Veszélyben a magyar állampapírok nagy menetelése: Amerikából jöhet a hidegzuhany

A globális kötvénypiac befektetői ismét kezdtek hinni abban, hogy az idei eladási hullám legrosszabb részén már túl vannak. Az amerikai állampapírok hozamának meredek emelkedése azonban újfent elbizonytalanította őket.Az amerikai kötvénypiaci eladási hullám a magyar befektetőket is érzékenyen érintheti.

Az amerikai állampapír eladási hullám a magyar befektetőket is érzékenyen érintheti / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A világ legnagyobb adósságpiacát megrázó tényezők egyelőre nem mutatják az enyhülés jeleit. A makacsul magas infláció és az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) szigorú monetáris politikát kilátásba helyező nyilatkozatai miatt a kereskedők egyre agresszívebb kamatemelésekre készülnek, miközben a növekvő államkötvény-kínálat további felfelé irányuló nyomást gyakorol a hozamokra.

Rosszabb a helyzet, mint a Covid alatt volt

Különösen figyelemre méltó, hogy a kötvénypiaci eladási hullám akkor sem csillapodott, amikor az Nvidia körüli botrány megrázta a részvénypiacokat és rontotta a befektetői kockázatvállalási hajlandóságot. Ez szertefoszlatta azokat a reményeket, hogy az amerikai államkötvények ismét visszanyerték hagyományos menedékeszköz-szerepüket.

Ez nehezebb környezet, mint amilyennel a koronavírus-járvány vagy a globális pénzügyi válság idején szembesültünk

– mondta Kellie Wood, a Schroders Sydneyben dolgozó portfóliómenedzsere, aki jelenleg az amerikai államkötvények árfolyamának esésére fogad. „Akkoriban nagy, egyirányú piaci mozgásokat láttunk. Ma viszont egymást követő kínálati sokkokkal és rendkívül heves kamatingadozásokkal kell megküzdenünk. Az év végéig továbbra is fel kell készülnünk a hozamok emelkedésére” – tette hozzá.

Egy hónapos csökkenés után ismét emelkednek a globális állampapír hozamok

Az amerikai államkötvények rendkívül nehéz hetet tudhatnak maguk mögött, és a veszteségek nem korlátozódtak a monetáris politikára különösen érzékeny rövid lejáratú papírokra.

A kétéves amerikai államkötvények hozamának keddi és csütörtöki együttes emelkedése 2023 márciusa óta a legnagyobb volt. (Szerdán az azonnali kötvénypiacok zárva tartottak.)

A tízéves államkötvények hozama eközben 2025 áprilisa óta nem látott mértékben emelkedett.

Péntekre, az ázsiai kereskedés idején a kétéves amerikai államkötvények hozama 4,86 százalékon,

a tízéveseké pedig 5,12 százalékon állt.

Ez éles fordulatot jelent az egy héttel korábbi helyzethez képest, amikor a demokraták elsöprő győzelme az amerikai félidős választásokon, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak arra késztették a befektetőket, hogy biztonságos menedéket keressenek az amerikai államkötvényekben.