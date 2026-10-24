Deviza
EUR/HUF366,84 +0,04% USD/HUF327,33 0% GBP/HUF437,83 0% CHF/HUF396,83 0% PLN/HUF83,3 0% RON/HUF68,49 0% CZK/HUF15,07 0% EUR/HUF366,84 +0,04% USD/HUF327,33 0% GBP/HUF437,83 0% CHF/HUF396,83 0% PLN/HUF83,3 0% RON/HUF68,49 0% CZK/HUF15,07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Georgia Meloni már 500 katonát vezényelt Milánóba – páncélozott járművekkel védik a luxusüzleteket, ismét zavargásoktól tartanak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készülnek az olasz hatóságok az újabb szombati tüntetésekre. Milánó belvárosában katonák és páncélozott járművek jelentek meg, a kereskedők kirakataikat védik, több üzlet pedig korábban bezár. Az európai tiltakozási hullám közben Spanyolországban, Portugáliában és Albániában is folytatódik.
VG
2026.10.24, 14:15
Szóljon hozzá!

Szinte ostromállapotot idéző biztonsági intézkedéseket vezettek be szombaton Milánó központjában, miután a múlt hétvégi demonstrációk erőszakba és fosztogatásokba torkolltak. Az ANSA olasz hírügynökség beszámolója szerint öt Lince típusú katonai páncélozott járművet vezényeltek a Dóm közelébe, miközben további 500 katona erősíti a város biztonsági szolgálatát. A hatóságok extra erőkkel készülnek a zavargások kezelésére. 

zavargások, Youth Protests And Clashes With Police The Day After The “Italia In Piazza” Student Demonstration Against The High Cost Of Living In Milan
                                         Erősítést kaptak a milánói rendőrök a zavargások megelőzésére/Fotó: NurPhoto via AFP

A hatóságok különösen a luxusüzletekkel teli bevásárlóutcákat védik. A kereskedők egy része falemezekkel borította be kirakatait, a híres Rinascente áruház pedig a tervek szerint már délután három órakor bezár. A biztonsági intézkedések így már a szombati kereskedelmi forgalmat is érintik.

Országos rendőrségi akció előzte meg a tüntetéseket

A La Repubblica szerint Milánóban mintegy 1400 rendvédelmi dolgozó és katona vesz részt a biztosításban. A múlt hétvégi zavargások résztvevőire akár 5000 eurós bírságot is kiszabhatnak. Az Adnkronos hírügynökség arról számolt be, hogy a rendőrség 18 olasz városban tartott házkutatásokat, és mintegy száz személyt azonosított, közülük 51-en kiskorúak. A hatóságok elektronikai eszközöket, fegyvereket és a fosztogatásokból származó árucikkeket is lefoglaltak.

Matteo Piantedosi belügyminiszter szerint a rendőrség a fiatalok körében kialakult szerveződéseket is vizsgálja. A milánói ügyészség fosztogatás és rongálás miatt nyomoz. Rómában szintén fokozott készültséget rendeltek el. A Corriere della Sera szerint a hatóságok nemcsak a demonstrálók, hanem az esetlegesen megjelenő szélsőjobboldali ellentüntetők miatt is aggódnak. Az amerikai nagykövetség figyelmeztette az Olaszországban tartózkodó állampolgárait, hogy kerüljék a demonstrációk helyszíneit.

Nem csak Olaszországban forrnak az indulatok, sok tüntetés torkollott zavargásokba

Az Associated Press szombati összefoglalója szerint Európa több országában is folytatódnak a társadalmi tiltakozások, bár azok kiváltó okai eltérőek. Madridban nyugdíjasok ezrei követelik az állami nyugdíjrendszer védelmét, miközben Spanyolországban a lakhatási válság is egyre nagyobb elégedetlenséget vált ki. Lisszabonban a lakbérek emelkedése és a bérlővédelmi szabályok tervezett enyhítése miatt vonulnak utcára. Albániában az oktatás finanszírozása és a korrupció miatt tiltakoznak a diákok, a szélesebb kormányellenes mozgalom pedig Edi Rama miniszterelnök távozását követeli.

 

A különböző demonstrációk közös vonása a gazdasági és társadalmi bizonytalanság, erről már a Világgazdaság is írt a héten. Olaszországban azonban már a kereskedelem működésére és a közbiztonság fenntartásának költségeire is közvetlen hatással vannak a zavargásoktól való félelmek.

Kapcsolódó

 

Szóljon hozzá!
Olaszország
Milánó
Georgia Meloni
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu