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Meglepő kutatás: a Z generációnak már egy fizetés sem elég

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Egyre több embernek már egyetlen fizetés sem elég a megélhetéshez. A Z generáció különösen nehéz helyzetben van, sokan másodállásra kényszerülnek, miközben a megtakarításaikat és a jövőbeli terveiket is háttérbe szorítják.
Werderits Ivett
2026.10.11, 18:29
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A fiatalok számára már nem a karrierépítés vagy a magasabb életszínvonal miatt fontos a másodállás, hanem azért, hogy egyáltalán ki tudják fizetni a mindennapi kiadásaikat. A Goldman Sachs friss kutatása szerint az Egyesült Államokban a Z generáció 80 százaléka, az Y generáció tagjainak pedig 77 százaléka vállal valamilyen kiegészítő munkát a főállása mellett. A jelenség mögött elsősorban a megélhetési költségek emelkedése áll, amely nemcsak a jelenlegi anyagi helyzetüket, hanem a hosszú távú pénzügyi terveiket is veszélyezteti.

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Fotó: Pru Studio

A kutatás egyik legmegdöbbentőbb megállapítása, hogy a fiatalok többsége nem választásból dolgozik többet. A Z generációs megkérdezettek 76 százaléka, az Y generációs válaszadók pedig 73 százaléka állította, hogy a kiegészítő jövedelem nélkül nem tudná fedezni a megélhetési költségeit. Vagyis a másodállás sokaknál már nem extra bevételi forrás, hanem a pénzügyi túlélés feltétele.

Nem csak a Z generációt érinti a probléma

A probléma ugyanakkor nem kizárólag a fiatalokat érinti. A Goldman Sachs felmérése szerint az amerikai munkavállalók 61 százaléka végez valamilyen munkát az elsődleges állása mellett, és a kiegészítő munkát vállalók 71 százalékát anyagi szükséglet motiválja. A lakhatási költségek, a mindennapi bevásárlás és az egyéb kiadások egyre nagyobb részt emésztenek fel a fizetésekből, így sokaknak egyszerűen nem marad pénzük megtakarításra.

A pénzügyi bizonytalanság ráadásul a munkahelyi teljesítményre is hatással van. A Z generációs válaszadók 69 százaléka, az Y generáció tagjainak pedig 67 százaléka számolt be arról, hogy az adósságai vagy a háztartási kiadások miatti aggodalom megnehezíti a koncentrációt a munkahelyén. 

Ez azt jelenti, hogy a megélhetési válság már nemcsak a bankszámlákon, hanem a dolgozók mindennapjaiban is érezteti hatását.

A fiatalok emiatt egyre gyakrabban halasztják el életük fontos pénzügyi mérföldköveit. A Z generáció 83 százaléka, az Y generáció 78 százaléka számolt be arról, hogy legalább egy jelentős pénzügyi célját későbbre kellett tolnia. Ezek között szerepel a saját lakás megvásárlása, az adósságok rendezése, a vésztartalék felépítése és a nyugdíjcélú megtakarítás is.

Jöhet a nyugdíjaskor?

A Goldman Sachs adatai szerint a nyugdíjra való felkészülés különösen nagy veszélybe került. Míg 2025-ben a megkérdezettek 68 százaléka érezte úgy, hogy megfelelő ütemben halad a nyugdíjcéljai felé, addig 2026-ban már csak 58 százalékuk vélekedett így. Ráadásul azok aránya is jelentősen csökkent, akik az előző évhez képest növelni tudták nyugdíj-megtakarításaikat.

A pénzügyi nehézségek hosszú távon tovább mélyülhetnek. Aki ma nem tud félretenni, az nemcsak a jelenlegi biztonsági tartalékáról mond le, hanem a későbbi anyagi stabilitását is kockáztatja. Különösen aggasztó, hogy éppen azokat a célokat halasztják el a fiatalok, amelyek segíthetnének megelőzni a jövőbeli pénzügyi problémákat. Így könnyen kialakulhat egy ördögi kör. A magas megélhetési költségek miatt nincs megtakarítás, megtakarítás nélkül pedig egy váratlan kiadás is újabb adósságot eredményezhet.

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Z generáció
munka
pénzügy
nyugdíj
megtakarítás
másodállás
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