„Nem Amerika barátja Ukrajnában” – mondta Clayton az ABC News This Week című műsorában, a Reuters szerint.

Mégsem a barátja Donald Trumpnak Vlagyimir Putyin: a hírszerzés vezetője tette rendbe, hogy miről is szól a nagy összeborulás Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Arra a kérdésre, hogy Trump nemrég barátként jellemezte Putyint, Clayton hozzátette: a kifejezés „teljes mértékben helyénvaló” volt a világ három vezető atomhatalma – az Egyesült Államok, Oroszország és Kína – vezetői között a múlt heti, nagy figyelmet keltő kínai csúcstalálkozón folytatott megbeszélések kontextusában.

Trump csütörtökön megvédte azt a kijelentését, amelyben barátnak nevezte Putyint, mondván: „jó, ha az embernek olyanok a barátai, akiknek 4000 atomfegyverük van, mintha az ellenségei lennének”. Amikor azonban pénteken ismét erről kérdezték, Trump nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy Putyin az Egyesült Államok egészének a barátja-e: „Amerika nevében nem nyilatkozhatok.”

Volt már ilyen korábban is

Trump kijelentése, amelyben barátnak nevezte Putyint, bírálatokat váltott ki Ukrajna európai szövetségeseiből. „Putyin úr nem a barátunk, és soha nem is lesz az” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Amikor csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Trump megjegyzéseiről kérdezték, vállat vont és elsétált.

Az amerikai elnök csütörtökön Sencsenben arra kérte Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy az Egyesült Államok és Kína közösen segítsen véget vetni az ukrajnai háborúnak. A két vezető az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján tárgyalt, mielőtt hármas egyeztetésre ült volna össze Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A Reuters beszámolója szerint Donald Trump előzőleg külön találkozott Putyinnal, akit barátjának nevezett.

Trumpnak nem ez volt az első olyan diplomáciai húzása, ami után „takarítani" kellett, vagy felháborodást váltott ki.

Az egyik legemlékezetesebb eset 2018 nyarán, a helsinki csúcstalálkozón történt. Trump ekkor állt ki először négyszemközti megbeszélésre Vlagyimir Putyinnal, a közös sajtótájékoztatón pedig sokkolta a washingtoni politikai elitet. Amikor arról kérdezték, hisz-e a saját hírszerző ügynökségeinek, amelyek szerint Oroszország beavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztásba, vagy Putyinnak, aki ezt tagadta, Trump gyakorlatilag az orosz elnök mellé állt, mondván: nem látja okát, miért Oroszország tette volna.