átsorolásokat az új javadalmazási rendszer bevezetéséig.
Az átalakítást eredetileg 2027. január 1-jére tervezték, de vállalati körökben már kétségek merültek fel a határidő tarthatóságával kapcsolatban. A rendszer egyszerűsítésétől hosszabb távon a személyi költségek hat százalékos megtakarítását várják. A jelenlegi bizonytalanság Németországban több ezer munkavállaló előmenetelét érintheti.
Sztrájkokhoz vezethetnek a Volkswagen tervei
A Volkswagen európai és világszintű munkavállalói képviselete élesen bírálta az elképzelést, és magyarázatot követel a vállalatvezetéstől. A szakszervezetek szerint ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy a cég képes lesz valamennyi országban keresztülvinni az általános bérbefagyasztást. A bérekről ugyanis helyi szinten,
- a munkáltatók
- és a szakszervezetek
közötti tárgyalásokon döntenek. Németországban mintegy 275 ezren dolgoznak a Volkswagen-csoportnál, közülük körülbelül 130 ezren tartoznak a vállalat saját kollektív szerződésének hatálya alá. Az IG Metall szakszervezet eközben öt százalékos béremelést követel tizenkét hónapra. A fém- és elektromosiparban már novemberben, a Volkswagennél pedig januártól kerülhet sor sztrájkokra, amennyiben nem sikerül megállapodni. A Volkswagen egyelőre nem kommentálta a terveket. A vállalat már korábban is jelentős áldozatokat kért dolgozóitól:
a 2024-es takarékossági megállapodás során a munkavállalók lemondtak egy korábban elfogadott, 5,5 százalékos béremelésről.
A megszorítások hátterében a gyengélkedő kínai üzletág, az Audi és a Porsche problémái, valamint az amerikai vámok állnak. A Volkswagen-csoportnál az évtized végéig összesen több mint százezer munkahely kerülhet veszélybe. A mostani elképzelések azonban egyelőre nem jelentenek végleges döntést a fizetések befagyasztásáról.
A BMW-nél is drasztikus lépésekre szánták el magukat
Nem a Volkswagen az egyetlen német autóipari óriás, amely jelentős költségcsökkentést hajt végre. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a Magyarországon is termelő BMW egyes alkalmazottainak akár 650 ezer eurót, vagyis közel 240 millió forintot is meghaladó végkielégítést ajánlott fel az önkéntes távozásért cserébe. Az érdeklődés akkora volt, hogy a vállalat belső informatikai rendszere is összeomlott, a jelentkezések feldolgozását pedig átmenetileg felfüggesztették.
A BMW 2027 végéig mintegy nyolcezer, elsősorban németországi irodai és adminisztratív munkahely megszüntetését tervezi.
A gyári dolgozókra ugyanakkor nem terjed ki a program. A németországi leépítésekkel párhuzamosan a debreceni BMW-gyár termelése felfutóban van, az ott készülő elektromos iX3 iránti kereslet miatt az üzem már három műszakban működik.