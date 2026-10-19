Valóságos sokk a Volkswagennél: valóra válhat a dolgozók legrosszabb rémálma – 2030-ig befagyaszthatja a fizetéseket a német autóipari óriás

Akár 2030-ig befagyaszthatja dolgozói fizetését a Volkswagen, amely világszerte több mint 660 ezer embert foglalkoztat. A német autógyártó vezetése a következő négy évben lényegében megszüntetné a rendszeres béremelésekre elkülönített keretet, ami az infláció miatt jelentős reálbércsökkenést eredményezhet – írja a Handelsblatt belső vállalati dokumentumokra hivatkozva.

Újabb komoly megszorításokra készülhet Volkswagen / Fotó: aquatarkus

A lap szerint a vállalat vezetése már tájékoztatta a nemzetközi menedzsmentet az elképzelésről, amelynek értelmében a fizetéseket 2030-ig a 2026-os szinten tartanák. A munkavállalói képviseletek a múlt hét végén értesültek a tervekről, amelyeket a Volkswagen világüzemi tanácsa hétfőn megerősített.

A vállalat személyzeti vezetői állítólag már október elején utasítást kaptak arra, hogy a következő évek költségvetésében ne számoljanak kollektív szerződésekből eredő béremelésekkel. Korábban a Volkswagen az infláció kompenzálására és a fizetések növelésére is elkülönített forrásokat. A megszorítások azonban nem állnának meg az alapbéreknél: a vállalat

a bónuszok

és különjuttatások

csökkentését is mérlegeli. Emellett a túlórák visszaszorításával, a termelékenység növelésével és további, elsősorban nem gyártási területeket érintő létszámcsökkentéssel is takarékoskodnának.

Akár tíz százalékot is veszíthetnek fizetésük értékéből a Volkswagen dolgozói

A munkavállalói érdekképviseletek számításai szerint a bérek befagyasztása 2030-ra akár tízszázalékos vagy annál is nagyobb reálbérveszteséget okozhat. Ez azt jelenti, hogy miközben a dolgozók nominális fizetése változatlan maradna, ugyanabból az összegből egyre kevesebb terméket és szolgáltatást tudnának megvásárolni. Németországban további korlátozások is életbe léptek. A Volkswagen felfüggesztette az előléptetéseket és a magasabb bérkategóriákba történő átsorolásokat az új javadalmazási rendszer bevezetéséig.

Az átalakítást eredetileg 2027. január 1-jére tervezték, de vállalati körökben már kétségek merültek fel a határidő tarthatóságával kapcsolatban. A rendszer egyszerűsítésétől hosszabb távon a személyi költségek hat százalékos megtakarítását várják. A jelenlegi bizonytalanság Németországban több ezer munkavállaló előmenetelét érintheti.