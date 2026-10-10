„Itt az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen” – mondta Donald Trump, írja az RBC. A Fehér Ház vezetője ezzel összefüggésben azzal is megvádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy nem hajlandó befejezni a háborút Oroszországgal.

Végleg elege lett Donald Trumpnak Zelenszkijből: nyilvánosan megüzente az ukránoknak, hogy válasszanak új elnököt Fotó: Tom Williams / Tom Williams/CQ Roll Call

Az amerikai elnök azt állította, hogy ukrán kollégájának több lehetősége is lett volna erre, de szerinte egyikkel sem élt.

Azt javaslom, hogy Ukrajnának legyen egy új vezetője, aki képes alkukat kötni… Valamiért Zelenszkij soha nem köt alkukat

– nehezményezte Donald Trump a sajtótájékoztatóján.

A két politikus közötti konfliktus egy nappal azt követően robbant ki, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök megállapadott arról, hogy Oroszország több millió tonna dízelolajat fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Trump egyúttal utasította az amerikai pénzügyminisztériumot, hogy adjon ki egy ideiglenes engedélyt, amely lehetővé teszi az agresszor ország számára a szállítások megkezdését.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal és keményen reagált erre a döntésre, nem rejtette véka alá felháborodását. Az ukrán elnök szerint Trump ezzel ajándékot adott Putyin elnöknek, amely

"befektetés egy olyan háborúba, amelynek véget kell vetni, nem pedig el kell hosszabbítani."

Zelenszkij egy bejegyzésben azt nyilatkozta, hogy Oroszország „további terrorral” fogja megtéríteni a dízel árát. „Számítunk az Egyesült Államok méltányos támogatására az életünk védelmében, az ukrajnai emberek védelmében – és arra, hogy ennek megfelelően határozott párbeszédet folytat Oroszországgal. Erőset, nem gyengét” – írta az ukrán elnök.

Az Axios azt írta, hogy a megállapodást Putyinnal azért kötötte meg Trump, mert Volodimir Zelenszkij figyelmen kívül hagyta az orosz finomítók elleni támadások beszüntetésére vonatkozó amerikai kérést.











