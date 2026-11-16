Veszélyben a magyar állampapírok nagy menetelése: Amerikából jöhet a hidegzuhany
A globális kötvénypiac befektetői ismét kezdtek hinni abban, hogy az idei eladási hullám legrosszabb részén már túl vannak. Az amerikai állampapírok hozamának meredek emelkedése azonban újfent elbizonytalanította őket.Az amerikai kötvénypiaci eladási hullám a magyar befektetőket is érzékenyen érintheti.
A világ legnagyobb adósságpiacát megrázó tényezők egyelőre nem mutatják az enyhülés jeleit. A makacsul magas infláció és az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) szigorú monetáris politikát kilátásba helyező nyilatkozatai miatt a kereskedők egyre agresszívebb kamatemelésekre készülnek, miközben a növekvő államkötvény-kínálat további felfelé irányuló nyomást gyakorol a hozamokra.
Rosszabb a helyzet, mint a Covid alatt volt
Különösen figyelemre méltó, hogy a kötvénypiaci eladási hullám akkor sem csillapodott, amikor az Nvidia körüli botrány megrázta a részvénypiacokat és rontotta a befektetői kockázatvállalási hajlandóságot. Ez szertefoszlatta azokat a reményeket, hogy az amerikai államkötvények ismét visszanyerték hagyományos menedékeszköz-szerepüket.
Ez nehezebb környezet, mint amilyennel a koronavírus-járvány vagy a globális pénzügyi válság idején szembesültünk
– mondta Kellie Wood, a Schroders Sydneyben dolgozó portfóliómenedzsere, aki jelenleg az amerikai államkötvények árfolyamának esésére fogad. „Akkoriban nagy, egyirányú piaci mozgásokat láttunk. Ma viszont egymást követő kínálati sokkokkal és rendkívül heves kamatingadozásokkal kell megküzdenünk. Az év végéig továbbra is fel kell készülnünk a hozamok emelkedésére” – tette hozzá.
Egy hónapos csökkenés után ismét emelkednek a globális állampapír hozamok
Az amerikai államkötvények rendkívül nehéz hetet tudhatnak maguk mögött, és a veszteségek nem korlátozódtak a monetáris politikára különösen érzékeny rövid lejáratú papírokra.
- A kétéves amerikai államkötvények hozamának keddi és csütörtöki együttes emelkedése 2023 márciusa óta a legnagyobb volt. (Szerdán az azonnali kötvénypiacok zárva tartottak.)
- A tízéves államkötvények hozama eközben 2025 áprilisa óta nem látott mértékben emelkedett.
- Péntekre, az ázsiai kereskedés idején a kétéves amerikai államkötvények hozama 4,86 százalékon,
- a tízéveseké pedig 5,12 százalékon állt.
Ez éles fordulatot jelent az egy héttel korábbi helyzethez képest, amikor a demokraták elsöprő győzelme az amerikai félidős választásokon, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak arra késztették a befektetőket, hogy biztonságos menedéket keressenek az amerikai államkötvényekben.
Az akkori erőteljes kötvényvásárlási hullám azonban azóta visszájára fordult. Christopher Waller, a Fed kormányzótanácsának tagja ugyanis támogatta a kamatemelést, és kijelentette, hogy amennyiben az infláció tovább gyorsul, akár 50 bázispontos emelést is indokoltnak tartana.
A nyomás a globális piacokra is átterjed, mivel
az amerikai államkötvények hozamai világszerte meghatározó viszonyítási alapot jelentenek a hitelfelvételi költségek szempontjából.
A Bloomberg amerikai államkötvények teljesítményét követő mutatója a legutóbbi hozamemelkedés után ismét csökkenni kezdett, megszakítva azt a korábbi javulást, amelynek köszönhetően az idei veszteség már csupán 1 százalékra mérséklődött.
„A fejlett országok államkötvényeinek eladási hulláma még korántsem ért véget” – mondta Tracy Chen, a Brandywine Global Investment Management portfóliómenedzsere, hozzátéve, hogy a folyamatot mozgató legfontosabb tényezők továbbra is erőteljesen érvényesülnek.
- Szerinte a tízéves amerikai államkötvények hozama következő lépésként az 5,5 százalékos szint felé emelkedhet, majd ott ismét stabilizálódhat.
- A Bloomberg Markets Live stratégája, Alyce Andres szintén úgy véli, hogy a kétéves amerikai államkötvények eladási hulláma tovább folytatódhat, amikor megjelennek a következő inflációs adatok. Egyes befektetők számára ugyanakkor a hozamemelkedés már vásárlási lehetőséget teremt.
- George Boubouras, a K2 Asset Management fedezeti alap melbourne-i ügyvezető igazgatója, valamint kutatási, befektetési és tanácsadási vezetője szerint a tízéves amerikai államkötvények 5,3 százalék körüli hozamszinten már vonzónak számítanak.
Úgy véli, a kötvénypiac közelmúltbeli erősödése nem pusztán egy sikertelen fellendülési kísérlet volt.
5,3 százalékos hozamnál vásárolni fogunk, és addig folytatjuk a vásárlást, amíg a piac el nem mozdul egy új szintre
– mondta Boubouras.
Egyre nagyobb kamatemelésekre számítanak a befektetők
Az Egyesült Államokon kívül Japánban és Ausztráliában is ismét többéves csúcsok felé emelkednek az államkötvényhozamok. Franciaországban szintén újra emelkedésnek indultak a hozamok, miután november elején átmenetileg mérséklődtek. A francia kötvénypiacot az ország költségvetési kilátásaival és politikai instabilitásával kapcsolatos aggodalmak terhelik.
A kereskedők világszerte egyre nagyobb valószínűséget tulajdonítanak a monetáris politika további szigorításának. A Bloomberg által összesített adatok szerint nyolc gazdaságban a kamatcsereügyletek (swap) árazása alapján a következő egy évben átlagosan több mint 50 bázispontos irányadókamat-változásra számítanak a piacok.
November 6-án ez az érték még 33 bázispont volt, ami június óta a legalacsonyabb szintet jelentette.
„Hacsak nem következik be a kockázatos eszközök, például a részvények árfolyamának súlyos összeomlása, vagy az olajárak nem térnek vissza a háború előtti szintekre, fennáll annak a veszélye, hogy a jegybankoknak a jelenlegi piaci várakozásoknál is tovább kell menniük” – írta elemzésében Steven Barrow, a Standard Bank Group londoni G10-es devizapiaci stratégiai vezetője.
Az amerikai irányadó kamat akár 5 százalék fölé is emelkedhet
Kellie Wood, a Schroders portfóliómenedzsere ugyanakkor egyre nagyobb különbségekre számít az egyes országok monetáris politikájában. Véleménye szerint
az Egyesült Államokban további kamatemelésekre lehet szükség, és az irányadó kamatszint akár 5 százalék fölé is emelkedhet.
Ezt azzal indokolja, hogy az amerikai infláció gyorsul, miközben az Egyesült Államok gazdasági növekedése meghaladja a világ többi részének teljesítményét. Ausztráliában és Európában azonban más folyamatokra számít. Ezeken a piacokon Wood a kötvényárfolyamok emelkedésére fogad, mert arra számít, hogy a jegybankok 2027-ben kamatcsökkentésekkel próbálják majd elkerülni a recessziót. „2027 a széttartó gazdasági folyamatok éve lesz, amikor minden gazdaság a konjunktúraciklus más-más szakaszában jár majd” – mondta.
A globális kötvénypiaci eladási hullám megtörheti a magyar állampapírok felzárkózási raliját
A magyar állampapírpiac különösen érdekes helyzetben van, mert a globális hozamemelkedés egy már hónapok óta tartó felzárkózási ralival találkozik. Magyar Péter kormányának euróbevezetési ígérete és a költségvetési konszolidációval kapcsolatos várakozások hatására a tízéves magyar államkötvények hozama 2026 október elejéig mintegy 170 bázisponttal csökkent, és már szeptemberben a jobb hitelminősítésű Lengyelország megfelelő kötvényhozama alá került – derül ki a Reuters adataiból.
A befektetők tehát már jelentős kockázatiprémium-csökkenést áraztak be, ami érzékenyebbé teheti a piacot a nemzetközi kötvényhozamok emelkedésére. A felzárkózási történet kulcsa a költségvetés: a kormány
- a GDP 7,5 százalékára becsült idei hiányt
- 2027-ben 4,9 százalékra csökkentené, ami kedvezőbb az elemzők korábbi, 5,3 százalékos várakozásánál.
A piac azonban nem pusztán a hiánycélt, hanem a kiigazító intézkedések végrehajthatóságát és tartósságát is értékelni fogja. Az Államadósság Kezelő Központ vezetője szerint hiteles költségvetési pálya esetén újabb jelentős kötvényvásárlási hullám következhet, míg a befektetők csalódása gyors hozamemelkedést válthat ki.
Az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé emelkedése ugyanakkor megnehezíti a magyar hozamok további csökkenését, még javuló hazai fundamentumok mellett is.
A magyar kötvénypiac számára ezért a következő időszak döntő kérdése, hogy az eurócsatlakozási ígérethez kapcsolódó kockázatiprémium-csökkenés képes lesz-e ellensúlyozni a globális kamatkörnyezet romlását.