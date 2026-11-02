Eljött az igazság pillanata Donald Trump számára: holnap Amerika dönt, az egész világgazdaság megérezheti az eredményt

Az amerikai félidős választások általában nem okoznak látványos tűzijátékot a pénzügyi piacokon. A november 3-i voksolás eredménye azonban tovább fokozhatja a befektetők aggodalmait a mesterséges intelligenciára (MI) fordított kiadások és az államadósság-plafonról szóló tárgyalások miatt. A választás az amerikai vállalati szektorra is hatással lehet, különösen akkor, ha a demokraták fokozott ellenőrzés alá vonják a cégeket.

Trump Iowa államban kampányol - az amerikai félidős választás kulcsfontosságú hatalma megtartása szempontjából / Fotó: AFP

Amióta Donald Trump 2025-ben visszatért a Fehér Házba, és a republikánusok a Kongresszus mindkét házában többséget szereztek, az S&P 500 részvényindex mintegy 27 százalékkal emelkedett. A növekedést a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hatalmas beruházások és a vállalati nyereségek erőteljes bővülése támogatta. Eközben azonban az amerikai állampapírok hozamai is jelentősen megemelkedtek, különösen azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban megtámadta Iránt. A támadások nyomán megugrottak az energiaárak, és ennek hatásai már az amerikai gazdaság más területein is érezhetők.

A statisztikák szerint a váltás jót tesz a tőzsdének

A befektetők most azt próbálják felmérni, miként alakíthatja át a választási eredmény a piaci kilátásokat. A jelenlegi előrejelzések szerint a demokraták megszerezhetik a többséget a képviselőházban, a szenátus feletti ellenőrzés sorsa azonban kevésbé egyértelmű.

A Ned Davis Research adatai szerint 1930 óta nyolc olyan félidős választás volt, amelyen az elnök pártja elveszítette a képviselőházi többségét.

Ezek közül öt alkalommal az S&P 500 index a választást követően az év végéig emelkedett.

A választás napjától az év végéig mért medián hozam ezekben az esetekben 1,4 százalék volt, valamivel elmaradva az összes félidős választást követő időszakban mért 1,9 százalékos medián emelkedéstől.

Ha a demokraták mindent visznek

Ha a demokraták a Kongresszus mindkét házában többséget szereznek, a befektetők a mesterséges intelligencia szigorúbb ellenőrzésére számítanak, ami nyomást gyakorolhat a piacokra. A demokraták lehetőséget kapnának arra, hogy vizsgálatokat indítsanak az amerikai vállalatok ellen, miközben megpróbálnák lassítani a deregulációt. Ez fokozhatná a piaci ingadozásokat.