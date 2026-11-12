Már milliók rendelnek a lengyeleknél az interneten, az Allegro még a kínaiakkal szemben is nyomul

Az Allegro közölte, hogy a vártnál is jobb negyedévet zárt fejlesztéseinek és technológiai innovációinak köszönhetően. A siker mögött részben a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű alkalmazása áll.

Növelte előnyét az Allegro / Fotó: Robson90

Lengyelország legnépszerűbb e-kereskedelmi platformja úgy vág neki az év végi kiskereskedelmi csúcsszezonnak, hogy harmadik negyedéves forgalma a hazai piacon 2022 óta a leggyorsabb ütemben nőtt, és nemzetközi teljesítménye is kimagasló.

Hazai pályán vezet az Allegro

A nemzetközi piactereken gyorsan erősödő vevői lojalitásnak és a növekvő vásárlási gyakoriságnak köszönhetően az Allegro konszolidált bruttó áruértékének (GMV) éves növekedése 17,8 százalékra gyorsult, a korrigált EBITDA pedig 22,9 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben.

Az Allegro Lengyelországban a legnépszerűbb e-kereskedelmi platformjának számít, a 15,8 millió aktív vásárlójával. Itt

a harmadik negyedévben a GMV éves növekedése 14,7 százalékra gyorsult, ami több mint kétszerese annak az ütemnek, amellyel az ország nominális kiskereskedelmi forgalma bővült.

A lengyelországi árbevétel 17,1 százalékkal emelkedett, a GMV-arányos eredményhányad pedig rekordmagas, 6,6 százalékos szintet ért el, ami a korrigált EBITDA 19,2 százalékos éves növekedését eredményezte.

A társaság kiemelkedően teljesített Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban is. Ezeken a piacokon a vásárlói lojalitás jelentős erősödése a GMV megduplázódását okozta. Az eredményhányadok éves összevetésben 10,7 százalékponttal javultak, miközben a három ország Allegro-platformjainak 5,7 millió aktív felhasználója 23 százalékkal gyakrabban vásárolt, mint egy évvel korábban. Az Allegro a három uniós tagállam online vásárlóinak több mint negyedét vonzza, és az első helyen áll a Google Play vásárlási alkalmazásai között.

Kiszorulnak a kínaik?

A vállalat deklarált célja, hogy nemzetközi piactereinek éves GMV-je közel 2 milliárd zlotyval (456 millió euró, 165,4 milliárd forint) haladja meg a 2025-ös értéke, míg a nullszaldó elérését 2029-re várja.

Az Allegro emellett kísérleti exportprogramot indított Ukrajnába, amellyel egy 12 millió aktív vásárlót számláló piacot nyit meg a partnervállalkozások előtt.

A vezérigazgató, Marcin Kusmierz közölte, hogy a társaság az elmúlt negyedévekben tett valamennyi ígéretét, és egyértelműen látszik, hogy stratégiájuk működik.