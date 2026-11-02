Eljött az igazság pillanata Donald Trump számára: holnap Amerika dönt, az egész világgazdaság megérezheti az eredményt
Az amerikai félidős választások általában nem okoznak látványos tűzijátékot a pénzügyi piacokon. A november 3-i voksolás eredménye azonban tovább fokozhatja a befektetők aggodalmait a mesterséges intelligenciára (MI) fordított kiadások és az államadósság-plafonról szóló tárgyalások miatt. A választás az amerikai vállalati szektorra is hatással lehet, különösen akkor, ha a demokraták fokozott ellenőrzés alá vonják a cégeket.
Amióta Donald Trump 2025-ben visszatért a Fehér Házba, és a republikánusok a Kongresszus mindkét házában többséget szereztek, az S&P 500 részvényindex mintegy 27 százalékkal emelkedett. A növekedést a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas beruházások és a vállalati nyereségek erőteljes bővülése támogatta. Eközben azonban az amerikai állampapírok hozamai is jelentősen megemelkedtek, különösen azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban megtámadta Iránt. A támadások nyomán megugrottak az energiaárak, és ennek hatásai már az amerikai gazdaság más területein is érezhetők.
A statisztikák szerint a váltás jót tesz a tőzsdének
A befektetők most azt próbálják felmérni, miként alakíthatja át a választási eredmény a piaci kilátásokat. A jelenlegi előrejelzések szerint a demokraták megszerezhetik a többséget a képviselőházban, a szenátus feletti ellenőrzés sorsa azonban kevésbé egyértelmű.
- A Ned Davis Research adatai szerint 1930 óta nyolc olyan félidős választás volt, amelyen az elnök pártja elveszítette a képviselőházi többségét.
- Ezek közül öt alkalommal az S&P 500 index a választást követően az év végéig emelkedett.
- A választás napjától az év végéig mért medián hozam ezekben az esetekben 1,4 százalék volt, valamivel elmaradva az összes félidős választást követő időszakban mért 1,9 százalékos medián emelkedéstől.
Ha a demokraták mindent visznek
Ha a demokraták a Kongresszus mindkét házában többséget szereznek, a befektetők a mesterséges intelligencia szigorúbb ellenőrzésére számítanak, ami nyomást gyakorolhat a piacokra. A demokraták lehetőséget kapnának arra, hogy vizsgálatokat indítsanak az amerikai vállalatok ellen, miközben megpróbálnák lassítani a deregulációt. Ez fokozhatná a piaci ingadozásokat.
Ha a demokraták csak a képviselőházat szerzik meg, a republikánusok viszont megtartják a szenátust, annak vegyes következményei lehetnek az Egyesült Államok költségvetési helyzetére. A befektetők szerint a megosztott Kongresszus növeli a szövetségi kormányzat működésének részleges leállásával, valamint az adósságplafon körüli politikai kötélhúzással kapcsolatos kockázatokat.
Mindez tovább fokozhatja az Egyesült Államok államadós-besorolására nehezedő nyomást. A befektetőket már most is aggasztják a jelentős költségvetési hiány és az emelkedő kamatkiadások. Egyes stratégák arra figyelmeztetnek, hogy a védelmi kiadások és az egészségügyi támogatások közötti költségvetési döntések hosszabb távon tovább növelhetik a hiányt.
A dollár gyengülhet, ha a piacok úgy ítélik meg, hogy a politikai viták visszafoghatják a gazdasági növekedést.
Ha viszont a republikánusok mindkét házban megőrzik többségüket, a befektetők szerint a Fehér Ház további adóreformokat hajthat végre, vagy növelheti a védelmi kiadásokat, ami tovább súlyosbíthatja az egyébként is jelentős költségvetési hiányt. Ugyanakkor ebben az esetben csekély lenne az új -szabályozások és kongresszusi vizsgálatok kockázata.
Az amerikai félidős választások legnagyobb tétje az MI-beruházások sorsa
A demokraták erős választási szereplésének legnagyobb hatása a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések piacán jelentkezhet. Az esetleges vizsgálatok ugyanis új lendületet adhatnak az adatközpontok építésével szembeni, egyre erősödő társadalmi ellenállásnak.
Ed Mills, a Raymond James washingtoni agytröszt politikai elemzője egy elemzésében azt írta, hogy a vizsgálatok felgyorsíthatják a legfejlettebb MI-modellekre vonatkozó biztonsági előírások, a független értékelések és a kötelező incidensjelentési rendszerek bevezetését. Emellett szigorúbb elszámoltathatóságot követelhetnek meg az adatközpontok fejlesztőitől is.
A befektetők eddig a mesterséges intelligencia gyors terjedésével kapcsolatos derűlátó várakozásokra alapozták döntéseiket. A növekedési kilátásokkal kapcsolatos legkisebb bizonytalanság is jelentős piaci mozgásokat válthat ki.
Egy Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint
az amerikaiaknak mindössze egyharmada támogatja az adatközpont-építések jelenlegi gyors ütemét.
Ha a demokraták a Kongresszus egyik vagy mindkét házában győznek, jelentős eszközöket kapnak az iparágak és a szabályozó hatóságok vizsgálatára. A demokraták már most arra készülnek, hogy megvizsgálják Trump és családja kapcsolatait a kriptovaluta-iparággal és az előrejelzési piacok szereplőivel.
Újra napirendre kerülhet az államadósság-plafonnal kapcsolatos vita
Diego Barnuevo, az Ebury piaci elemzője szerint egy demokrata többségű Kongresszus és a Fehér Ház közötti tárgyalások várhatóan azokra a kérdésekre korlátozódnának, amelyekben elengedhetetlen a megállapodás. Ilyen például a költségvetés és az államadósság-plafon, amelynek kérdése várhatóan 2027-ben kerül ismét előtérbe.
Úgy gondoljuk, hogy a demokraták mindkét házban aratott győzelme semleges vagy enyhén kedvező hatással lenne a költségvetési kilátásokra
Más elemzők ugyanakkor kételkednek abban, hogy a demokraták lényegesen visszafogottabb költségvetési politikát folytatnának. Abban sem bíznak, hogy bármelyik választási eredmény érdemben javítana az Egyesült Államok romló költségvetési helyzetén.
Ed Clissold, a Ned Davis vezető amerikai stratégája szerint a demokraták képviselőházi győzelme némileg mérsékelhetné az amerikai részvénypiac év végi emelkedését, de történelmileg ez általában nem akadályozta meg a részvényárfolyamok további növekedését. „Az általánosan elfogadott nézet szerint a politikai patthelyzet jót tesz a részvényeknek” – mondta Clissold, hozzátéve, hogy a részvénypiacok a múltban jobban teljesítettek demokrata elnökök alatt, mint republikánus vezetés idején.
Ha a republikánusok mindkét házban győznek
A republikánusok teljes győzelme jelentősebb következményekkel járhat az amerikai állampapírpiacra nézve, mivel lehetővé tenné a költségvetési hiányt tovább növelő politika folytatását.
Ha ez történne, az megerősítené Trump és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter eddigi költségvetési politikájának irányvonalát
– mondta Joaquín Kritz Lara, a Numera Analytics vezető közgazdásza és stratégája. Szerinte a Trump-kormányzat ebben az esetben további adóreformok vagy a védelmi költségvetés jelentős növelése felé mozdulhatna el, ami tovább ronthatná az Egyesült Államok költségvetési helyzetét. A dollár számára a magasabb amerikai állampapírhozamok kezdetben kedvezőek lehetnek.
Egy republikánus tarolás nyomán ismét ömlene a pénz az MI-fejlesztésekbe
„Ha a republikánusok egyértelműen megőrzik a Kongresszus feletti ellenőrzésüket, az a magasabb hozamokon keresztül kezdetben támogathatja a dollárt. Ugyanakkor a piac ezt felhatalmazásként is értelmezheti a további, hitelből finanszírozott gazdaságpolitikai intézkedésekre, az intézményekre nehezedő nyomás fenntartására és a további külföldi katonai kalandokra. Ezek a tényezők hosszabb távon arra késztethetik a befektetőket, hogy növeljék árfolyamkockázati fedezetüket” – mondta Karl Schamotta, a torontói székhelyű Corpay fizetési szolgáltató vezető piaci stratégája.
A republikánusok erős választási szereplése ugyanakkor enyhítené a mesterségesintelligencia-vállalatok elleni vizsgálatokkal kapcsolatos aggodalmakat.
A JPMorgan stratégáinak elemzése szerint „ha a republikánusok megtartják a Kongresszus feletti ellenőrzést, az várhatóan a legkedvezőbb további szövetségi szabályozási környezetet biztosítaná a mesterséges intelligencia és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséhez. Ezt a politikai folytonosság, az esetleges költségvetési élénkítés, a dereguláció és a szövetségi engedélyezési eljárások felgyorsítása támogatná.”