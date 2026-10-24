Georgia Meloni már 500 katonát vezényelt Milánóba – páncélozott járművekkel védik a luxusüzleteket, ismét zavargásoktól tartanak

Szinte ostromállapotot idéző biztonsági intézkedéseket vezettek be szombaton Milánó központjában, miután a múlt hétvégi demonstrációk erőszakba és fosztogatásokba torkolltak. Az ANSA olasz hírügynökség beszámolója szerint öt Lince típusú katonai páncélozott járművet vezényeltek a Dóm közelébe, miközben további 500 katona erősíti a város biztonsági szolgálatát. A hatóságok extra erőkkel készülnek a zavargások kezelésére.

Erősítést kaptak a milánói rendőrök a zavargások megelőzésére/Fotó: NurPhoto via AFP

A hatóságok különösen a luxusüzletekkel teli bevásárlóutcákat védik. A kereskedők egy része falemezekkel borította be kirakatait, a híres Rinascente áruház pedig a tervek szerint már délután három órakor bezár. A biztonsági intézkedések így már a szombati kereskedelmi forgalmat is érintik.

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A La Repubblica szerint Milánóban mintegy 1400 rendvédelmi dolgozó és katona vesz részt a biztosításban. A múlt hétvégi zavargások résztvevőire akár 5000 eurós bírságot is kiszabhatnak. Az Adnkronos hírügynökség arról számolt be, hogy a rendőrség 18 olasz városban tartott házkutatásokat, és mintegy száz személyt azonosított, közülük 51-en kiskorúak. A hatóságok elektronikai eszközöket, fegyvereket és a fosztogatásokból származó árucikkeket is lefoglaltak.

Matteo Piantedosi belügyminiszter szerint a rendőrség a fiatalok körében kialakult szerveződéseket is vizsgálja. A milánói ügyészség fosztogatás és rongálás miatt nyomoz. Rómában szintén fokozott készültséget rendeltek el. A Corriere della Sera szerint a hatóságok nemcsak a demonstrálók, hanem az esetlegesen megjelenő szélsőjobboldali ellentüntetők miatt is aggódnak. Az amerikai nagykövetség figyelmeztette az Olaszországban tartózkodó állampolgárait, hogy kerüljék a demonstrációk helyszíneit.

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Az Associated Press szombati összefoglalója szerint Európa több országában is folytatódnak a társadalmi tiltakozások, bár azok kiváltó okai eltérőek. Madridban nyugdíjasok ezrei követelik az állami nyugdíjrendszer védelmét, miközben Spanyolországban a lakhatási válság is egyre nagyobb elégedetlenséget vált ki. Lisszabonban a lakbérek emelkedése és a bérlővédelmi szabályok tervezett enyhítése miatt vonulnak utcára. Albániában az oktatás finanszírozása és a korrupció miatt tiltakoznak a diákok, a szélesebb kormányellenes mozgalom pedig Edi Rama miniszterelnök távozását követeli.