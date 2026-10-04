Zelenszkij kimondta, mire készül Ukrajna: újabb orosz olajfinomítók kerülhetnek ukrán célkeresztbe – mindenki Putyin válaszát várja

Zelenszkij szerint az ukrán hírszerzés olyan dokumentumokhoz jutott, amelyek alapján Vlagyimir Putyin orosz elnök egy „új doktrínát” hagyott jóvá a téli hadműveletekre. Ennek részeként Moszkva az eddigieknél szélesebb körben támadhat civil célpontokat, köztük infrastrukturális és logisztikai létesítményeket, utakat, iskolákat és kórházakat. „Az a cél, hogy nyomást gyakoroljanak az emberekre, hogy hagyják el a fővárost és a különböző városokat” – mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint Kijevnek reagálnia kell az orosz taktika megváltozására.

Zelenszkij ukrán elnök szerint fokozzák az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, kérdés, mit lép erre Putyin

Fotó: Vyacheslav Prokofyev / AFP

Az orosz energiaipar lehet a célkeresztben Zelenszkij szerint

A válasz egyik legfontosabb eleme az orosz energiaipar, különösen az olajfinomítók elleni támadások fokozása lehet.

„Az energiánk elleni támadásokra az energiájuk ellen kell válaszolnunk. Elsősorban az olajfinomítókra és mindenre, ami pénzt biztosít számukra ehhez a háborúhoz” – mondta.

Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna nem akarja lemásolni Oroszország módszereit, és nem fog válogatás nélkül civil célpontokat támadni.

A nyilatkozat különösen fontos annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban arra szólította fel Kijevet, hogy ne támadja az orosz olajlétesítményeket, mert szerinte az ilyen akciók hozzájárulnak a globális dízelárak emelkedéséhez.

Moszkva az elmúlt héten folyamatos drón- és rakétatámadásokat indított Kijev ellen. A támadások energetikai és távközlési létesítményeket, közúti és vasúti infrastruktúrát is értek, és az orosz erők első alkalommal a Dnyeper folyó Kijevet keleti és nyugati részét összekötő hídjait is célba vették.

Kijev szerint 140 négyzetkilométert foglalt vissza

Zelenszkij közben azt állítja, hogy az ukrán erők a „Vivaldi” kódnevű ellentámadás során mintegy 140 négyzetkilométert szereztek vissza a kelet-ukrajnai Donbasz térségében, és a hadművelet továbbra is zajlik.

A Donbasz teljes ellenőrzése Oroszország egyik legfontosabb háborús célja, Moszkva ezt egy esetleges békemegállapodás egyik feltételeként is kezeli.

Közben az Egyesült Államok megpróbálja újraindítani a tárgyalásokat. Washington a következő hetekben

újabb, háromoldalú egyeztetést szorgalmaz az Egyesült Arab Emírségekben,

ám a pontos időpontot és helyszínt még nem rögzítették.

Zelenszkij szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy Putyin valóban érdekelt lenne a béketárgyalásokban vagy az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetésében.