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Valóságos sokk a Volkswagennél: valóra válhat a dolgozók legrosszabb rémálma – 2030-ig befagyaszthatja a fizetéseket a német autóipari óriás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb komoly megszorításokra készülhet az egyik legnagyobb német autóipari óriás, amelynek tervei világszerte több százezer munkavállalót érinthetnek. A Volkswagen olyan intézkedéseket mérlegel, amelyek hosszú évekre meghatározhatják a dolgozók jövedelmét. A szakszervezetek azonban már most jelezték, hogy nem fogadják el könnyen a vállalat elképzeléseit.
Zováthi Domokos
2026.10.19, 10:57
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Akár 2030-ig befagyaszthatja dolgozói fizetését a Volkswagen, amely világszerte több mint 660 ezer embert foglalkoztat. A német autógyártó vezetése a következő négy évben lényegében megszüntetné a rendszeres béremelésekre elkülönített keretet, ami az infláció miatt jelentős reálbércsökkenést eredményezhet – írja a Handelsblatt belső vállalati dokumentumokra hivatkozva.

Mosel,,Germany,-,March,25,,2024:,Volkswagen,Zwickau-mosel,Plant,,An német autó
Újabb komoly megszorításokra készülhet Volkswagen / Fotó: aquatarkus

A lap szerint a vállalat vezetése már tájékoztatta a nemzetközi menedzsmentet az elképzelésről, amelynek értelmében a fizetéseket 2030-ig a 2026-os szinten tartanák. A munkavállalói képviseletek a múlt hét végén értesültek a tervekről, amelyeket a Volkswagen világüzemi tanácsa hétfőn megerősített.

A vállalat személyzeti vezetői állítólag már október elején utasítást kaptak arra, hogy a következő évek költségvetésében ne számoljanak kollektív szerződésekből eredő béremelésekkel. Korábban a Volkswagen az infláció kompenzálására és a fizetések növelésére is elkülönített forrásokat. A megszorítások azonban nem állnának meg az alapbéreknél: a vállalat

  • a bónuszok
  • és különjuttatások

csökkentését is mérlegeli. Emellett a túlórák visszaszorításával, a termelékenység növelésével és további, elsősorban nem gyártási területeket érintő létszámcsökkentéssel is takarékoskodnának.

Akár tíz százalékot is veszíthetnek fizetésük értékéből a Volkswagen dolgozói

A munkavállalói érdekképviseletek számításai szerint a bérek befagyasztása 2030-ra akár tízszázalékos vagy annál is nagyobb reálbérveszteséget okozhat. Ez azt jelenti, hogy miközben a dolgozók nominális fizetése változatlan maradna, ugyanabból az összegből egyre kevesebb terméket és szolgáltatást tudnának megvásárolni. Németországban további korlátozások is életbe léptek. A Volkswagen felfüggesztette az előléptetéseket és a magasabb bérkategóriákba történő átsorolásokat az új javadalmazási rendszer bevezetéséig.

Az átalakítást eredetileg 2027. január 1-jére tervezték, de vállalati körökben már kétségek merültek fel a határidő tarthatóságával kapcsolatban. A rendszer egyszerűsítésétől hosszabb távon a személyi költségek hat százalékos megtakarítását várják. A jelenlegi bizonytalanság Németországban több ezer munkavállaló előmenetelét érintheti.

Sztrájkokhoz vezethetnek a Volkswagen tervei

A Volkswagen európai és világszintű munkavállalói képviselete élesen bírálta az elképzelést, és magyarázatot követel a vállalatvezetéstől. A szakszervezetek szerint ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy a cég képes lesz valamennyi országban keresztülvinni az általános bérbefagyasztást. A bérekről ugyanis helyi szinten,

  • a munkáltatók
  • és a szakszervezetek

közötti tárgyalásokon döntenek. Németországban mintegy 275 ezren dolgoznak a Volkswagen-csoportnál, közülük körülbelül 130 ezren tartoznak a vállalat saját kollektív szerződésének hatálya alá. Az IG Metall szakszervezet eközben öt százalékos béremelést követel tizenkét hónapra. A fém- és elektromosiparban már novemberben, a Volkswagennél pedig januártól kerülhet sor sztrájkokra, amennyiben nem sikerül megállapodni. A Volkswagen egyelőre nem kommentálta a terveket. A vállalat már korábban is jelentős áldozatokat kért dolgozóitól:

a 2024-es takarékossági megállapodás során a munkavállalók lemondtak egy korábban elfogadott, 5,5 százalékos béremelésről.

A megszorítások hátterében a gyengélkedő kínai üzletág, az Audi és a Porsche problémái, valamint az amerikai vámok állnak. A Volkswagen-csoportnál az évtized végéig összesen több mint százezer munkahely kerülhet veszélybe. A mostani elképzelések azonban egyelőre nem jelentenek végleges döntést a fizetések befagyasztásáról.

A BMW-nél is drasztikus lépésekre szánták el magukat

Nem a Volkswagen az egyetlen német autóipari óriás, amely jelentős költségcsökkentést hajt végre. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy a Magyarországon is termelő BMW egyes alkalmazottainak akár 650 ezer eurót, vagyis közel 240 millió forintot is meghaladó végkielégítést ajánlott fel az önkéntes távozásért cserébe. Az érdeklődés akkora volt, hogy a vállalat belső informatikai rendszere is összeomlott, a jelentkezések feldolgozását pedig átmenetileg felfüggesztették.

A BMW 2027 végéig mintegy nyolcezer, elsősorban németországi irodai és adminisztratív munkahely megszüntetését tervezi.

A gyári dolgozókra ugyanakkor nem terjed ki a program. A németországi leépítésekkel párhuzamosan a debreceni BMW-gyár termelése felfutóban van, az ott készülő elektromos iX3 iránti kereslet miatt az üzem már három műszakban működik.

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