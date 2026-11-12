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Már milliók rendelnek a lengyeleknél az interneten, az Allegro még a kínaiakkal szemben is nyomul

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Növelte előnyét a népszerű lengyel online piactér. Az Allegro hazai pályán már megveri, míg a kelet-közép-európai régióban szorongatja kínai vetélytársait. A vállalat Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban egy év alatt megduplázta fogalmát, miközben a vásárlók száma és a vásárlások gyakorisága is jelentősen emelkedett. A társaság mindeközben egy keleti piac irányába kacsingat.
VG
2026.11.12, 15:37
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Az Allegro közölte, hogy a vártnál is jobb negyedévet zárt fejlesztéseinek és technológiai innovációinak köszönhetően. A siker mögött részben a mesterséges intelligencia egyre szélesebb körű alkalmazása áll.

Növelte előnyét az Allegro
Növelte előnyét az Allegro / Fotó: Robson90

Lengyelország legnépszerűbb e-kereskedelmi platformja úgy vág neki az év végi kiskereskedelmi csúcsszezonnak, hogy harmadik negyedéves forgalma a hazai piacon 2022 óta a leggyorsabb ütemben nőtt, és nemzetközi teljesítménye is kimagasló.

Hazai pályán vezet az Allegro

A nemzetközi piactereken gyorsan erősödő vevői lojalitásnak és a növekvő vásárlási gyakoriságnak köszönhetően az Allegro konszolidált bruttó áruértékének (GMV) éves növekedése 17,8 százalékra gyorsult, a korrigált EBITDA pedig 22,9 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben.

Az Allegro Lengyelországban a legnépszerűbb e-kereskedelmi platformjának számít, a 15,8 millió aktív vásárlójával. Itt

a harmadik negyedévben a GMV éves növekedése 14,7 százalékra gyorsult, ami több mint kétszerese annak az ütemnek, amellyel az ország nominális kiskereskedelmi forgalma bővült.

A lengyelországi árbevétel 17,1 százalékkal emelkedett, a GMV-arányos eredményhányad pedig rekordmagas, 6,6 százalékos szintet ért el, ami a korrigált EBITDA 19,2 százalékos éves növekedését eredményezte.

A társaság kiemelkedően teljesített Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban is. Ezeken a piacokon a vásárlói lojalitás jelentős erősödése a GMV megduplázódását okozta. Az eredményhányadok éves összevetésben 10,7 százalékponttal javultak, miközben a három ország Allegro-platformjainak 5,7 millió aktív felhasználója 23 százalékkal gyakrabban vásárolt, mint egy évvel korábban. Az Allegro a három uniós tagállam online vásárlóinak több mint negyedét vonzza, és az első helyen áll a Google Play vásárlási alkalmazásai között.

Kiszorulnak a kínaik?

A vállalat deklarált célja, hogy nemzetközi piactereinek éves GMV-je közel 2 milliárd zlotyval (456 millió euró, 165,4 milliárd forint) haladja meg a 2025-ös értéke, míg a nullszaldó elérését 2029-re várja.

Az Allegro emellett kísérleti exportprogramot indított Ukrajnába, amellyel egy 12 millió aktív vásárlót számláló piacot nyit meg a partnervállalkozások előtt.

A vezérigazgató, Marcin Kusmierz közölte, hogy a társaság az elmúlt negyedévekben tett valamennyi ígéretét, és egyértelműen látszik, hogy stratégiájuk működik.

„Az aktív vásárlók száma csoportszinten elérte a 21,5 milliót, a forgalmi adatok pedig megerősítik, hogy a havi látogatások számát tekintve megdupláztuk előnyünket a vezető kínai versenytársakkal szemben. Egyre több helyi kereskedő értékesít az Allegrón, miközben partnereink körében folyamatosan emelkedik a nettó ajánlási mutatónk. Nem mellesleg az Allegro részvényárfolyama az év eleje óta megduplázódott” − mondta.

Az Allegro hangsúlyozza, hogy saját logisztikai megoldásainak, pénzügyi szolgáltatásainak és hirdetési eszközeinek egyedülálló kombinációját kínálja, a lehető legszélesebb választékkal és az esetek 91 százalékában a versenytársakéval megegyező vagy alacsonyabb árakkal.

Nemzetközi üzletágunk teljesítménye továbbra is megduplázódik éves összevetésben, miközben a régió vásárlói nálunk alakítják ki piactéri vásárlási szokásaikat. A fogyasztók Lengyelországban és nemzetközi piacainkon is minden eddiginél gyakrabban keresik fel az Allegrót, átlagos költésük pedig éves összevetésben emelkedik

− mutatott rá Katarzyna Ostap-Tomann, a vállalat pénzügyi igazgatója, majd hozzátette, hogy a teljesítmény a negyedik negyedév első heteiben tovább javult.

A vezető közölte azt is, hogy Lengyelországban a GMV éves növekedése 16 százalékra gyorsult, a nemzetközi piacokon pedig továbbra is a tavalyi érték kétszeresét érték el. Ennek nyomán megemelték az egész éves előrejelzést is: Lengyelországban a GMV mintegy 13 százalékos, a korrigált EBITDA 12–14 százalékos éves növekedését várják, míg csoportszinten a GMV várhatóan 15–16 százalékkal, a korrigált EBITDA pedig 14–17 százalékkal emelkedhet éves összevetésben.

A mesterséges intelligencia szerepe

A kedvező eredményekben kulcsszerepet játszik, hogy a vállalat technológiai hátterét globális márkák vezető megoldásaival ötvözi, és olyan AI-eszközöket fejleszt, amelyek egyszerűsítik a vásárlást, az értékesítést, az ajánlatok feltöltését és a logisztikát is. Az Allegro működését már több száz AI-rendszer támogatja, az elmúlt három hónapban pedig nagyjából négyszáz automatizálást vezettek be.

A mesterséges intelligencia alkalmazásának jelentőségét jól mutatja, hogy

a partnerek minőséggel kapcsolatos problémáinak 94 százalékát emberi közreműködés nélkül oldják meg, míg az Allegro AI Assistant negyedévente 1,7 millió egyedi vásárlónak ad tanácsokat.

Együttműködéseinek további bővítése részeként a vállalat a YouTube jutalékalapú vásárlási programjának első, a ChatGPT-hirdetések bevezetésének pedig egyik első lengyel partnere lett.

Az új Temu-vám védi az európai vállalatokat

Július 1-től új szabályok vonatkoznak az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti értékű, online vagy más távértékesítési formában vásárolt csomagokra. A jogalkotó a lépéssel elsősorban az európai vállalatoknak nyújt segítséget, hogy nemzetközi vetélytársaikkal szemben versenyképesebbek lehessenek, a vám bevezetése azonban a vásárlókra is hatással van. Az elmúlt években Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az olyan olcsó termékeket forgalmazó webshopok, mint például a kínai Temu. A 2026. június 30-áig hatályos uniós szabályok értelmében az EU-n kívülről érkező, kisebb értékű csomagokra csupán 27 százalék áfát kellett fizetni, a vásárolt termékek pedig vámmentesek voltak.

A változás értelmében az áfa mellett már megjelenik egy új, 3 euróban meghatározott vámteher. Fontos, hogy ez nem csomagonként, hanem termékkategóriánként értendő, ezért a rendeléseknél érdemes erre figyelni.

Amennyiben egy küldemény kizárólag azonos vámtarifaszámú termékeket, például pólókat tartalmaz, úgy 150 euró értékig 3 euró vámot kell fizetni. Ha a vásárló azonban eltérő vámtarifaszámú termékeket, például pólókat és elektronikus eszközöket rendel, azt a webáruház hiába csomagolja össze, a vámot kategóriánként kell megfizetni. Az említett példa esetében a két eltérő kategória, azaz vámtarifaszám miatt ennek összege 6 euró lenne.

A magánszemélyeknek a vámolással nincs teendője, hiszen a kisebb csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott webáruház megbízottja intézi.

Energiaválság

Energiaválság
2017 cikk
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