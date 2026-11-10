Exkluzív – Csődbe ment az MVM szerbiai bankja, megszólalt a magyar vállalat: így érinti az Alta bedőlése
Ügyfelei sorát ránthatja magával a csődbe ment szerbiai Alta Banka. A botrányt az váltotta ki, hogy a pénzintézet tulajdonosa a gyanú szerint több mint 45 milliárd dinárt menekített ki illegálisan a bank trezorjából. Állami vállalatok, befektetési alapok is az eset elszenvedői lehetnek magánszemélyek tömege mellett. A Szerb Nemzeti Bank 2026. október végén azonnali hatállyal visszavonta a pénzintézet működési engedélyét. Két MVM-leány is tartott pénzt az Alta Bankánál.
Kulcsfontosságú szerb cégek a kárvallottak között
A pénzintézetnél vezetett számlát a szerb állami villamosipari társaság (EPS), továbbá a Telekom Srbija, a helyi villamosenergia-átviteli hálózatot működtető EMS, valamint a belgrádi parkolási vállalat is a Vajdaság Ma című délvidéki lap korábbi írása szerint. A Szerb Nemzeti Bank nyilvántartása alapján volt Alta-számlája a Belgrádi Vízművek és Csatornázási Közvállalatnak, a Srbijagasnak és az Elektrodistribucija Srbijének is sok más társaság mellett.
Ezen felül a pénzintézet tulajdonosának, a szerbiai Banca Intesának a tulajdonában álló Intesa Invest befektetésialap-kezelő két befektetési alapjának, az Intesa Invest Cash Dinarnak és az Intesa Invest Cash Eurónak is volt lekötött betétje az Alta Bankában.
A szerbiai Értékpapír-bizottság november 2-án arra utasította a befektetésialap-kezelő társaságokat, hogy az Alta Bankával szembeni követeléseiket a bank vagyonának hivatalos felméréséig teljes egészében értékvesztettként tüntessék fel. Ebből azonban nem következik, hogy a befektetők pénze végleg elveszett.
Az Alta Banka működési engedélyének megvonása után az EPS értesítette a belgrádi háztartási fogyasztókat és a garantált ellátásban részesülő kisfogyasztókat, hogy az októberi számláktól kezdve új bankszámlára kell utalniuk az a felhasznált áram árát. Az új számlán rendezik a korábbi időszakból származó tartozásokat is.
Egyelőre nyitott, mekkora összeg ragadt a bankban
A Nova.rs ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a bankszámla megléte nem bizonyítja, hogy az adott vállalat jelentős pénzt tartott az Altánál, és az sem derül ki a számlavezetésből, hogy a számlákat pontosan mire használták. A szerbiai betétbiztosítási rendszer betétesenként 50 ezer euróig nyújt védelmet, de nem minden vállalat jogosult erre. A biztosítás azonban csak
- a magánszemélyekre,
- a vállalkozókra,
- valamint a mikro-, kis- és középvállalatokra
vonatkozik.
Emiatt még inkább nyitott, hogy az érintett állami nagyvállalatok mennyi pénzt követelhetnének a banktól, és abból mennyit láthatnak viszont. A Szerb Nemzeti Bank április végi adatai szerint az Alta Banka 25 538 számlát vezetett jogi személyeknek és gazdasági szereplőknek. Egy vállalatnak több számlája is lehetett.
Mi lesz az MVM-leányok pénzével?
Az Ozonpress által közölt vállalati listán az MVM Juzna Backa és az MVM Elektromontaza neve is felbukkan az Alta Banka ügyfelei között. Mindkettő 60 százalékos tulajdonosa az MVM. Ezek a leányvállalatok az MVM szerbiai energia-infrastruktúra-projektjein dolgoznak, az Alta Bankánál tartott pénzük pedig e munkákk finanszírozását szolgálta.
Az MVM Juzna Backa neve mellett 26,4 milliárd dinár, míg az MVM Elektromontaza mellett 12 milliárd dinár szerepel. A szerb sajtóban ugyanakkor vitatják a feltüntetett összegek jelentését: az Otvoreno24 adatellenőrzése szerint azok a vállalatok árbevételét jelölik, nem pedig az Alta Bankánál elhelyezett betéteiket.
A Juzna Backa kulcsszereplője a magyar-szerb olajtermék vezeték építésének. A cső szerbiai szakaszának lefektetésére kiírt pályázatot az e társaság vezette konzorcium nyerte el a nettó 14,5 milliárd dináros, csaknem 44 milliárd forintos ajánlatával. A beruházás októberben környezetvédelmi jóváhagyást is kapott.
Nem az Alta Banka az egyetlen szerb pénzintézet
A Világgazdaság megkérdezte az MVM-et arról, mennyi pénzt tartottak az érintett leányvállalatok az Alta Bankánál, hogyan érinti a szerbiai munkáit a bankcsőd, és melyik bankra váltott a két leánycég az Altáról. A következő válasz érkezett:
Az MVM Csoport szerbiai leányvállalatai teljes likvid pénzeszközállományuknak körülbelül 1 százalékát tartották csak az Alta Bankánál, érintettségük így minimális. A két társaság pénzügyi helyzete stabil, a cégek szinte minden nagyobb bankkal szerződéses kapcsolatban állnak. Az Alta Banka működési engedélyének visszavonása a leányvállalatoknál semmiféle fennakadást nem okoz, a legkisebb mértékben sem veszélyezteti a folyamatban lévő beruházások megvalósítását.