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Ezerötszáz üzletet érintett a franciaországi zavargáshullám: luxusláncok maradtak zárva, a Carrefour kára meghaladhatja a 10 millió eurót - alkalmazottakat is megtámadtak

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A franciaországi zavargások és fosztogatások mintegy 1500 kiskereskedelmi egységet érintettek, a teljes kár pedig elérheti a több száz millió eurót. A Sephora egész franciaországi üzlethálózatát bezárta átmenetileg, a Carrefour ötven üzletét érte támadás, a Galeries Lafayette áruházainak szinte mindegyikében károk keletkeztek a zavargásokban.
Juhász Péter
2026.10.20, 10:28
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Súlyos károkat okozott a kiskereskedelemben a Franciaország több városára kiterjedő zavargáshullám. A megélhetési költségek és az oktatás miatt szervezett demonstrációk szombaton Párizsban és több más városban erőszakba torkolltak. A vasárnapra kialakult helyzetet betört kirakatok, bedeszkázott ablakok és kiégett barikádok jelezték. A károk végleges összesítése még nem készült el, de a becslések szerint a veszteségek országosan több száz millió euróra rúghatnak – számol be arról a Retail Gazette.

Mélenchon Franciaország tüntetések, zavargások
Zavargások, fosztogatások hulláma söpört végig Franciaországon
Fotó: AFP

A Carrefour tízmillió eurót meghaladó kárra számít a zavargások miatt

A zavargások a mindennapi bevásárlást kiszolgáló üzleteket is súlyosan érintették. Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója szerint az áruházlánc ötven üzletét érte támadás, közülük 19-et – köztük nagy élelmiszerboltokat és kisebb üzleteiket egyaránt – ki is fosztottak.

A vállalatvezető a helyreállítási költségeket több mint 10 millió euróra becsülte. 

A károk a foglalkoztatásra is hatással lehetnek: a franchise-partnereknél dolgozó alkalmazottak közül több tucatnyian kényszerülhetnek csökkentett munkaidőre.

Bompard, aki a francia kereskedelmi szövetség, a Fédération du commerce et de la distribution elnöke is, mintegy 1500-ra becsülte az országosan érintett vállalkozások számát. A végleges kárösszeg egyelőre nem ismert.

A károk nem korlátozódtak a Carrefour üzleteire: az Intermarché mintegy tíz üzletében jelentettek rongálásokat, Bordeaux-ban az Apple és a Decathlon, Nantes-ban pedig az Fnac üzleteit is támadás érte.

Bezárt a Sephora teljes franciaországi hálózata

A luxuskereskedelemben is jelentős pusztítást okozott az erőszakhullám:

  • a Burberry, 
  • a Louis Vuitton és 
  • a Christian Dior Parfums párizsi üzletei is a megrongált vagy megtámadott boltok között voltak. 

A Rue Saint-Honoré luxusüzletei mellett a Celine, a Lacoste, a Kenzo, a Salomon és az Arc’teryx boltjai is érintettek voltak.

A LVMH-csoporthoz tartozó Sephora a biztonsági kockázatok miatt szombaton délután öt órától bezárta teljes franciaországi üzlethálózatát, és vasárnap sem nyitotta ki üzleteit, miután több boltját kifosztották, az alkalmazottak pedig erőszakos helyzetekkel, attrocitásokkal szembesültek.

Catherine Spindler, a Sephora európai és közel-keleti régióért felelős elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a dolgozók és a vásárlók biztonsága minden üzleti szempontnál fontosabb.

A Galeries Lafayette áruházláncot szintén jelentős veszteségek érték. Nicolas Houzé ügyvezető szerint a csoport szinte valamennyi áruházában keletkeztek károk. Bordeaux, Nantes, Rennes, Tours, Perpignan és Chambéry üzletei a legsúlyosabban érintett helyszínek közé tartoztak.

Houzé szerint a pusztítás mértéke a 2018-as és 2019-es sárgamellényes tiltakozások óta nem látott kihívás elé állította a vállalatot. Arra is figyelmeztetett, hogy az erőszak Franciaország nemzetközi turisztikai megítélését is ronthatja.

Thierry Guibert, a Lacoste és az Aigle márkákat birtokló Maus Frères vezérigazgatója szintén elítélte a fosztogatásokat, és a francia kormány beavatkozását sürgette.

A kisebb kereskedők is veszélybe kerülhetnek

A Confédération des Commerçants de France érdekképviselet szerint a kisebb kereskedőknek a közvetlen veszteségeken túl a hosszan tartó üzletbezárásokkal, a biztosítási ügyintézéssel és a vásárlóik visszaszerzésének költségeivel is számolniuk kell. 

A korlátozottabb pénzügyi tartalékok miatt egy hosszabb kényszerű leállás egyes vállalkozások működését is veszélyeztetheti, különösen a karácsonyi szezon előtti időszakban.

Serge Papin francia kereskedelmi miniszter a tervek szerint egyeztet a kereskedőkkel, a bankokkal és a biztosítókkal a károk felméréséről és az érintett vállalkozások támogatásáról. Emmanuel Macron francia elnök vasárnapi televíziós beszédében elítélte az erőszakot, és felelősségre vonást ígért a fosztogatások elkövetőinek.

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