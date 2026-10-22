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Visszavonulót fújt a Wizz Air a szomszédban: repülőgépeket vonnak ki, járatokat szüntet meg – Váradi József világossá tette, mi áll a döntés mögött

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Jelentősen csökkenti romániai kapacitását a Wizz Air, ugyanis a magyar diszkont légitársaság öt repülőgépet von ki az országból. A társaság döntése járatok megszüntetésével és munkahelyek átalakításával is jár. A háttérben elsősorban az üzemanyagárak drasztikus emelkedése és a működési költségek növekedése áll. Váradi József vezérigazgató szerint válság idején a legújabban kiépített kapacitások kerülnek először veszélybe.
Lengyel Gabriella
2026.10.22, 11:06
Frissítve: 2026.10.22, 11:07
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Öt repülőgépet von ki a romániai piacról a Wizz Air, amely jelenleg 40 repülőgéppel van jelen az országban – írta a Maszol a román Ziarul Financiar beszámolója alapján. A döntés a kolozsvári, temesvári, craiovai, bukarest-băneasai és jászvásári bázisokat érinti, és egyes járatok megszűnését is eredményezi.

wizz air
                                                    A Wizz Air újraírta romániai terveit/Fotó: AFP

Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója a román gazdasági lapnak adott interjújában elmondta, hogy a Wizz Air az elmúlt évben jelentős kapacitásokat telepített Romániába, most azonban ezek egy részét visszavonja. A vezérigazgató szerint az újonnan indított kapacitások pénzügyi teljesítménye rendszerint elmarad a már bejáratott járatokétól, ezért válsághelyzetben ezek kerülnek először veszélybe.

A Wizz Air szerint a kerozinárak emelkedése van a háttérben

A döntés egyik legfontosabb oka az üzemanyag árának meredek emelkedése. A kerozin tonnánkénti ára a közel-keleti háború előtt még 700-800 dollár között mozgott, jelenleg azonban már 1500-1600 dollárba kerül a társaság által ismertetett adatok szerint. A Wizz Air számára némi előnyt jelent, hogy modern repülőgépflottája hozzávetőleg 20 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint a régebbi típusok. A kapacitáscsökkentés mintegy 170 munkavállalót érint. Váradi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az érintettek jelentős részének más európai bázisokon kínálhatnak munkát, például Spanyolországban vagy Olaszországban.

A Wizz Air eredetileg 25 százalékos romániai növekedést tervezett az idei évre, ezt azonban időközben 13 százalékra mérsékelte. A légitársaság továbbra is piacvezető Romániában: tavaly 14,5 millió utast szállított, az ország pedig több mint 600 millió eurós bevételt jelentett a vállalatcsoport számára. A román Profit.ro korábbi beszámolója szerint a kapacitáscsökkentés hátterében nem kizárólag a kerozin drágulása áll, hanem 

  • a román gazdaság lassulása, 
  • a fogyasztás gyengülése, 
  • a magas infláció 
  • és az adóemelések is szerepet játszanak a társaság piaci értékelésében.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy regionális légiközlekedési átrendeződés rajzolódik ki, amelyben a diszkont légitársaságok egyre erősebben mérlegelik, melyik közép-európai repülőtéren éri meg kapacitást fenntartani. A közép-európai terveikbe azonban beleszólhat a szerbiai helyzet is. Déli szomszédunk egyelőre elhalasztotta a külföldi légitársaságokat érintő új szabályok hatálybaléptetését. A Wizz Air azonban korábban már figyelmeztetett, hogy az előírások változatlan formában gyakorlatilag kiszoríthatják belgrádi bázisáról.

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