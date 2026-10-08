Zelenszkij teljesen elszabadult: megtámadta Amerikát és Trumpot − „Hol van itt az igazság, hol az őszinteség?”

Volodimir Zelenszkij azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy nem hajlandó segítséget nyújtani Ukrajnának, miután csütörtökön egy orosz bombázásban legalább 30 ember vesztette életét az ország keleti részén. Az elmúlt két nap orosz csapásainak halálos áldozatai így már meghaladják a hetvenet − írta meg a Reuters.

Volodimir Zelenszkij számolt be az orosz csapásokról / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij számolt be az orosz csapásokról

Néhány órával a kramatorszki támadásokat követően, amelyek során két autóbuszt ért találat, Volodimir Zelenszkij élesen bírálta Washingtont. Az elnök szerint miközben az Egyesült Államok közvetíteni próbál a több mint négy éve tartó háború lezárása érdekében, addig szorosabbra fűzné gazdasági kapcsolatait Oroszországgal.

Szerdán nagyszabású orosz drón- és rakétacsapások következtében több tucat ember vesztette életét Ukrajnában. Közülük huszonketten a Kijevtől mintegy 130 kilométerre keletre fekvő Prilukiban hunytak el, amikor egy lakóépületet ért találat.

Volodimir Zelenszkij értesülései szerint az elmúlt két napban összesen 78-an meghaltak, további 215-en pedig megsérültek a támadásokban.

Amikor az ukrán elnök Prilukiban újságíróknak nyilatkozott, felszólította az Egyesült Államokat, hogy tegyen eleget korábbi kérésének, és biztosítson Ukrajna számára szélesebb körű hozzáférést a Starlink műholdas szolgáltatásához. A rendszer segítségével Kijev képes lenne célba venni az orosz ballisztikusrakéta-indító állásokat.

Az ukrán elnök szerint Washington nem akar segíteni

Ukrajna az elmúlt hónapokban arra törekedett, hogy megerősítse pozícióit a harctéren Oroszországgal szemben, miközben annak előrenyomulása lelassult. Moszkva erre egyre súlyosabb légicsapásokkal válaszol.

„Tegyék elérhetővé a Starlinket Ukrajna számára! Megtették ezt akkor is, amikor Iránnal szemben léptek fel” − mondta Volodimir Zelenszkij, aki szerint a szolgáltatás segítene megvédeni az ország légterét, valamint harctéri fölényt is biztosítana. Hozzátette azt is, hogy Vlagyimir Putyint így tárgyalóasztalhoz lehetne kényszeríteni.

Hol van ebben az igazság, hol van az őszinteség? Hol van itt a patthelyzet? (...) Ezt úgy hívják, hogy nem akarnak segíteni

– fogalmazott az ukrán elnök, reagálva ezzel Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtöki kijelentésére, miszerint patthelyzet alakult ki.