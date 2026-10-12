Zelenszkij komolyan odaszólt Putyinnak: Ukrajna folytatja az Oroszország elleni csapásokat, ha nincs egyezség − „válaszolni fogunk”
Volodimir Zelenszkij videókapcsolton keresztül szólalt fel a Varsói Biztonsági Fórumon, ahol közölte, hogy a sajtóból értesült a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett energetikai tűzszünetről.
Az ukrán elnök arról számolt be, hogy az orosz légicsapások azóta is folytatódnak, Andrij Szibiha külügyminiszter pedig azt közölte német kollégájával, Johann Wadephullal, hogy a harkivi 5-ös számú hőerőművet támadás érte.
Volodimir Zelenszkij keményen odaszólt
Volodimir Zelenszkij felszólalásában arról beszélt, hogy véleménye szerint Vlagyimir Putyin nem olvassa a Truth Socialt, utalva ezzel a kialakult helyzetre.
Ha Oroszország nem egyezik bele az energetikai tűzszünetbe, válaszolni fogunk
− hangsúlyozta a politikus.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint úgy fogalmazott, hogy Moszkvának egyelőre nincs mit mondania az energetikai tűzszünetről, ugyanakkor az egyeztetések folytatódnak.
Mindeközben az ukrán állami energetikai vállalat, a Naftogaz hétfői tájékoztatása szerint Oroszország gázkitermelő létesítményeket támadott a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, és a csapások létfontosságú berendezéseket rongáltak meg.
Továbbra is feszült a helyzet
Donald Trump október 11-én jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország energetikai tűszünetről állapodott meg, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erről előzetesen nem értesült.
„Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban. Mindkét fél beleegyezett. Ne sértsék meg a tűzszünetet!” − írta Donald Trump egy közösségimédia-bejegyzésben.
Az ukrán jelentések azonban arra engednek következtetni, hogy a helyzet nem rendeződött és úgy tűnik újra kiéleződik a Volodimir Zelenszkij és Donald Trump közötti konfliktus. Ennek oka elsősorban az amerikai félidő választásokban keresendő, mivel Egyesült Államok elnökének egyre inkább a magas energiaárak letörése jelent prioritást az ukrán katonai célokkal szemben.
Azt javaslom, hogy Ukrajnának legyen egy új vezetője, aki képes alkukat kötni… Valamiért Zelenszkij soha nem köt alkukat
− fogalmazott meg éles kritikát Donald Trump, aki ezzel tulajdonképpen lemondásra szólította fel ukrán kollégáját.
Voldimiri Zelenszkij erre reagálva hangsúlyozta, hogy Kijev hálás az Egyesült Államok támogatásáért, ugyanakkor kizárta annak lehetőségét, hogy a háború alatt választásokat rendezzenek Ukrajnában.
Éjjel-nappal támadnak minket. Ilyen körülmények között lehetetlen választásokat tartani. Tűzszünetre van szükségünk, mégpedig teljes körű tűzszünetre
− jelentette ki a politikus, majd hozzátette, hogy amint sikerül megállapodni a tűzszünetről, egyeztetéseket kezd a parlamenttel a jogszabályok és az alkotmány módosításáról annak érdekében, hogy a választásokat a lehető leghamarabb megtarthassák.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodása
Washington átmenetileg enyhített üzemanyagszankciókon, valamint az orosz és az amerikai elnök megállapodtak arról, hogy Moszkva növeli a gázolajszállítások volumenét, aminek következtében 300 ezer tonna üzemanyag jut az amerikai és a globális piacra.
Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.
Donald trump szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások mértéke az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben az ukrán mélységi csapások nagy károkat okoztak.
Az amerikai pénzügyminisztérium szankciók végrehajtásáért felelős hivatala (OFAC) 2027. április 7-ig engedélyezte az orosz gázolaj importját, aminek következtében az amerikai gázolaj határidős jegyzése közel öt százalékkal esett. Az elmezők azonban egyelőre óvatosságra intettek.
Rory Johnston olajpiaci kutató szerint az ígért mennyiségek önmagukban nem hoznak jelentős változást, mivel Oroszország ennél több gázolajat importál, amikor nem esnek ki finomítói kapacitásai. Jim Mitchell, a Wood Mackenzie elemzője pedig úgy véli, hogy a szállítások enyhíthetik a szűkös kínálatot, de nem oldják meg a piac alapvető problémáit. Amrita Sen, az Energy Aspects szakértője hangsúlyozta azt is, hogy Donald Trump véleménye szerint kétségbeesett intézkedésekkel igyekszik növelni az orosz gázolaj mennyiségét a globális piacon.
A Reuters szerint az amerikai gázolajárak mintegy 70 százalékkal emelkedtek az iráni háború kirobbanása óta, a magas üzemanyagköltségek pedig növelik az Egyesül Államok gazdaságára nehezedő inflációs nyomást.