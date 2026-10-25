Vucic elismerte vereségét: saját becslésük szerint a diákmozgalom többséget szerzett – elmondta, mi volt az oka a vereségnek – videó

Elismerte választási vereségét Aleksandar Vucic vasárnap este – számolt be a Danas. A politikus közlése szerint a diáklista mintegy 130, míg a Szerb Haladó Párt köré szerveződő lista körülbelül 105 mandátumot szerezhetett a 250 fős parlamentben. Ez a diákmozgalom által támogatott jelöltek önálló többségét jelentené.

Alexandar Vucic elismerte a vereségét/Fotó: AFP

A Szabad Európa élő tudósítása Vucic kijelentését úgy idézte: a rendelkezésükre álló minta alapján egyértelmű, hogy elveszítették a választást. A lap szerint a politikus a diáklistának 135-140, saját táborának mintegy 105 képviselői helyet jelzett. A pontos mandátumszámról tehát eltérő adatok jelentek meg, de mindkét beszámoló a diáklista parlamenti többségét vetíti előre. A kormányalakításhoz szükséges többség 126 képviselői hely. www.slobodnaevropa.org



Egyelőre csak Vucic becslése ismert

A bejelentés nem exit poll és nem a szerb választási bizottság hivatalos eredménye. A közölt számok Vucic politikai táborának becslését tükrözik; a feldolgozottság arányát a beszámolók nem ismertették. A végleges mandátumeloszlást a hivatalos szavazatszámlálás tisztázhatja. A Vajdasági Magyar Szövetség szerepléséről egyelőre nincs megerősített adat. A diákmozgalom a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédia után szerveződött meg, az előtető leszakadása 16 ember halálát okozta, és országos felháborodást váltott ki.

A korrupció elleni fellépést követelő mozgalom széles társadalmi támogatást szerzett, majd saját jelöltekkel indult a parlamenti választáson. A vasárnapi voksolást rendkívül magas részvétel kísérte: a CeSID és az Ipsos szerint este hét óráig a választók 67,6 százaléka szavazott.

Aleksandar Vucic az SNS választási központjában elismerte vereségét és gratulált a diáklistának. A Blic szerint saját mérésük alapján

ellenfeleinek 135-140,

saját táborának körülbelül 105 mandátumot jelzett.

A vajdasági magyaroknak esetleg három képviselői helyet jósolt, de jelezte: ez bizonytalan.

Közölte, hogy nem készülnek jogi kifogásokkal vitatni az eredményt. Ellenfeleit ugyanakkor külső érdekek kiszolgálásával vádolta, az N1-et és a Nova S-t durván támadta. Azt állította, hogy az új vezetés márciusig-áprilisig szankciókat vezet majd be Oroszország ellen; ez saját előrejelzése. Hangsúlyozta, hogy folytatják a politikai küzdelmet. A mandátumszámok egyelőre Vucic becslései, nem hivatalos eredmények.