Kiszivárgott: önként felmondó pilótákat keres a Wizz Air, mielőtt kirúgja őket – komoly lelépési bónusz jár a fapadosnál, megéri átgondolni
Komoly takarékossági hullám söpör végig a légiközlekedési piacon, és a folyamatból a magyar hátterű diszkont-légitársaság sem maradhat ki. A Wizz Air ezúttal a legfontosabb brit bázisán, a londoni Lutonon dolgozó másodpilóták egy részének ajánlott fel zsíros lelépési pénzt, miután a csendesebb téli időszakban kénytelen visszafogni a járatok számát és a kapacitásait.
A kiszivárgott belső vállalati e-mail szerint – amelyet a Bloomberg News hozott nyilvánosságra – a menedzsment nem vette félvállról a döntést. Levelükben hangsúlyozták, a lépés elkerülhetetlen ahhoz, hogy a Wizz Air megőrizze hosszú távú versenyképességét és pénzügyi fenntarthatóságát a brutálisan megváltozott keresleti és költségkörnyezetben.
A közel-keleti feszültségek miatt példátlan magasságokba emelkedtek az üzemanyagárak, ami dollármilliárdos extra terhet rótt az iparágra. A riválisok is menekülőutat keresnek, a jegyárak drasztikusan emelkednek, miközben a Wizz Air a bázisainál is átcsoportosításokat végez, nemrég Romániában hajtott végre járatritkításokat, korábban pedig Gatwickről csoportosított át gépeket Lengyelországba.
A brit pilótaszövetség (BALPA) már meg is erősítette a hírt: a lutoni első tiszteknek péntek éjfélig kellett leadniuk a jelentkezést, a jóváhagyott csomagokkal (buyouts – így hívják ezt szaknyelven, a szerk.) távozók pedig már november 1-jével elhagyják a céget.
Cserébe a törvényi végkielégítésen túl kétheti plusz fizetést és a felmondási időre járó teljes távolléti díjat is bezsebelhetik az érintettek.
A Wizz Air, ahogy általában ilyen esetekben szokta, most sem kívánta kommentálni a belső intézkedéseket és az arról kikerült részleteket, amik megjelentek a sajtóban.
Visszavonuló Romániából
Mint arról a Világgazdaság beszámolt, drasztikus lépésre szánta el magát Romániában a Wizz Air, ahol öt repülőgépet teljes egészében kivon az országból, ez pedig elkerülhetetlenül több járat végleges megszüntetésével és munkahelyek átalakításával jár.
Váradi József vezérigazgató döntésének hátterében a közel-keleti háborús konfliktus miatt kialakult brutális üzemanyag-drágulás áll, hiszen a kerozin tonnánkénti ára elképesztő extra pénzügyi terhet ró a vállalatra. A menetrendi korrekciók elengedhetetlenek a fenntarthatóság megőrzéséhez, így a keleti szomszédunknál tapasztalható visszavonulás egyenes ágon magyarázza a brit bázisokon most megkezdett pilótakarcsúsítást is.
Ugyanebbe a takarékossági és menetrend-optimalizálási hullámba illeszkedik a légitársaság másik friss döntése is, amely szerint a Wizz Air a teljes téli szezonra törölte a rendkívül népszerű Abu-Dzabiba és Dubajba irányuló járatainak jelentős részét. A fapados a lépést a közel-keleti geopolitikai bizonytalanságok mellett a működési környezet kiszámíthatatlanságával indokolta.
Bár a piac korábban arra számított, hogy a téli időszakban teljes gőzzel visszatérnek a népszerű közel-keleti útvonalak, a menedzsment a pénzügyi stabilitást választotta, így a járatritkításokkal és a pilóták megnyirbálásával igyekeznek átvészelni a légiközlekedési szektort sújtó jelenlegi válságot.
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