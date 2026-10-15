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Kijev féltucat orosz szuperfegyvert tett használhatatlanná: Zelenszkij elégedett az akcióval − „az oroszok ezekkel a gépekkel tartották rettegésben népünket”

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Sikeres csapást mért Oroszországra az ukrán hadsereg. Volodimir Zelenszkij elnök arról számolt be, hogy a haditengerészet által végrehajtott támadásban több modern vadászgép is megsemmisült. Moszkva ugyan folyamatosan igyekszik pótolni a kieső repülőgépeket, illetve növelni azok számát, de ez jelentős veszteségnek számít.
Nagy Krisztián
2026.10.15, 17:41
Frissítve: 2026.10.15, 17:44
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Szerda éjjel az ukrán hadsereg csapást mért egy, a Voronyezsi területen található repülőtérre − jelentette be egy X-bejegyzésben Volodimir Zelenszkij.

Zelenszkij beszámolója szerint több orosz Szu-34-es semmisült meg
Zelenszkij beszámolója szerint több orosz Szu–34-es semmisült meg / Fotó: StockTrek Images via AFP

Az ukrán elnök közlése szerint négy Szu–34-es csapásmérő vadászbombázó megsemmisült, további kettő pedig találatot kapott.

Zelenszkij köszönetet mondott a haditengerészetnek

A közösségimédia-bejegyzésből az is kiderült, hogy a támadást az ukrán haditengerészet nagy hatótávolságú Neptun rakétákkal hajtotta végre. Az akcióban résztvevőknek Volodimir Zelenszkij köszönetet mondott.

Az elnök által említett, ukrán fejlesztésű nagy hatótávolságú RK360L Neptun egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta, amelyet a kijevi Lucs állami tervezőiroda tervezett, és az R–360-as típus alapjára épült. Az eredetileg hajók ellen kifejlesztett fegyver hatótávolsága eléri az 1000 kilométert, robbanófeje pedig 260 kilogrammos. A rakéta szárazföldi és tengeri célpontok megsemmisítésére egyaránt alkalmas.

Az Oryx OSINT-elemző portál szerint a harcok kirobbanása óta legalább 43 darab Szu–34-es és egy Szu–34M semmisült meg, de Moszkva ennél modernebb harci repülőgépeket is vesztett már a több éve tartó háború során.

Moszkva több modern vadászgépet vesztett az évek során

Az oroszországi Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) korábban arról számolt be, hogy folytatja a Szu–34-es típus korszerűsítését, valamint növeli annak gyártási ütemét is. A vadászbombázó képes szárazföldi, vízfelszíni és légi célokat nagy távolságból megsemmisíteni, de felderítő feladatok végrehajtására is alkalmas. Az orosz védelmi minisztérium a 2026 nyarán egy olyan felvételt tett közzé, amelyen egy Szu–34-es pilótafülkéje mögött új antennaburkolat volt látható. Ez arra utalhat, hogy a repülőgépet kiegészítő kommunikációs vagy elektronikai hadviselésre alkalmas berendezésekkel szerelték fel.

Az Oryx szerint a harcok során legalább 12 darab Szu–35Sz is elpusztult. Ezek a többcélú, nagy manőverezőképességű vadászrepülőgépek légi célpontok elfogására, csapásmérő kötelékek és földi objektumok védelmére, valamint pilóta nélküli légi járművek, továbbá szárazföldi és vízfelszíni célpontok megsemmisítésére is alkalmasak.

A repülőgép 12 fegyverfelfüggesztési ponttal, valamint egy 30 milliméteres GS–30–1 gépágyúval rendelkezik, amelyhez 150 lőszert képes hordozni. Fegyverzetének részét képezik ezenkívül R–27RE, R–27TE és R–77 légiharc-rakéták, valamint a legfeljebb 400 kilométeres hatótávolságú R–37M nagy hatótávolságú levegő-levegő rakéta.

Képes H–29, H–31A, H–31P és H–59M levegő-föld rakéták, valamint KAB–500Kr irányított, továbbá FAB–500, FAB–250 és OFAB–100 hagyományos bombák hordozására is. Az Irbisz–E radar az orosz gyártó adatai szerint akár 400 kilométerről is képes felderíteni a légi célokat. Egyidejűleg maximálisan harmincat követhet, amelyek közül nyolcat támadhat.

Moszkva mindeközben igyekszik mindkét géptípusból folyamatos utánpótlást biztosítani csapatai számára: az idén már több alkalommal érkeztek Szu–34 és Szu–35 szállítmányok az orosz légibázisokra.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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orosz-ukrán háború
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