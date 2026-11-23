Óriási bajba került a világ egyik legnagyobb vonatgyártója: közel egymilliárd eurót bukott a német megrendelésen, leállt a gyártás – már a vagyon eladását fontolgatják
Súlyos veszteséggel zárta pénzügyi évének első felét a francia vasúti járműgyártó, amelynek több németországi projektje is komoly nehézségekkel küzd. Az Alstom közlése szerint a megrendelésállománya ugyan tovább növekedett, a vállalat azonban már eszközértékesítéseket és pénzügyi átalakítást mérlegel adósságának csökkentése érdekében.
Milliárdos veszteséget okoztak az Alstomnak a németországi gyártási problémák
A tavalyi 220 millió eurós nyereség után 954 millió eurós nettó veszteséget könyvelt el az Alstom a 2026/27-es pénzügyi év szeptember végén zárult első félévében. A francia vasúti járműgyártó korrigált üzemi eredménye a tavalyi 580 millió eurós nyereségről 396 millió eurós veszteségbe fordult, az üzemi eredményhányad pedig 6,4 százalékról mínusz 4,2 százalékra zuhant.
A jelentős eredményromlást elsősorban a németországi Coradia Max vasúti járműprogram műszaki problémái és a szerződések várható jövedelmezőségének lefelé módosítása okozta. Az Alstom hat németországi szerződés keretében mintegy 1300 emeletes regionális vasúti kocsi gyártására vállalt kötelezettséget.
- Baden-Württemberg tartomány 644,
- míg Alsó-Szászország 214,
- Schleswig-Holstein pedig 168
kocsit rendelt. A további három szerződés a Deutsche Bahn regionális szolgáltatásait érinti. A 3–4 milliárd euró összértékű program végrehajtása során olyan műszaki problémák jelentkeztek, amelyek miatt az Alstom az első negyedévben átmenetileg felfüggesztette a gyártást. A későbbi vizsgálatok további teszteket tettek szükségessé, így az első típusengedély megszerzését már csak 2028 márciusára tervezik.
Az Alstom az első félévben 1860 vasúti kocsit gyártott, 8 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbi 2017-nél. A vállalat más, Németországhoz kapcsolódó projektjeinél is kedvezőtlenül módosultak a jövedelmezőségi várakozások.
Nőnek a megrendelések, mégis romlik az Alstom pénzügyi helyzete
A gyártási problémák ellenére az Alstom árbevétele 3 százalékkal, 9,33 milliárd euróra, új megrendeléseinek értéke pedig 5 százalékkal, közel 11 milliárd euróra emelkedett. A teljes rendelésállomány szeptember végén elérte a 111 milliárd eurót.
Európában ugyanakkor az új megrendelések értéke 5,2 milliárdról 3,8 milliárd euróra csökkent. Ezzel szemben Afrikában, a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában 228 millióról 3,25 milliárd euróra ugrott a szerződések értéke.
A jelentősebb új üzletek közé tartozik a kanadai VIA Rail számára kötött, 2,9 milliárd eurós járműgyártási és támogatási megállapodás, valamint a brit TransPennine Express akkumulátoros motorvonataira és azok karbantartására vonatkozó, mintegy 1,1 milliárd eurós szerződéscsomag.
Az Alstom szabad pénzárama az első félévben 1,25 milliárd eurós mínuszt mutatott, szemben a tavalyi 740 millió eurós negatív értékkel. A nettó adósságállomány március vége és szeptember vége között 404 millióról 1,1 milliárd euróra emelkedett.
A vállalat ezért 2027 szeptemberéig mintegy 2 milliárd euróval kívánja csökkenteni adósságát. Az igazgatótanács eszközértékesítéseket, tőkebevonási lehetőségeket és belső intézkedéseket is vizsgál a befektetésre ajánlott hitelminősítés megőrzése érdekében.
Martin Sion vezérigazgató emellett a működési struktúra átalakítását is tervezi, a legfontosabb döntések még az év vége előtt megszülethetnek.
Az Alstom a november elején már csökkentett éves előrejelzését fenntartva a 2026/27-es pénzügyi év egészére mindössze 1 százalék körüli korrigált üzemi eredményhányaddal és 1,5 milliárd eurós negatív szabad pénzárammal számol. A vállalat a működési teljesítmény normalizálódását a 2027/28-as pénzügyi évtől várja.
Korábban lapunk beszámolt az Alstom romániai fiaskójáról is, mely kapcsán megírtuk: két évvel az első szerelvények megérkezése után továbbra sem szállítanak utasokat azok az Alstom-metrók, amelyeket a bukaresti 5-ös metróvonalra vásárolt a Metrorex. A 13 új vonat még mindig tesztelés alatt áll, a késés miatt kiszabott kötbér pedig már elérte a 62 millió eurót. A metróvállalat és a gyártóhoz közeli források szerint az engedélyezési folyamat zajlik, a szakszervezet viszont komoly műszaki problémákról beszél.