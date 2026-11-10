Exkluzív – Csődbe ment az MVM szerbiai bankja, megszólalt a magyar vállalat: így érinti az Alta bedőlése

Ügyfelei sorát ránthatja magával a csődbe ment szerbiai Alta Banka. A botrányt az váltotta ki, hogy a pénzintézet tulajdonosa a gyanú szerint több mint 45 milliárd dinárt menekített ki illegálisan a bank trezorjából. Állami vállalatok, befektetési alapok is az eset elszenvedői lehetnek magánszemélyek tömege mellett. A Szerb Nemzeti Bank 2026. október végén azonnali hatállyal visszavonta a pénzintézet működési engedélyét. Két MVM-leány is tartott pénzt az Alta Bankánál.

Az Alta Banka ügyfelei, a szerbiai MVM-leányok nem egy lábon állnak a pénzpiacon/Fotó: AFP

Kulcsfontosságú szerb cégek a kárvallottak között

A pénzintézetnél vezetett számlát a szerb állami villamosipari társaság (EPS), továbbá a Telekom Srbija, a helyi villamosenergia-átviteli hálózatot működtető EMS, valamint a belgrádi parkolási vállalat is a Vajdaság Ma című délvidéki lap korábbi írása szerint. A Szerb Nemzeti Bank nyilvántartása alapján volt Alta-számlája a Belgrádi Vízművek és Csatornázási Közvállalatnak, a Srbijagasnak és az Elektrodistribucija Srbijének is sok más társaság mellett.

Ezen felül a pénzintézet tulajdonosának, a szerbiai Banca Intesának a tulajdonában álló Intesa Invest befektetésialap-kezelő két befektetési alapjának, az Intesa Invest Cash Dinarnak és az Intesa Invest Cash Eurónak is volt lekötött betétje az Alta Bankában.

A szerbiai Értékpapír-bizottság november 2-án arra utasította a befektetésialap-kezelő társaságokat, hogy az Alta Bankával szembeni követeléseiket a bank vagyonának hivatalos felméréséig teljes egészében értékvesztettként tüntessék fel. Ebből azonban nem következik, hogy a befektetők pénze végleg elveszett.

Az Alta Banka működési engedélyének megvonása után az EPS értesítette a belgrádi háztartási fogyasztókat és a garantált ellátásban részesülő kisfogyasztókat, hogy az októberi számláktól kezdve új bankszámlára kell utalniuk az a felhasznált áram árát. Az új számlán rendezik a korábbi időszakból származó tartozásokat is.

Egyelőre nyitott, mekkora összeg ragadt a bankban

A Nova.rs ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a bankszámla megléte nem bizonyítja, hogy az adott vállalat jelentős pénzt tartott az Altánál, és az sem derül ki a számlavezetésből, hogy a számlákat pontosan mire használták. A szerbiai betétbiztosítási rendszer betétesenként 50 ezer euróig nyújt védelmet, de nem minden vállalat jogosult erre. A biztosítás azonban csak

a magánszemélyekre,

a vállalkozókra,

valamint a mikro-, kis- és középvállalatokra

vonatkozik.