Meglepő kutatás: a Z generációnak már egy fizetés sem elég

A fiatalok számára már nem a karrierépítés vagy a magasabb életszínvonal miatt fontos a másodállás, hanem azért, hogy egyáltalán ki tudják fizetni a mindennapi kiadásaikat. A Goldman Sachs friss kutatása szerint az Egyesült Államokban a Z generáció 80 százaléka, az Y generáció tagjainak pedig 77 százaléka vállal valamilyen kiegészítő munkát a főállása mellett. A jelenség mögött elsősorban a megélhetési költségek emelkedése áll, amely nemcsak a jelenlegi anyagi helyzetüket, hanem a hosszú távú pénzügyi terveiket is veszélyezteti.

Fotó: Pru Studio

A kutatás egyik legmegdöbbentőbb megállapítása, hogy a fiatalok többsége nem választásból dolgozik többet. A Z generációs megkérdezettek 76 százaléka, az Y generációs válaszadók pedig 73 százaléka állította, hogy a kiegészítő jövedelem nélkül nem tudná fedezni a megélhetési költségeit. Vagyis a másodállás sokaknál már nem extra bevételi forrás, hanem a pénzügyi túlélés feltétele.

Nem csak a Z generációt érinti a probléma

A probléma ugyanakkor nem kizárólag a fiatalokat érinti. A Goldman Sachs felmérése szerint az amerikai munkavállalók 61 százaléka végez valamilyen munkát az elsődleges állása mellett, és a kiegészítő munkát vállalók 71 százalékát anyagi szükséglet motiválja. A lakhatási költségek, a mindennapi bevásárlás és az egyéb kiadások egyre nagyobb részt emésztenek fel a fizetésekből, így sokaknak egyszerűen nem marad pénzük megtakarításra.

A pénzügyi bizonytalanság ráadásul a munkahelyi teljesítményre is hatással van. A Z generációs válaszadók 69 százaléka, az Y generáció tagjainak pedig 67 százaléka számolt be arról, hogy az adósságai vagy a háztartási kiadások miatti aggodalom megnehezíti a koncentrációt a munkahelyén.

Ez azt jelenti, hogy a megélhetési válság már nemcsak a bankszámlákon, hanem a dolgozók mindennapjaiban is érezteti hatását.

A fiatalok emiatt egyre gyakrabban halasztják el életük fontos pénzügyi mérföldköveit. A Z generáció 83 százaléka, az Y generáció 78 százaléka számolt be arról, hogy legalább egy jelentős pénzügyi célját későbbre kellett tolnia. Ezek között szerepel a saját lakás megvásárlása, az adósságok rendezése, a vésztartalék felépítése és a nyugdíjcélú megtakarítás is.