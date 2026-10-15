Kijev féltucat orosz szuperfegyvert tett használhatatlanná: Zelenszkij elégedett az akcióval − „az oroszok ezekkel a gépekkel tartották rettegésben népünket”

Szerda éjjel az ukrán hadsereg csapást mért egy, a Voronyezsi területen található repülőtérre − jelentette be egy X-bejegyzésben Volodimir Zelenszkij.

Zelenszkij beszámolója szerint több orosz Szu–34-es semmisült meg / Fotó: StockTrek Images via AFP

Az ukrán elnök közlése szerint négy Szu–34-es csapásmérő vadászbombázó megsemmisült, további kettő pedig találatot kapott.

Zelenszkij köszönetet mondott a haditengerészetnek

A közösségimédia-bejegyzésből az is kiderült, hogy a támadást az ukrán haditengerészet nagy hatótávolságú Neptun rakétákkal hajtotta végre. Az akcióban résztvevőknek Volodimir Zelenszkij köszönetet mondott.

Last night, Ukraine’s Defense Forces struck an airfield in the Voronezh region. Four Su-34 aircraft were destroyed and two more Su-34s were hit. The Russians used them to terrorize our people. These very warplanes were ready to launch new attacks on Ukraine and were loaded with aerial bombs. Our Long Neptune missile was used to strike the target. I thank the warriors of the Ukrainian Navy for their precision! Our long-range sanctions also reached a site in the Oryol region used to store and launch attack drones. A target was also hit in the Black Sea. These are our justified responses to all of Russia’s terror against Ukraine. Russia is dragging out the war, so our long-range operations will continue. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026

Az elnök által említett, ukrán fejlesztésű nagy hatótávolságú RK360L Neptun egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta, amelyet a kijevi Lucs állami tervezőiroda tervezett, és az R–360-as típus alapjára épült. Az eredetileg hajók ellen kifejlesztett fegyver hatótávolsága eléri az 1000 kilométert, robbanófeje pedig 260 kilogrammos. A rakéta szárazföldi és tengeri célpontok megsemmisítésére egyaránt alkalmas.

Az Oryx OSINT-elemző portál szerint a harcok kirobbanása óta legalább 43 darab Szu–34-es és egy Szu–34M semmisült meg, de Moszkva ennél modernebb harci repülőgépeket is vesztett már a több éve tartó háború során.

Moszkva több modern vadászgépet vesztett az évek során

Az oroszországi Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) korábban arról számolt be, hogy folytatja a Szu–34-es típus korszerűsítését, valamint növeli annak gyártási ütemét is. A vadászbombázó képes szárazföldi, vízfelszíni és légi célokat nagy távolságból megsemmisíteni, de felderítő feladatok végrehajtására is alkalmas. Az orosz védelmi minisztérium a 2026 nyarán egy olyan felvételt tett közzé, amelyen egy Szu–34-es pilótafülkéje mögött új antennaburkolat volt látható. Ez arra utalhat, hogy a repülőgépet kiegészítő kommunikációs vagy elektronikai hadviselésre alkalmas berendezésekkel szerelték fel.

Az Oryx szerint a harcok során legalább 12 darab Szu–35Sz is elpusztult. Ezek a többcélú, nagy manőverezőképességű vadászrepülőgépek légi célpontok elfogására, csapásmérő kötelékek és földi objektumok védelmére, valamint pilóta nélküli légi járművek, továbbá szárazföldi és vízfelszíni célpontok megsemmisítésére is alkalmasak.

A repülőgép 12 fegyverfelfüggesztési ponttal, valamint egy 30 milliméteres GS–30–1 gépágyúval rendelkezik, amelyhez 150 lőszert képes hordozni. Fegyverzetének részét képezik ezenkívül R–27RE, R–27TE és R–77 légiharc-rakéták, valamint a legfeljebb 400 kilométeres hatótávolságú R–37M nagy hatótávolságú levegő-levegő rakéta.

Képes H–29, H–31A, H–31P és H–59M levegő-föld rakéták, valamint KAB–500Kr irányított, továbbá FAB–500, FAB–250 és OFAB–100 hagyományos bombák hordozására is. Az Irbisz–E radar az orosz gyártó adatai szerint akár 400 kilométerről is képes felderíteni a légi célokat. Egyidejűleg maximálisan harmincat követhet, amelyek közül nyolcat támadhat.