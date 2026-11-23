Súlyos veszteséggel zárta pénzügyi évének első felét a francia vasúti járműgyártó, amelynek több németországi projektje is komoly nehézségekkel küzd. Az Alstom közlése szerint a megrendelésállománya ugyan tovább növekedett, a vállalat azonban már eszközértékesítéseket és pénzügyi átalakítást mérlegel adósságának csökkentése érdekében.

Óriási bajba került a világ egyik legnagyobb vonatgyártója: közel egymilliárd eurót bukott a német megrendelésen, leállt a gyártás – már a vagyon eladását fontolgatják Fotó: Alstom

Milliárdos veszteséget okoztak az Alstomnak a németországi gyártási problémák

A tavalyi 220 millió eurós nyereség után 954 millió eurós nettó veszteséget könyvelt el az Alstom a 2026/27-es pénzügyi év szeptember végén zárult első félévében. A francia vasúti járműgyártó korrigált üzemi eredménye a tavalyi 580 millió eurós nyereségről 396 millió eurós veszteségbe fordult, az üzemi eredményhányad pedig 6,4 százalékról mínusz 4,2 százalékra zuhant.

A jelentős eredményromlást elsősorban a németországi Coradia Max vasúti járműprogram műszaki problémái és a szerződések várható jövedelmezőségének lefelé módosítása okozta. Az Alstom hat németországi szerződés keretében mintegy 1300 emeletes regionális vasúti kocsi gyártására vállalt kötelezettséget.

Baden-Württemberg tartomány 644,

míg Alsó-Szászország 214,

Schleswig-Holstein pedig 168

kocsit rendelt. A további három szerződés a Deutsche Bahn regionális szolgáltatásait érinti. A 3–4 milliárd euró összértékű program végrehajtása során olyan műszaki problémák jelentkeztek, amelyek miatt az Alstom az első negyedévben átmenetileg felfüggesztette a gyártást. A későbbi vizsgálatok további teszteket tettek szükségessé, így az első típusengedély megszerzését már csak 2028 márciusára tervezik.

Az Alstom az első félévben 1860 vasúti kocsit gyártott, 8 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbi 2017-nél. A vállalat más, Németországhoz kapcsolódó projektjeinél is kedvezőtlenül módosultak a jövedelmezőségi várakozások.

Nőnek a megrendelések, mégis romlik az Alstom pénzügyi helyzete

A gyártási problémák ellenére az Alstom árbevétele 3 százalékkal, 9,33 milliárd euróra, új megrendeléseinek értéke pedig 5 százalékkal, közel 11 milliárd euróra emelkedett. A teljes rendelésállomány szeptember végén elérte a 111 milliárd eurót.

Európában ugyanakkor az új megrendelések értéke 5,2 milliárdról 3,8 milliárd euróra csökkent. Ezzel szemben Afrikában, a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában 228 millióról 3,25 milliárd euróra ugrott a szerződések értéke.

A jelentősebb új üzletek közé tartozik a kanadai VIA Rail számára kötött, 2,9 milliárd eurós járműgyártási és támogatási megállapodás, valamint a brit TransPennine Express akkumulátoros motorvonataira és azok karbantartására vonatkozó, mintegy 1,1 milliárd eurós szerződéscsomag.