AI-ismereti bizonyítványt vezetne be az EU: a mesterséges intelligenciával mentenék meg az oktatást
Európa versenyképességét komolyan veszélyeztetheti, ha a következő generációk alapvető készségei tovább romlanak. A mesterséges intelligenciát az oktatásban általában a memória, az alapvető íráskésség és kreativitás károsításával emlegetik egy lapon. Ezért is tűnhet elsőre érdekes megoldásnak az Európai Bizottság november 5-ei bejelentése, miszerint a 2027–2028-as tanévtől kísérleti jelleggel bevezetésre kerülne az AI-ismereti bizonyítvány, amely azt igazolná, hogy a tanulók képesek felelősen és kritikusan használni a mesterséges intelligenciát a tanuláshoz.
Már a következő tanévben elindulhat az AI-ismereti bizonyítvány program
Az új oktatási csomag egyszerre próbál választ adni a romló tanulmányi eredményekre, a tanárhiányra és az oktatás gyors digitalizációjára. Ennek képezi részét az AI-ismereti bizonyítvány is, amelyet első körben a 15 éves diákok számára vezetnének be.
A tervek szerint a tanulóknak nem pusztán a mesterséges intelligencia használatát kellene elsajátítaniuk, hanem azt is, hogyan ellenőrizhetik az általa közölt információkat, és miként ismerhetik fel a manipulációt.
Roxana Mînzatu, az Európai Bizottság alelnöke szerint a cél az, hogy a fiatalok megértsék a technológia működését, felismerjék annak korlátait, és azt is megtanulják, mikor érdemes inkább kikapcsolni. A bizonyítvány megszerzésének pontos feltételeit egyelőre nem ismertették. A Bizottság az EU és az OECD közös AI-műveltségi keretrendszerére építve dolgozna ki életkorhoz igazított követelményeket és értékelési szempontokat. A program 2027–2028-ban kísérleti jelleggel indulna, így egyelőre nem egy kötelező, valamennyi uniós iskolára kiterjedő vizsgáról van szó.
Egyre rosszabbul teljesítenek az európai diákok
Az uniós kezdeményezés hátterében az európai oktatás teljesítményének tartós romlása áll. Az Európai Bizottság legfrissebb, 2025-ös PISA-eredményeket feldolgozó elemzése szerint az unióban élő 15 évesek nagyjából harmada nem éri el az elvárt minimumszintet szövegértésből vagy matematikából. A probléma nem új keletű. Az OECD korábbi PISA-felmérése már 2022-ben jelentős visszaesést mutatott. Akkor az uniós diákok 29,5 százaléka matematikából, 26,2 százaléka szövegértésből, 24,2 százaléka pedig természettudományokból nem érte el az alapvető kompetenciaszintet.
Magyarország sem volt kivétel: a hazai 15 évesek 29 százaléka matematikából, 26 százaléka szövegértésből teljesített a minimumszint alatt az Eurostat adatai szerint.
A romló eredmények nemcsak oktatáspolitikai problémát jelentenek. Az alapkompetenciák hiánya hosszabb távon a munkavállalók termelékenységét, a vállalatok innovációs képességét és az európai gazdaság versenyképességét is visszafoghatja. Brüsszel ezért a mesterséges intelligenciát nem egyszerűen új tantárgyként, hanem az oktatás hatékonyságát javító eszközként alkalmazná.
Segíthet az AI a tanulásban, vagy csak még lustábbá teszi a diákokat?
A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazásának egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben pillanatok alatt képes megoldani összetett feladatokat, egyáltalán nem biztos, hogy ettől a diákok is többet tanulnak. Az OECD 2026-os digitális oktatási jelentése éppen erre figyelmeztet.
A kutatások szerint a generatív mesterséges intelligenciát használó tanulók gyakran jobb minőségű feladatmegoldásokat készítenek, ám ez az előny eltűnhet, sőt akár hátránnyá is válhat, amikor a technológia segítsége nélkül kell számot adniuk a tudásukról.
A szakértők szerint ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a diákok a gondolkodási folyamat egy részét egyszerűen kiszervezik a mesterséges intelligenciának, ami hosszabb távon akadályozhatja a készségek fejlődését. Ugyanez a jelentés azonban arra is rámutat, hogy a kifejezetten oktatási célra fejlesztett, megfelelő pedagógiai módszerekkel alkalmazott MI-eszközök tartós tanulási eredményeket is hozhatnának.
A technológia tehát önmagában sem a problémára, sem annak megoldására nem jelent garanciát. A különbséget elsősorban az határozhatja meg, hogy a mesterséges intelligencia elvégzi-e a feladatot a diák helyett, vagy hozzásegíti őt annak megértéséhez.
A tanárok körében is megosztó a kérdés. Az OECD adatai szerint 2024-ben az alsó középfokon tanító pedagógusok 37 százaléka már használta munkájához a mesterséges intelligenciát, miközben 72 százalékuk attól tartott, hogy a diákok saját munkájukként adhatják be az AI által készített feladatokat.
A tanárok sem maradhatnak ki a mesterséges intelligencia boomból
Az Európai Bizottság az új bizonyítvány mellett a tanárok digitális képzését és az iskolák közötti együttműködést is erősítené. A novemberben bemutatott intézkedéscsomag részeként olyan európai iskolai hálózatok létrehozását tervezik, amelyekben különböző országok intézményei közösen dolgozhatnának a tanulási eredmények javításán. Az EU emellett saját, megbízható digitális oktatási infrastruktúráját is fejlesztené, hogy az iskolák biztonságosabban használhassanak mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatásokat. Mindez különösen fontos lehet egy olyan munkaerőpiacon, ahol a digitális készségek és az MI-eszközök használata egyre több munkakörben válik alapkövetelménnyé.
A kezdeményezés ugyanakkor érdekes kettősségre világít rá. Miközben Brüsszel a fiatalok közösségimédia-használatának szigorításán is dolgozik, az oktatásban éppen a digitális technológiák szélesebb körű alkalmazását ösztönözné.
Mînzatu szerint azonban a két törekvés nem mond ellent egymásnak: a személyre szabott tanulást és korrepetálást támogató mesterséges intelligencia használata alapvetően különbözik a közösségi platformok függőséget erősítő algoritmusaitól.