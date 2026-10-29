Óriási akcióba kezd az Otthon Start program utolsó napjaiban az egyik hazai nagybank: minden eddiginél alacsonyabb kamattal kínálják a támogatott hitelt az MBH-nál
Az MBH Bank az Otthon Start Program jelenlegi szakaszában, a 2026. október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kamatot biztosít ügyfelei számára, amely 2,61%-2,62% THM-et jelent, írták a közleményükben csütörtökön.
Mint közölték, a bank fokozott érdeklődésre számít a program lezárása miatt, ezért megerősített ügyintézői létszámmal készül az elkövetkező napokra, ezzel párhuzamosan pedig már megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók nyújtására is.
Az MBH Bank az Otthon Start Programban eddig is a piacon elérhető egyik legkedvezőbb, 2,75 százalékos kamattal, valamint számos kapcsolódó kiegészítő kedvezménnyel volt jelen. A bank a 2026. október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kamattal teszi elérhetővé az Otthon Start hitelt.
A várhatóan megnövekedő ügyfélforgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében az MBH Bank megerősített ügyintézői létszámmal készül az időszakra. Ezzel párhuzamosan megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók nyújtására is.
Az MBH Bank célja, hogy ügyfelei számára az élethelyzetükhöz és terveikhez leginkább illeszkedő otthonteremtési megoldásokat tegye elérhetővé, és ehhez versenyképes finanszírozási feltételeket, valamint megfelelő ügyintézői kapacitást biztosítson.
Ezt megelőzően a MagNet Bank kínálta a legolcsóbb verziót 2,80 százalékos fix kamattal, míg a CIB 2,95 százalékon, a Gránit Bank pedig 2,85 százalékon futott. Az UniCreditnél is 2,90 százalék körüli szinteket lehetett elcsípni.
Otthon Start viszlát, Wekerle helló!
Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök a keddi kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy az Otthon Start Program kivezetésre kerül, és szerdától egy új konstrukció váltja. Az már korábban ismert volt, hogy az Orbán-kormányhoz köthető támogatott lakáshitel helyébe a Wekerle Plusz lép, azonban mindez meglepően gyorsan történt.
A kormányfő szerint a támogatott hitel eredeti célja helyes volt, annak elosztása azonban jelentős egyenlőtlenségeket eredményezett, ezért volt szükség a feltételek átalakítására.