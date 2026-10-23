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Kiszivárgott: önként felmondó pilótákat keres a Wizz Air, mielőtt kirúgja őket – komoly lelépési bónusz jár a fapadosnál, megéri átgondolni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Drámai lépésre szánta el magát a fapados, önkéntes távozási programmal karcsúsít a Wizz Air a téli holtszezonban. A törvény adta kereteken túlmenően fizetnek nekik, ha sikerül megegyezni.
Németh Tamás
2026.10.23, 16:07
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Komoly takarékossági hullám söpör végig a légiközlekedési piacon, és a folyamatból a magyar hátterű diszkont-légitársaság sem maradhat ki. A Wizz Air ezúttal a legfontosabb brit bázisán, a londoni Lutonon dolgozó másodpilóták egy részének ajánlott fel zsíros lelépési pénzt, miután a csendesebb téli időszakban kénytelen visszafogni a járatok számát és a kapacitásait.

Kiszivárgott: önként felmondó pilótákat keres a Wizz Air, mielőtt kirúgja őket – komoly lelépési bónusz jár a fapadosnál, megéri átgondolni
Kiszivárgott: önként felmondó pilótákat keres a Wizz Air, mielőtt kirúgja őket – komoly lelépési bónusz jár a fapadosnál, megéri átgondolni Fotó: Shutterstock

A kiszivárgott belső vállalati e-mail szerint – amelyet a Bloomberg News hozott nyilvánosságra – a menedzsment nem vette félvállról a döntést. Levelükben hangsúlyozták, a lépés elkerülhetetlen ahhoz, hogy a Wizz Air megőrizze hosszú távú versenyképességét és pénzügyi fenntarthatóságát a brutálisan megváltozott keresleti és költségkörnyezetben.

A közel-keleti feszültségek miatt példátlan magasságokba emelkedtek az üzemanyagárak, ami dollármilliárdos extra terhet rótt az iparágra. A riválisok is menekülőutat keresnek, a jegyárak drasztikusan emelkednek, miközben a Wizz Air a bázisainál is átcsoportosításokat végez, nemrég Romániában hajtott végre járatritkításokat, korábban pedig Gatwickről csoportosított át gépeket Lengyelországba.

A brit pilótaszövetség (BALPA) már meg is erősítette a hírt: a lutoni első tiszteknek péntek éjfélig kellett leadniuk a jelentkezést, a jóváhagyott csomagokkal (buyouts – így hívják ezt szaknyelven, a szerk.)  távozók pedig már november 1-jével elhagyják a céget. 

Cserébe a törvényi végkielégítésen túl kétheti plusz fizetést és a felmondási időre járó teljes távolléti díjat is bezsebelhetik az érintettek. 

A Wizz Air, ahogy általában ilyen esetekben szokta, most sem kívánta kommentálni a belső intézkedéseket és az arról kikerült részleteket, amik megjelentek a sajtóban. 

Visszavonuló Romániából

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, drasztikus lépésre szánta el magát Romániában a Wizz Air, ahol öt repülőgépet teljes egészében kivon az országból, ez pedig elkerülhetetlenül több járat végleges megszüntetésével és munkahelyek átalakításával jár. 

Váradi József vezérigazgató döntésének hátterében a közel-keleti háborús konfliktus miatt kialakult brutális üzemanyag-drágulás áll, hiszen a kerozin tonnánkénti ára elképesztő extra pénzügyi terhet ró a vállalatra. A menetrendi korrekciók elengedhetetlenek a fenntarthatóság megőrzéséhez, így a keleti szomszédunknál tapasztalható visszavonulás egyenes ágon magyarázza a brit bázisokon most megkezdett pilótakarcsúsítást is.

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Ugyanebbe a takarékossági és menetrend-optimalizálási hullámba illeszkedik a légitársaság másik friss döntése is, amely szerint a Wizz Air a teljes téli szezonra törölte a rendkívül népszerű Abu-Dzabiba és Dubajba irányuló járatainak jelentős részét. A fapados a lépést a közel-keleti geopolitikai bizonytalanságok mellett a működési környezet kiszámíthatatlanságával indokolta. 

Bár a piac korábban arra számított, hogy a téli időszakban teljes gőzzel visszatérnek a népszerű közel-keleti útvonalak, a menedzsment a pénzügyi stabilitást választotta, így a járatritkításokkal és a pilóták megnyirbálásával igyekeznek átvészelni a légiközlekedési szektort sújtó jelenlegi válságot.

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A geopolitikai konfliktusok nagy kihívások elé állítják a légi közlekedés szereplőit. A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József elmondta, hogy elhúzódó válságra számítanak, ennek ellenére 2030-ra ambiciózus terveket fogalmaztak meg. Bővebben>>>

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