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Óriási akcióba kezd az Otthon Start program utolsó napjaiban az egyik hazai nagybank: minden eddiginél alacsonyabb kamattal kínálják a támogatott hitelt az MBH-nál

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Az MBH Bank 2,5 százalékra csökkenti az MBH Otthon Start hitel kamatát az utolsó két hétre.
Németh Tamás
2026.10.29, 13:49
Frissítve: 2026.10.29, 14:05
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Az MBH Bank az Otthon Start Program jelenlegi szakaszában, a 2026. október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kamatot biztosít ügyfelei számára, amely 2,61%-2,62% THM-et jelent, írták a közleményükben csütörtökön. 

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Fotó: Shutterstock

Mint közölték, a bank fokozott érdeklődésre számít a program lezárása miatt, ezért megerősített ügyintézői létszámmal készül az elkövetkező napokra, ezzel párhuzamosan pedig már megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók nyújtására is.

Az MBH Bank az Otthon Start Programban eddig is a piacon elérhető egyik legkedvezőbb, 2,75 százalékos kamattal, valamint számos kapcsolódó kiegészítő kedvezménnyel volt jelen. A bank a 2026. október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kamattal teszi elérhetővé az Otthon Start hitelt.

A várhatóan megnövekedő ügyfélforgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében az MBH Bank megerősített ügyintézői létszámmal készül az időszakra. Ezzel párhuzamosan megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók nyújtására is. 

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Az MBH Bank célja, hogy ügyfelei számára az élethelyzetükhöz és terveikhez leginkább illeszkedő otthonteremtési megoldásokat tegye elérhetővé, és ehhez versenyképes finanszírozási feltételeket, valamint megfelelő ügyintézői kapacitást biztosítson.

Ezt megelőzően a MagNet Bank kínálta a legolcsóbb verziót 2,80 százalékos fix kamattal, míg a CIB 2,95 százalékon, a Gránit Bank pedig 2,85 százalékon futott. Az UniCreditnél is 2,90 százalék körüli szinteket lehetett elcsípni.

Otthon Start viszlát, Wekerle helló!

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök a keddi kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy az Otthon Start Program kivezetésre kerül, és szerdától egy új konstrukció váltja. Az már korábban ismert volt, hogy az Orbán-kormányhoz köthető támogatott lakáshitel helyébe a Wekerle Plusz lép, azonban mindez meglepően gyorsan történt.

A kormányfő szerint a támogatott hitel eredeti célja helyes volt, annak elosztása azonban jelentős egyenlőtlenségeket eredményezett, ezért volt szükség a feltételek átalakítására.

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hitel

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