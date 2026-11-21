A közösségi médiát elárasztották azok a videók, amelyekben a vásárlók döbbenten bontogatják a prémiumáron kínált adventi naptárakat, amelyekből legjobb esetben is kis repi ajándékok, vagy termékminták kerülnek elő. A probléma jóval túlmutat néhány rosszul összeállított ajándékcsomagon: a márkák egy része a termékek minősége helyett egyre inkább a meglepetés élményére és a saját nevének presztízsértékére épít, csakhogy sok esetben ez már közel sem elég egy lelkes vásárlónak sem.

Szemetet sóznak a vásárlókra adventi naptár címén – így húzzák le a vásárlókat karácsony előtt / Fotó: Pixel-Shot /Shutterstock

Adventi naptár aranyáron: a márkanévért fizetnek a vásárlók

Idén az egyik legnagyobb felháborodást Kim Kardashian Skims nevű márkája váltotta ki. A vállalat 148 dollárért, vagyis nagyjából 50 ezer forintért kínált adventi naptárában többek között hajcsatok, hajgumik, kulcstartók és apró kiegészítők lapultak.

A CBS News beszámolója szerint a kicsomagolós videók hatalmas felháborodást váltottak ki, a vásárlók ugyanis úgy érezték, hogy a termékek értéke meg sem közelíti a vételárat.

A botrány végül odáig fajult, hogy a Skims teljes visszatérítést vagy levásárolható jóváírást ajánlott fel az érintetteknek.

Nem ez az első hasonló eset. Korábban a Chanel 825 dolláros adventi naptára is kritikákat kapott, miután a luxusmárka vásárlói a drága kozmetikumok mellett matricákat és kisebb promóciós ajándékokat találtak a dobozban.

A csomagolás luxus, a tartalom néhány apróság

A prémium adventi naptárak üzleti modelljének egyik sajátossága, hogy a látványos csomagolás és a márkanév jelentős szerepet játszik az árképzésben. A kisebb kiszerelésű kozmetikumok, reklámajándékok és egyszerű kiegészítők önmagukban gyakran jóval kevésbé vonzóak, mint egy elegáns karácsonyi ajándékcsomag részeként.

A BBC novemberi elemzése arra is rámutatott, hogy a feltüntetett termékérték nem feltétlenül jelent valódi megtakarítást. Hiába érnek papíron sokat a naptárban található termékek, ha a vásárló azok jelentős részét egyébként soha nem venné meg.

A TikTok és az Instagram ráadásul kétélű fegyverré vált a márkák számára. A kicsomagolós videók korábban ingyenreklámot jelentettek, ma viszont akár néhány óra alatt komoly reputációs károkat okozhatnak.

Magyarországon már több százmilliós adventi csalásról beszélnek

Míg a luxusmárkáknál elsősorban az ár-érték arány okoz felháborodást, Magyarországon ennél súlyosabb visszaélésekre is fény derült.