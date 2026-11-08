Bejelentették a szárazföldi blokádot Irán ellen – a szintlépést jelentő döntéssel Teherán katonai logisztikáját gyengítenék, de így tovább mélyülhet a válság
A CENTCOM parancsnoka, Brad Cooper tengernagy szombaton jelentette be, hogy létrejön az Iron Gate elnevezésű munkacsoport, amelynek célja Teherán logisztikai képességeinek további korlátozása lesz. Ez nem jár a szárazföldi katonai műveletek megindításával, de így is jelentős lépés a fegyveres konfliktusban: az amerikai hadsereg elsősorban az iráni határokon átívelő fegyverszállításokat igyekszik megakadályozni a művelettel.
Az új egység más amerikai kormányzati szervekkel együttműködve dolgozik a kettős felhasználású technológiák, a szankciók hatálya alá tartozó anyagok, valamint az illegális tevékenységekből származó bevételek mozgatásának ellehetetlenítése érdekében. A stratégia ezzel tulajdonképpen nem változik érdemben, csupán a tavasszal létrejött és Donald Trump elnök által bejelentett tengeri blokád kiterjesztése történik meg.
Az amerikai hadsereg új egységéről
Az Iron Gate a közel-keleti hadműveletek irányításáért felelős CENTCOM alá tartozik, tevékenysége pedig Irán szárazföldi határain kívül a kaszpi-tengeri területekre összpontosul. A mintegy húszfős munkacsoport a floridai Tampában, a CENTCOM főhadiszállásán folytatja tevékenységét.
Az Iron Gate munkacsoport létrehozása tovább erősíti az Iránnal szemben fenntartott, áttörhetetlen tengeri blokádunk sikerét
− jelentette ki Brad Cooper.
Az amerikai hadsereg közlése szerint az Egyesült Államok tengeri blokádja
az elmúlt hónapokban több mint 25 milliárd dollár értékű kőolaj exportját akadályozta meg, amely hatalmas veszteséget jelent Teheránnak.
A korlátozás az iráni kikötőkbe érkező és az onnan induló valamennyi hajóra érvényes.
Donald Trump jelentette be a blokádot
Az amerikai elnök áprilisban egy többek által élesen kritizált döntést hozott, és szankciókat vezetett be az iráni kikötőkbe érkező, illetve az onnan távozó hajókkal szemben. A Perzsa-öblöt az Arab-tengerrel összekötő átjáró azért került a figyelem középpontjába, mert az iráni hadsereg az izraeli-amerikai támadásokra válaszul megbénította a keskeny vízi folyosó hajóforgalmát, ezzel szinte teljesen ellehetetlenítve a régióból származó olaj és földgáz kijutását a világpiacra. Az áthaladások száma, ami békeidőkben átlagosan napi 135-re tehető, drasztikusan visszaesett.
A Hormuzi-szoros a globális energiakereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonala, amelyen békeidőben a nemzetközi olajkereskedelem mintegy ötöde, valamint a világ cseppfolyósítottföldgáz-kínálatának 20 százaléka halad át.
Az Egyesült Államok döntésének hátterében az állt, hogy Irán stratégiája rendkívül hatékony gazdasági fegyvernek bizonyult a világ egészével szemben. A piacról kieső kőolaj hatalmas károkat okoz, Teherán pedig úgy volt képes nyomást gyakorolni szinte a világ bármelyik országára, hogy saját exportját fenntartotta.
Érdemes megjegyezni, hogy Washington korábban már sikeresen alkalmazott hasonló taktikát Venezuela ellen, azonban a dél-amerikai ország gazdasága jóval kisebb, védelmi képességei csekélyebbek, továbbá geopolitikai jelentősége Kína és Oroszország viszonylatában tekintve is kisebb.
Az eredeti terv részletei és hatása
Donald Trump a korábbi, iszlámábádi béketárgyalások kudarcba fulladását követően jelentette be közösségimédia-oldalán, hogy az amerikai haditengerészet blokád alá veszi a Hormuzi-szorost, és hermetikusan lezárja az átjárót.
Az elnök áprilisi posztjában arról is írt, hogy megkezdődik a szoros aknamentesítése, és reményei szerint az akcióhoz több ország is csatlakozik majd. Kilátásba helyezte azt is, hogy feltartóztat minden olyan hajót, amely díjat fizetett Iránnak az áthaladásért cserébe.
A blokádot később, június 18-án az átmeneti tűzszüneti megállapodás részeként feloldották, azonban a helyzet eszkalációját követően az Egyesült Államok július 14-én ismét életbe léptette a korlátozásokat, amelyek azóta is érvényben vannak.
A CENTCOM adatai szerint az amerikai hadsereg már több mint 280 kereskedelmi hajót fordított vissza, néhány szabályszegő hajót pedig működésképtelenné tett.
Szombaton például az Ománi-öbölben egy amerikai repülőgép precíziós fegyverrel mért csapást a Saint Kitts és Nevis lobogója alatt közlekedő Huda teherhajóra, miután az többszöri figyelmeztetés ellenére is megpróbált áthaladni a szoroson. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Irán korábban amerikai hadihajókat próbált megtámadni és további lépéseket helyezett kilátásba a blokád fenntartása esetén.
Súlyos következmények
A blokád kiterjesztése ugyan nem feltétlenül lesz közvetlen hatással a nemzetközi energiapiacokra, azonban Teherán már korábban is többször intézett megtorló csapásokat a Perzsa-öböl energetikai infrastruktúrájának fontos elemei ellen, amely mélyítette a hosszú hónapok óta húzódó globális válságot. Számos szakértő már áprilisban is arra figyelmeztetett, hogy Washington lépésének komoly negatív hatásai lehetnek, amelyet az Egyesült Államok lakossága is megérez majd az üzemanyagárak emelkedése miatt.
Ez egy szóval: őrültség. Nincs értelme annak, amit az Egyesült Államok tesz, mert annyira Iránra összpontosít, hogy szem elől téveszti a folyamatok globális hatásait. A válság először Ázsiát éri majd el, aztán a Csendes-óceán déli térségét, majd az egész világon mindenkit megüt, aki függ az olajtól
− fogalmazott tavasszal Jorge Montepeque, az Onyx Capital Group ügyvezető igazgatója és olajpiaci szakértője.
A folyamatok Európát is rendkívül érzékenyen érintették, mivel a kontinens nettó energiaimportőr, így jelentősen ki van téve a világpiaci áringadozásoknak és a geopolitikai feszültségeknek. A közel-keleti konfliktus miatt akadozó cseppfolyósítottföldgáz-szállítások tovább növelték az európai energiaköltségeket és az Egyesült Államoktól való függést. Az Európai Unió Energiaszabályozó Hatóságainak Együttműködési Ügynöksége (ACER) szerint a konfliktus 18–33 milliárd euróval növelte az EU földgázimport-számláját.
A magas energiaárak egyik haszonélvezője ugyanakkor Oroszország. Az orosz pénzügyminisztérium adatai szerint az ország olaj- és földgázbevételei októberben 971,2 milliárd rubelt, mintegy 11,9 milliárd dollárt tettek ki, ami 9,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.