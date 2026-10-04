Zelenszkij kimondta, mire készül Ukrajna: újabb orosz olajfinomítók kerülhetnek ukrán célkeresztbe – mindenki Putyin válaszát várja
Zelenszkij szerint az ukrán hírszerzés olyan dokumentumokhoz jutott, amelyek alapján Vlagyimir Putyin orosz elnök egy „új doktrínát” hagyott jóvá a téli hadműveletekre. Ennek részeként Moszkva az eddigieknél szélesebb körben támadhat civil célpontokat, köztük infrastrukturális és logisztikai létesítményeket, utakat, iskolákat és kórházakat. „Az a cél, hogy nyomást gyakoroljanak az emberekre, hogy hagyják el a fővárost és a különböző városokat” – mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint Kijevnek reagálnia kell az orosz taktika megváltozására.
Az orosz energiaipar lehet a célkeresztben Zelenszkij szerint
A válasz egyik legfontosabb eleme az orosz energiaipar, különösen az olajfinomítók elleni támadások fokozása lehet.
„Az energiánk elleni támadásokra az energiájuk ellen kell válaszolnunk. Elsősorban az olajfinomítókra és mindenre, ami pénzt biztosít számukra ehhez a háborúhoz” – mondta.
Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna nem akarja lemásolni Oroszország módszereit, és nem fog válogatás nélkül civil célpontokat támadni.
A nyilatkozat különösen fontos annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban arra szólította fel Kijevet, hogy ne támadja az orosz olajlétesítményeket, mert szerinte az ilyen akciók hozzájárulnak a globális dízelárak emelkedéséhez.
Moszkva az elmúlt héten folyamatos drón- és rakétatámadásokat indított Kijev ellen. A támadások energetikai és távközlési létesítményeket, közúti és vasúti infrastruktúrát is értek, és az orosz erők első alkalommal a Dnyeper folyó Kijevet keleti és nyugati részét összekötő hídjait is célba vették.
Kijev szerint 140 négyzetkilométert foglalt vissza
Zelenszkij közben azt állítja, hogy az ukrán erők a „Vivaldi” kódnevű ellentámadás során mintegy 140 négyzetkilométert szereztek vissza a kelet-ukrajnai Donbasz térségében, és a hadművelet továbbra is zajlik.
A Donbasz teljes ellenőrzése Oroszország egyik legfontosabb háborús célja, Moszkva ezt egy esetleges békemegállapodás egyik feltételeként is kezeli.
Közben az Egyesült Államok megpróbálja újraindítani a tárgyalásokat. Washington a következő hetekben
- újabb, háromoldalú egyeztetést szorgalmaz az Egyesült Arab Emírségekben,
- ám a pontos időpontot és helyszínt még nem rögzítették.
Zelenszkij szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy Putyin valóban érdekelt lenne a béketárgyalásokban vagy az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetésében.
Több száz ballisztikus rakétát halmozhatott fel Oroszország
Ukrajna szerint Oroszország több száz ballisztikus rakétát halmozott fel egy újabb téli támadássorozatra. Kijev attól tart, hogy Moszkva ismét az elektromos hálózatot és a vízellátást veszi célba. A tavalyi tél során az orosz támadások miatt Ukrajna egyes térségeiben napokra megszűnt az áram- és a hőellátás.
Az oroszok közben új, sugárhajtású Shahed drónokat is tömegesen alkalmaznak. Zelenszkij szerint ezekből naponta több tucatot indítanak, és az ukrán légvédelem nehezen tudja semlegesíteni őket.
Az ukrán légierő F–16-os és MiG vadászgépekkel a drónok mintegy 60 százalékát képes lelőni, ám a repülőgépek 20 milliméteres lőszerkészletei fogyóban vannak. Kijev ezért elektronikus zavaró rendszerekkel és új, olcsó elfogórakétákkal próbálja megerősíteni légvédelmét.
Ukrajna saját ballisztikus rakétákkal válaszolna
Kijev a héten jelentette be saját fejlesztésű FP–7 ballisztikus rakétájának első harci alkalmazását. A rakéta hatótávolsága mintegy 250 kilométer.
Zelenszkij szerint már sürgeti a gyártót, a Fire Pointot a nagyobb hatótávolságú FP–9 fejlesztésének befejezésére. A vállalat korábbi közlése szerint ez a rakéta akár Moszkva elérésére is alkalmas lehet.
Az ukrán elnök szerint Európának közben fel kell készülnie arra is, hogy Oroszország drónincidensekkel és hibrid támadásokkal próbálja megfélemlíteni az európai lakosságot, illetve gyengíteni az Ukrajnának nyújtott támogatást.
Kijev európai partnereivel egy 27 milliárd dolláros finanszírozási lyuk betömzésén is dolgozik.
Zelenszkij szerint a hiányt az ukrán költségvetési források átcsoportosításával, kétoldalú támogatásokkal, valamint az EU 90 milliárd eurós hitelének jövő évi keretéből származó források felhasználásával fedezhetik.