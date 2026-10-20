Ezerötszáz üzletet érintett a franciaországi zavargáshullám: luxusláncok maradtak zárva, a Carrefour kára meghaladhatja a 10 millió eurót - alkalmazottakat is megtámadtak
Súlyos károkat okozott a kiskereskedelemben a Franciaország több városára kiterjedő zavargáshullám. A megélhetési költségek és az oktatás miatt szervezett demonstrációk szombaton Párizsban és több más városban erőszakba torkolltak. A vasárnapra kialakult helyzetet betört kirakatok, bedeszkázott ablakok és kiégett barikádok jelezték. A károk végleges összesítése még nem készült el, de a becslések szerint a veszteségek országosan több száz millió euróra rúghatnak – számol be arról a Retail Gazette.
A Carrefour tízmillió eurót meghaladó kárra számít a zavargások miatt
A zavargások a mindennapi bevásárlást kiszolgáló üzleteket is súlyosan érintették. Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója szerint az áruházlánc ötven üzletét érte támadás, közülük 19-et – köztük nagy élelmiszerboltokat és kisebb üzleteiket egyaránt – ki is fosztottak.
A vállalatvezető a helyreállítási költségeket több mint 10 millió euróra becsülte.
A károk a foglalkoztatásra is hatással lehetnek: a franchise-partnereknél dolgozó alkalmazottak közül több tucatnyian kényszerülhetnek csökkentett munkaidőre.
Bompard, aki a francia kereskedelmi szövetség, a Fédération du commerce et de la distribution elnöke is, mintegy 1500-ra becsülte az országosan érintett vállalkozások számát. A végleges kárösszeg egyelőre nem ismert.
A károk nem korlátozódtak a Carrefour üzleteire: az Intermarché mintegy tíz üzletében jelentettek rongálásokat, Bordeaux-ban az Apple és a Decathlon, Nantes-ban pedig az Fnac üzleteit is támadás érte.
Bezárt a Sephora teljes franciaországi hálózata
A luxuskereskedelemben is jelentős pusztítást okozott az erőszakhullám:
- a Burberry,
- a Louis Vuitton és
- a Christian Dior Parfums párizsi üzletei is a megrongált vagy megtámadott boltok között voltak.
A Rue Saint-Honoré luxusüzletei mellett a Celine, a Lacoste, a Kenzo, a Salomon és az Arc’teryx boltjai is érintettek voltak.
A LVMH-csoporthoz tartozó Sephora a biztonsági kockázatok miatt szombaton délután öt órától bezárta teljes franciaországi üzlethálózatát, és vasárnap sem nyitotta ki üzleteit, miután több boltját kifosztották, az alkalmazottak pedig erőszakos helyzetekkel, attrocitásokkal szembesültek.
Catherine Spindler, a Sephora európai és közel-keleti régióért felelős elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a dolgozók és a vásárlók biztonsága minden üzleti szempontnál fontosabb.
A Galeries Lafayette áruházláncot szintén jelentős veszteségek érték. Nicolas Houzé ügyvezető szerint a csoport szinte valamennyi áruházában keletkeztek károk. Bordeaux, Nantes, Rennes, Tours, Perpignan és Chambéry üzletei a legsúlyosabban érintett helyszínek közé tartoztak.
Houzé szerint a pusztítás mértéke a 2018-as és 2019-es sárgamellényes tiltakozások óta nem látott kihívás elé állította a vállalatot. Arra is figyelmeztetett, hogy az erőszak Franciaország nemzetközi turisztikai megítélését is ronthatja.
Thierry Guibert, a Lacoste és az Aigle márkákat birtokló Maus Frères vezérigazgatója szintén elítélte a fosztogatásokat, és a francia kormány beavatkozását sürgette.
A kisebb kereskedők is veszélybe kerülhetnek
A Confédération des Commerçants de France érdekképviselet szerint a kisebb kereskedőknek a közvetlen veszteségeken túl a hosszan tartó üzletbezárásokkal, a biztosítási ügyintézéssel és a vásárlóik visszaszerzésének költségeivel is számolniuk kell.
A korlátozottabb pénzügyi tartalékok miatt egy hosszabb kényszerű leállás egyes vállalkozások működését is veszélyeztetheti, különösen a karácsonyi szezon előtti időszakban.
Serge Papin francia kereskedelmi miniszter a tervek szerint egyeztet a kereskedőkkel, a bankokkal és a biztosítókkal a károk felméréséről és az érintett vállalkozások támogatásáról. Emmanuel Macron francia elnök vasárnapi televíziós beszédében elítélte az erőszakot, és felelősségre vonást ígért a fosztogatások elkövetőinek.