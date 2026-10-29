Óriási akcióba kezd az Otthon Start program utolsó napjaiban az egyik hazai nagybank: minden eddiginél alacsonyabb kamattal kínálják a támogatott hitelt az MBH-nál

Az MBH Bank az Otthon Start Program jelenlegi szakaszában, a 2026. október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kamatot biztosít ügyfelei számára, amely 2,61%-2,62% THM-et jelent, írták a közleményükben csütörtökön.

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Mint közölték, a bank fokozott érdeklődésre számít a program lezárása miatt, ezért megerősített ügyintézői létszámmal készül az elkövetkező napokra, ezzel párhuzamosan pedig már megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók nyújtására is.

Az MBH Bank az Otthon Start Programban eddig is a piacon elérhető egyik legkedvezőbb, 2,75 százalékos kamattal, valamint számos kapcsolódó kiegészítő kedvezménnyel volt jelen. A bank a 2026. október 29. és november 15. között befogadott kérelmekre egységesen 2,5 százalékos kamattal teszi elérhetővé az Otthon Start hitelt.

A várhatóan megnövekedő ügyfélforgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében az MBH Bank megerősített ügyintézői létszámmal készül az időszakra. Ezzel párhuzamosan megkezdte a felkészülést a Wekerle Programhoz kapcsolódó konstrukciók nyújtására is.