Zelenszkij sem hitt a szemének, amikor Donald Trump bejelentését meglátta: az ukrán államfőnek teljesen új információ volt az energetikai tűzszünet Oroszországgal

"A tűzszünet bejelentése újdonság számomra. De ha az oroszok beleegyeztek, Ukrajna is beleegyezik" – ezt mondta Volomidir Zelenszkij ukrán elnök, miután Donald Trump bejelentette vasárnap délután a közösségi oldalán, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott egy energetikai tűzszünetben, amely elvileg már ma életbe lép.

Zelenszkij sem hitt a szemének, amikor Donald Trump bejelentését látta: az ukrán államfőnek teljesen új információ volt az energetikai tűzszünet Oroszországgal Fotó: AFP

Zelenszkij sem hitt a szemének, amikor Donald Trump bejelentését látta: az ukrán államfőnek teljesen új információ volt az energetikai tűzszünet Oroszországgal

Zelenszkij hozzátette, hogy ha "Trump elnök beleegyezett Putyinnal, kérjük, mondják meg, mikor kezdődik a fegyverszünet – készen állunk, és el fogjuk fogadni."

Az ukrán államfő szavai arra utalnak, hogy Kijev nem rendelkezett teljes körű információkkal a megállapodásról, amelyet az amerikai elnök bemutatott.

Moszkva hivatalosan még nem erősítette meg a megállapodás részleteit vagy feltételeit. Az sem ismert, hogy mikor lépne hatályba az energetikai infrastruktúra elleni támadások esetleges beszüntetése, vagy mely létesítményekre vonatkozna.

Napok óta megy az üzengetés

A mostani bejelentés előzménye, hogy péntek óta megy az üzengetés Trump és Zelenszkij között. Az amerikai elnök ugyanis váratlanul megálladodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Oroszország elleni szankciók feloldásáról, azért, hogy ismét a világpiacra ismét kerüljön orosz dízel. A pénteki dízelmegállapodás bejelentése után Miamiban megkezdődtek a tárgyalások ukrán és amerikai vezetőkkel, köztük Trump vejével, Jared Kushnerrel és Steve Witkoff különmegbízottal.

Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta az amerikai elnök döntését, mivel az szerinte "befektetés egy olyan háborúba, amelynek véget kell vetni, nem pedig el kell hosszabbítani." Trump választa sem maradt el, szombaton azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának új vezetőt kellene választania.

Trump választa sem maradt el, szombaton azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának új vezetőt kellene választania.

Azt javaslom, hogy Ukrajnának legyen egy új vezetője, aki képes alkukat kötni… Valamiért Zelenszkij soha nem köt alkukat

– mondta az elnök. Az Axios ugyanakkor azt írta, hogy a megállapodást Putyinnal azért kötötte meg Trump, mert Volodimir Zelenszkij figyelmen kívül hagyta az orosz finomítók elleni támadások beszüntetésére vonatkozó amerikai kérést.