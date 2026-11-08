Bejelentették a szárazföldi blokádot Irán ellen – a szintlépést jelentő döntéssel Teherán katonai logisztikáját gyengítenék, de így tovább mélyülhet a válság

A CENTCOM parancsnoka, Brad Cooper tengernagy szombaton jelentette be, hogy létrejön az Iron Gate elnevezésű munkacsoport, amelynek célja Teherán logisztikai képességeinek további korlátozása lesz. Ez nem jár a szárazföldi katonai műveletek megindításával, de így is jelentős lépés a fegyveres konfliktusban: az amerikai hadsereg elsősorban az iráni határokon átívelő fegyverszállításokat igyekszik megakadályozni a művelettel.

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának vezetője, Brad Cooper / Fotó: AFP

Az új egység más amerikai kormányzati szervekkel együttműködve dolgozik a kettős felhasználású technológiák, a szankciók hatálya alá tartozó anyagok, valamint az illegális tevékenységekből származó bevételek mozgatásának ellehetetlenítése érdekében. A stratégia ezzel tulajdonképpen nem változik érdemben, csupán a tavasszal létrejött és Donald Trump elnök által bejelentett tengeri blokád kiterjesztése történik meg.

Az amerikai hadsereg új egységéről

Az Iron Gate a közel-keleti hadműveletek irányításáért felelős CENTCOM alá tartozik, tevékenysége pedig Irán szárazföldi határain kívül a kaszpi-tengeri területekre összpontosul. A mintegy húszfős munkacsoport a floridai Tampában, a CENTCOM főhadiszállásán folytatja tevékenységét.

Az Iron Gate munkacsoport létrehozása tovább erősíti az Iránnal szemben fenntartott, áttörhetetlen tengeri blokádunk sikerét

− jelentette ki Brad Cooper.

Az amerikai hadsereg közlése szerint az Egyesült Államok tengeri blokádja

az elmúlt hónapokban több mint 25 milliárd dollár értékű kőolaj exportját akadályozta meg, amely hatalmas veszteséget jelent Teheránnak.

A korlátozás az iráni kikötőkbe érkező és az onnan induló valamennyi hajóra érvényes.

Donald Trump jelentette be a blokádot

Az amerikai elnök áprilisban egy többek által élesen kritizált döntést hozott, és szankciókat vezetett be az iráni kikötőkbe érkező, illetve az onnan távozó hajókkal szemben. A Perzsa-öblöt az Arab-tengerrel összekötő átjáró azért került a figyelem középpontjába, mert az iráni hadsereg az izraeli-amerikai támadásokra válaszul megbénította a keskeny vízi folyosó hajóforgalmát, ezzel szinte teljesen ellehetetlenítve a régióból származó olaj és földgáz kijutását a világpiacra. Az áthaladások száma, ami békeidőkben átlagosan napi 135-re tehető, drasztikusan visszaesett.

A Hormuzi-szoros a globális energiakereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonala, amelyen békeidőben a nemzetközi olajkereskedelem mintegy ötöde, valamint a világ cseppfolyósítottföldgáz-kínálatának 20 százaléka halad át.

Az Egyesült Államok döntésének hátterében az állt, hogy Irán stratégiája rendkívül hatékony gazdasági fegyvernek bizonyult a világ egészével szemben. A piacról kieső kőolaj hatalmas károkat okoz, Teherán pedig úgy volt képes nyomást gyakorolni szinte a világ bármelyik országára, hogy saját exportját fenntartotta.