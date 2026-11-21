Szemetet sóznak a vásárlókra adventi naptár címén – így húzzák le a fogyasztókat karácsony előtt, a botrány már Magyarországot is elérte
A közösségi médiát elárasztották azok a videók, amelyekben a vásárlók döbbenten bontogatják a prémiumáron kínált adventi naptárakat, amelyekből legjobb esetben is kis repi ajándékok, vagy termékminták kerülnek elő. A probléma jóval túlmutat néhány rosszul összeállított ajándékcsomagon: a márkák egy része a termékek minősége helyett egyre inkább a meglepetés élményére és a saját nevének presztízsértékére épít, csakhogy sok esetben ez már közel sem elég egy lelkes vásárlónak sem.
Adventi naptár aranyáron: a márkanévért fizetnek a vásárlók
Idén az egyik legnagyobb felháborodást Kim Kardashian Skims nevű márkája váltotta ki. A vállalat 148 dollárért, vagyis nagyjából 50 ezer forintért kínált adventi naptárában többek között hajcsatok, hajgumik, kulcstartók és apró kiegészítők lapultak.
A CBS News beszámolója szerint a kicsomagolós videók hatalmas felháborodást váltottak ki, a vásárlók ugyanis úgy érezték, hogy a termékek értéke meg sem közelíti a vételárat.
A botrány végül odáig fajult, hogy a Skims teljes visszatérítést vagy levásárolható jóváírást ajánlott fel az érintetteknek.
Nem ez az első hasonló eset. Korábban a Chanel 825 dolláros adventi naptára is kritikákat kapott, miután a luxusmárka vásárlói a drága kozmetikumok mellett matricákat és kisebb promóciós ajándékokat találtak a dobozban.
A csomagolás luxus, a tartalom néhány apróság
A prémium adventi naptárak üzleti modelljének egyik sajátossága, hogy a látványos csomagolás és a márkanév jelentős szerepet játszik az árképzésben. A kisebb kiszerelésű kozmetikumok, reklámajándékok és egyszerű kiegészítők önmagukban gyakran jóval kevésbé vonzóak, mint egy elegáns karácsonyi ajándékcsomag részeként.
A BBC novemberi elemzése arra is rámutatott, hogy a feltüntetett termékérték nem feltétlenül jelent valódi megtakarítást. Hiába érnek papíron sokat a naptárban található termékek, ha a vásárló azok jelentős részét egyébként soha nem venné meg.
A TikTok és az Instagram ráadásul kétélű fegyverré vált a márkák számára. A kicsomagolós videók korábban ingyenreklámot jelentettek, ma viszont akár néhány óra alatt komoly reputációs károkat okozhatnak.
Magyarországon már több százmilliós adventi csalásról beszélnek
Míg a luxusmárkáknál elsősorban az ár-érték arány okoz felháborodást, Magyarországon ennél súlyosabb visszaélésekre is fény derült.
Petrasovits Zoltán, az EuroAstra tényfeltárója és a Scamhunter.hu Digitális Akciócsapat szakértőjének közös vizsgálata több mint 17 ezer magyar károsultat azonosított. Az érintettek 12–27 ezer forintért rendeltek építőjátékokra emlékeztető adventi naptárakat, ám a hirdetett termékek helyett értéktelen műanyag tárgyakat kaptak.
A vizsgálat szerint az átlagos kár megközelítette a 28 ezer forintot, ami összesen több százmillió forintos nagyságrendet jelent.
A csalók mesterséges intelligenciával készült termékképeket és rendszeresen lecserélt webáruházakat használtak, a csomagok útja pedig egy vecsési logisztikai központig vezetett.
Így kerülhető el a karácsonyi átverés
A szakértők szerint vásárlás előtt érdemes ellenőrizni a webshop üzemeltetőjét, a termékek pontos listáját és azt, hogy a feltüntetett érték valóban reális-e.
Különösen gyanúsak lehetnek a sürgető ajánlatok, a hiányos cégadatok és a kizárólag közösségi médiában hirdetett, ismeretlen webáruházak.
A legfontosabb különbség, hogy egy túlárazott adventi naptár önmagában még nem csalás, a megtévesztő termékbemutatás vagy a megrendelt áru helyett küldött értéktelen tárgyak viszont már fogyasztóvédelmi, illetve jogi következményeket is felvethetnek.