Európa versenyképességét komolyan veszélyeztetheti, ha a következő generációk alapvető készségei tovább romlanak. A mesterséges intelligenciát az oktatásban általában a memória, az alapvető íráskésség és kreativitás károsításával emlegetik egy lapon. Ezért is tűnhet elsőre érdekes megoldásnak az Európai Bizottság november 5-ei bejelentése, miszerint a 2027–2028-as tanévtől kísérleti jelleggel bevezetésre kerülne az AI-ismereti bizonyítvány, amely azt igazolná, hogy a tanulók képesek felelősen és kritikusan használni a mesterséges intelligenciát a tanuláshoz.

AI-ismereti bizonyítványt vezetne be az EU: a mesterséges intelligenciával mentenék meg az oktatást / Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Már a következő tanévben elindulhat az AI-ismereti bizonyítvány program

Az új oktatási csomag egyszerre próbál választ adni a romló tanulmányi eredményekre, a tanárhiányra és az oktatás gyors digitalizációjára. Ennek képezi részét az AI-ismereti bizonyítvány is, amelyet első körben a 15 éves diákok számára vezetnének be.

A tervek szerint a tanulóknak nem pusztán a mesterséges intelligencia használatát kellene elsajátítaniuk, hanem azt is, hogyan ellenőrizhetik az általa közölt információkat, és miként ismerhetik fel a manipulációt.

Roxana Mînzatu, az Európai Bizottság alelnöke szerint a cél az, hogy a fiatalok megértsék a technológia működését, felismerjék annak korlátait, és azt is megtanulják, mikor érdemes inkább kikapcsolni. A bizonyítvány megszerzésének pontos feltételeit egyelőre nem ismertették. A Bizottság az EU és az OECD közös AI-műveltségi keretrendszerére építve dolgozna ki életkorhoz igazított követelményeket és értékelési szempontokat. A program 2027–2028-ban kísérleti jelleggel indulna, így egyelőre nem egy kötelező, valamennyi uniós iskolára kiterjedő vizsgáról van szó.

Egyre rosszabbul teljesítenek az európai diákok

Az uniós kezdeményezés hátterében az európai oktatás teljesítményének tartós romlása áll. Az Európai Bizottság legfrissebb, 2025-ös PISA-eredményeket feldolgozó elemzése szerint az unióban élő 15 évesek nagyjából harmada nem éri el az elvárt minimumszintet szövegértésből vagy matematikából. A probléma nem új keletű. Az OECD korábbi PISA-felmérése már 2022-ben jelentős visszaesést mutatott. Akkor az uniós diákok 29,5 százaléka matematikából, 26,2 százaléka szövegértésből, 24,2 százaléka pedig természettudományokból nem érte el az alapvető kompetenciaszintet.

Magyarország sem volt kivétel: a hazai 15 évesek 29 százaléka matematikából, 26 százaléka szövegértésből teljesített a minimumszint alatt az Eurostat adatai szerint.

A romló eredmények nemcsak oktatáspolitikai problémát jelentenek. Az alapkompetenciák hiánya hosszabb távon a munkavállalók termelékenységét, a vállalatok innovációs képességét és az európai gazdaság versenyképességét is visszafoghatja. Brüsszel ezért a mesterséges intelligenciát nem egyszerűen új tantárgyként, hanem az oktatás hatékonyságát javító eszközként alkalmazná.