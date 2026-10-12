Zelenszkij komolyan odaszólt Putyinnak: Ukrajna folytatja az Oroszország elleni csapásokat, ha nincs egyezség − „válaszolni fogunk”

Volodimir Zelenszkij videókapcsolton keresztül szólalt fel a Varsói Biztonsági Fórumon, ahol közölte, hogy a sajtóból értesült a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett energetikai tűzszünetről.

Volodimir Zelenszkij felszólalása a Varsói Biztonsági Fórumon / az Fotó: AFP

Az ukrán elnök arról számolt be, hogy az orosz légicsapások azóta is folytatódnak, Andrij Szibiha külügyminiszter pedig azt közölte német kollégájával, Johann Wadephullal, hogy a harkivi 5-ös számú hőerőművet támadás érte.

Volodimir Zelenszkij keményen odaszólt

Volodimir Zelenszkij felszólalásában arról beszélt, hogy véleménye szerint Vlagyimir Putyin nem olvassa a Truth Socialt, utalva ezzel a kialakult helyzetre.

Ha Oroszország nem egyezik bele az energetikai tűzszünetbe, válaszolni fogunk

− hangsúlyozta a politikus.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint úgy fogalmazott, hogy Moszkvának egyelőre nincs mit mondania az energetikai tűzszünetről, ugyanakkor az egyeztetések folytatódnak.

Mindeközben az ukrán állami energetikai vállalat, a Naftogaz hétfői tájékoztatása szerint Oroszország gázkitermelő létesítményeket támadott a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, és a csapások létfontosságú berendezéseket rongáltak meg.

Továbbra is feszült a helyzet

Donald Trump október 11-én jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország energetikai tűszünetről állapodott meg, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erről előzetesen nem értesült.

„Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban. Mindkét fél beleegyezett. Ne sértsék meg a tűzszünetet!” − írta Donald Trump egy közösségimédia-bejegyzésben.

Az ukrán jelentések azonban arra engednek következtetni, hogy a helyzet nem rendeződött és úgy tűnik újra kiéleződik a Volodimir Zelenszkij és Donald Trump közötti konfliktus. Ennek oka elsősorban az amerikai félidő választásokban keresendő, mivel Egyesült Államok elnökének egyre inkább a magas energiaárak letörése jelent prioritást az ukrán katonai célokkal szemben.

Azt javaslom, hogy Ukrajnának legyen egy új vezetője, aki képes alkukat kötni… Valamiért Zelenszkij soha nem köt alkukat

− fogalmazott meg éles kritikát Donald Trump, aki ezzel tulajdonképpen lemondásra szólította fel ukrán kollégáját.