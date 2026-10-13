Beleállt az Európai Bizottság az XXXLutz újabb felvásárlásába, előre szóltak, hogy áremelkedés lehet belőle – a Kikát már bekebelezte a bútoróriás

Nem engedi át automatikusan az Európai Bizottság az XXXLutz újabb nagy felvásárlását: a testület a kiadott közlemény szerint „mélyreható vizsgálatot” indított annak felmérésére, hogy a németországi székhelyű Porta bútoráruházlánc tervezett megszerzése mennyiben korlátozná a versenyt. A brüsszeli előzetes értékelés szerint az ügylet több országban is jelentős versenyjogi aggályokat vet fel.

Egy németországi XXXLutz-áruház (illusztráció)

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Az XXXLutz-nak most 140 áruházból álló láncra fáj a foga

A két vállalat Németországban, Csehországban és Szlovákiában egyaránt a legnagyobb bútor-kiskereskedők közé tartozik.

Egyesülésükkel a Porta több mint 140 áruháza kerülhetne az XXXLutz érdekeltségébe, amely különböző márkákon keresztül már több mint 1800 üzletet működtet Európa számos országában.

Az XXXLutz csoporthoz olyan márkák tartoznak, mint

az XXXLutz,

a Mömax,

a Roller,

a Möbelix,

a Home24 és a Poco.

A Porta Németországban a porta Möbel, az SB Möbel Boss és a Möbel LETZ, Csehországban és Szlovákiában pedig az ASKO márkanév alatt van jelen.

A tranzakciót 2026. szeptember 7-én jelentették be az Európai Bizottságnak.

A testületnek az eljárás keretében 90 munkanapja van a döntés meghozatalára, a jelenlegi határidő 2027. február 25.

A vizsgálat megindítása ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy Brüsszel végül meg is tiltja a felvásárlást.

Magasabb áraktól tart az Európai Bizottság

A bizottság előzetes aggályai elsősorban a német, a cseh és a szlovák bútor-kiskereskedelmi piacra vonatkoznak. A két vállalat üzletei több helyen ugyanazokért a vásárlókért versenyeznek, így az egyesülés megszüntetheti a közöttük fennálló versenynyomás egy részét.

A probléma különösen Németországban lehet jelentős, ahol az XXXLutz és a Porta pozíciója a bútor-diszkontok piacán is erős. A bizottság szerint a két cég azon kevés szereplők közé tartozik, amelyek széles bútorválasztékot kínáló, kiterjedt áruházláncot működtetnek az érintett országokban.

Ha a két vállalat egyesül, a vásárlók kevesebb jelentős szereplő ajánlatai közül választhatnak, ami gyengítheti az árversenyt.

Brüsszel szerint ennek következtében a bútorok drágulhatnak, a fogyasztók pedig szűkebb kínálattal szembesülhetnek.