Beleállt az Európai Bizottság az XXXLutz újabb felvásárlásába, előre szóltak, hogy áremelkedés lehet belőle – a Kikát már bekebelezte a bútoróriás
Nem engedi át automatikusan az Európai Bizottság az XXXLutz újabb nagy felvásárlását: a testület a kiadott közlemény szerint „mélyreható vizsgálatot” indított annak felmérésére, hogy a németországi székhelyű Porta bútoráruházlánc tervezett megszerzése mennyiben korlátozná a versenyt. A brüsszeli előzetes értékelés szerint az ügylet több országban is jelentős versenyjogi aggályokat vet fel.
Az XXXLutz-nak most 140 áruházból álló láncra fáj a foga
A két vállalat Németországban, Csehországban és Szlovákiában egyaránt a legnagyobb bútor-kiskereskedők közé tartozik.
Egyesülésükkel a Porta több mint 140 áruháza kerülhetne az XXXLutz érdekeltségébe, amely különböző márkákon keresztül már több mint 1800 üzletet működtet Európa számos országában.
Az XXXLutz csoporthoz olyan márkák tartoznak, mint
- az XXXLutz,
- a Mömax,
- a Roller,
- a Möbelix,
- a Home24 és a Poco.
A Porta Németországban a porta Möbel, az SB Möbel Boss és a Möbel LETZ, Csehországban és Szlovákiában pedig az ASKO márkanév alatt van jelen.
A tranzakciót 2026. szeptember 7-én jelentették be az Európai Bizottságnak.
A testületnek az eljárás keretében 90 munkanapja van a döntés meghozatalára, a jelenlegi határidő 2027. február 25.
A vizsgálat megindítása ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy Brüsszel végül meg is tiltja a felvásárlást.
Magasabb áraktól tart az Európai Bizottság
A bizottság előzetes aggályai elsősorban a német, a cseh és a szlovák bútor-kiskereskedelmi piacra vonatkoznak. A két vállalat üzletei több helyen ugyanazokért a vásárlókért versenyeznek, így az egyesülés megszüntetheti a közöttük fennálló versenynyomás egy részét.
A probléma különösen Németországban lehet jelentős, ahol az XXXLutz és a Porta pozíciója a bútor-diszkontok piacán is erős. A bizottság szerint a két cég azon kevés szereplők közé tartozik, amelyek széles bútorválasztékot kínáló, kiterjedt áruházláncot működtetnek az érintett országokban.
Ha a két vállalat egyesül, a vásárlók kevesebb jelentős szereplő ajánlatai közül választhatnak, ami gyengítheti az árversenyt.
Brüsszel szerint ennek következtében a bútorok drágulhatnak, a fogyasztók pedig szűkebb kínálattal szembesülhetnek.
A vizsgálat azonban nem áll meg a boltoknál: a bútorok beszerzési piacát is érinti, mégpedig Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban.
A beszállítók is kiszolgáltatottabbá válhatnak
Az XXXLutz nemcsak kiterjedt áruházláncot működtet, hanem jelentős beszerzési erővel is rendelkezik. A csoporthoz tartozó márkák az európai beszerzéseiket közösen végzik a GIGA International beszerzési társuláson keresztül.
A Porta márkáinak csatlakozása tovább növelhetné ennek a rendszernek a súlyát. A bizottság szerint ezzel a bútorbeszállítók elveszíthetnék az egyik azon kevés nagy vevő közül az egyiket, amely alternatívát jelenthet az XXXLutz-csoporttal szemben.
A gyártók és beszállítók így még inkább függővé válhatnának az egyesült vállalattól, ami ronthatná a tárgyalási pozíciójukat, és közvetve a kisebb versenytársak helyzetét is nehezíthetné.
Az Európai Bizottság most részletesen megvizsgálja, hogy ezek az előzetesen azonosított kockázatok valóban fennállnak-e, és milyen hatást gyakorolhatna az egyesülés a kiskereskedelmi versenyre, valamint a beszállítókra.
A magyar piacra is érdemes figyelni
A felvásárlásnak egyelőre nincs ismertetett közvetlen magyarországi versenyjogi vonatkozása: az Európai Bizottság által megnevezett érintett piacok Németország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország. A magyar vásárlók szempontjából mégis érdekes lehet, hogyan alakítja át az XXXLutz a bútorpiaci jelenlétét.
A vállalat Magyarországon is jelen van, többek között a korábbi Kika-áruházak megszerzésével, valamint saját üzleteivel.
A csoport terjeszkedése és a bútorpiaci szereplők koncentrációja ezért hazai szempontból sem teljesen közömbös, bár a mostani vizsgálatból még nem következik közvetlen változás a magyarországi áruházak működésében vagy áraiban.
A vállalatcsoport átalakulása közben más irányból is látható. Mint augusztus végén megírtuk, újabb üzletek bezárását jelentette be a német Roller bútor-diszkontlánc, amely az elmúlt hónapokban átfogóan felülvizsgálta üzlethálózatát.
A részben az XXXLutz tulajdonában álló társaság Düsseldorfban, Kerpenben és Rendsburgban is bezár egy-egy áruházat. Ezzel összesen már tíz Roller-üzlet szűnt meg, vagy készül bezárni a közeljövőben.
A bútorpiacon tehát egyszerre zajlik a hálózatok átalakítása és a nagy szereplők további erősödése. Hogy az XXXLutz és a Porta egyesülése megvalósulhat-e, arról az Európai Bizottság a részletes vizsgálat lezárása után dönt.