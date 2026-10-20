Ezerötszáz üzletet érintett a franciaországi zavargáshullám: luxusláncok maradtak zárva, a Carrefour kára meghaladhatja a 10 millió eurót - alkalmazottakat is megtámadtak

Súlyos károkat okozott a kiskereskedelemben a Franciaország több városára kiterjedő zavargáshullám. A megélhetési költségek és az oktatás miatt szervezett demonstrációk szombaton Párizsban és több más városban erőszakba torkolltak. A vasárnapra kialakult helyzetet betört kirakatok, bedeszkázott ablakok és kiégett barikádok jelezték. A károk végleges összesítése még nem készült el, de a becslések szerint a veszteségek országosan több száz millió euróra rúghatnak – számol be arról a Retail Gazette.

Zavargások, fosztogatások hulláma söpört végig Franciaországon

Fotó: AFP

A Carrefour tízmillió eurót meghaladó kárra számít a zavargások miatt

A zavargások a mindennapi bevásárlást kiszolgáló üzleteket is súlyosan érintették. Alexandre Bompard, a Carrefour vezérigazgatója szerint az áruházlánc ötven üzletét érte támadás, közülük 19-et – köztük nagy élelmiszerboltokat és kisebb üzleteiket egyaránt – ki is fosztottak.

A vállalatvezető a helyreállítási költségeket több mint 10 millió euróra becsülte.

A károk a foglalkoztatásra is hatással lehetnek: a franchise-partnereknél dolgozó alkalmazottak közül több tucatnyian kényszerülhetnek csökkentett munkaidőre.

Bompard, aki a francia kereskedelmi szövetség, a Fédération du commerce et de la distribution elnöke is, mintegy 1500-ra becsülte az országosan érintett vállalkozások számát. A végleges kárösszeg egyelőre nem ismert.

A károk nem korlátozódtak a Carrefour üzleteire: az Intermarché mintegy tíz üzletében jelentettek rongálásokat, Bordeaux-ban az Apple és a Decathlon, Nantes-ban pedig az Fnac üzleteit is támadás érte.

Bezárt a Sephora teljes franciaországi hálózata

A luxuskereskedelemben is jelentős pusztítást okozott az erőszakhullám:

a Burberry,

a Louis Vuitton és

a Christian Dior Parfums párizsi üzletei is a megrongált vagy megtámadott boltok között voltak.

A Rue Saint-Honoré luxusüzletei mellett a Celine, a Lacoste, a Kenzo, a Salomon és az Arc’teryx boltjai is érintettek voltak.

A LVMH-csoporthoz tartozó Sephora a biztonsági kockázatok miatt szombaton délután öt órától bezárta teljes franciaországi üzlethálózatát, és vasárnap sem nyitotta ki üzleteit, miután több boltját kifosztották, az alkalmazottak pedig erőszakos helyzetekkel, attrocitásokkal szembesültek.

Catherine Spindler, a Sephora európai és közel-keleti régióért felelős elnöke azzal indokolta a döntést, hogy a dolgozók és a vásárlók biztonsága minden üzleti szempontnál fontosabb.