Amerikai választás 2026: brutális vereség kapujában Trump és a republikánusok, történelmi győzelmet aratnak a demokraták – a szenátus és a képviselőház is az övék lehet
A Republikánus Párt elveszítette szenátusi helyeit Dél-Karolinában, Kansasben és Texasban – állapította meg az AP hírügynökség előrejelzése az amerikai választásról, aminek az eredménye folyamatosan válik egyértelművé. Ez a demokraták kezébe adja a szenátus feletti ellenőrzést, a képviselőház megszerzését pedig kézzelfogható közelségbe hozza számukra.
Az Axios a fejlemények kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Trump saját magát tette meg a szenátusért vívott republikánus kampány arcává. Most azonban úgy tűnik, hogy pártja, a republikánusok országszerte vereségeket szenvednek el. Az elnök elős reakcióiban elhatárolódott az eredményektől és magyarázatot adott a kialakult helyzetre.
Tény, hogy 2006 óta nem történt olyan, hogy a jobboldal mindkét házban vereséget szenvedjen. Viszont azt is látni kell, hogy ha ez így is történik, Trump elnöki mozgástere továbbra is adott, hiszen rendeletek hozhat. Kongresszusi többség azonban már nem biztos, hogy lesz mögötte, a demokraták így megakadályozhatják a törvényhozást.
Csakhogy az elnöki vétó miatt végső soron lényegtelen a szenátusi erőviszonyok alakulása.
A Magyar Külügyi Intézet elemzésében jelezte, hogy az elnök alkotmányos joga a kongresszus által elfogadott törvények aláírásának megtagadása, és ezt csak a törvényhozás kétharmados többsége írhatja felül. A Trumppal való egyezkedés eddigi sikertelensége fényében alacsony az esélye annak, hogy a demokraták 2029 előtt képesek legyenek érdemi törvényhozási eredményeket elérni.
Ráadásul a törvényhozási munka – Trump első elnökségéhez hasonlóan – az elmúlt másfél évben is minimális volt, a republikánusok szűk többsége és a felsőházi obstrukció (filibuster) intézménye miatt az adócsökkentési törvényen és a költségvetésen túl nem születtek érdemi lépések.
Amerikai választás 2026: mi az a félidős választás?
Érdemes tudni, hogy mit is jelent a mostani amerikai választás. November 3-án zárulnak az Egyesült Államokban a félidős törvényhozási választások, amelyeken
- a kongresszus alsóházának, a képviselőháznak mind a 435 tagjának,
- valamint a 100 fős felsőház 35 tagjának személyéről döntenek.
- Ezzel párhuzamosan az 50-ből 36 államban és három szövetségi területen, köztük Kaliforniában, Floridában, New Yorkban, Georgiában és Michiganben tartanak kormányzóválasztást,
- továbbá 46 állam összesen 88 állami törvényhozási kamaráját is újraválasztják.
Az 50 állam felsőházi székeinek összesen 60 százaléka, az alsóházi mandátumok 92 százalékáról születik döntés. A republikánusok számára sötét előjelekkel indult a megmérettetés: kevesebb mint két nappal a november 3-i félidős választások előtt a mértékadó felmérésátlagok erős demokrata párti eredményt valószínűsítettek, bár ennek pontos mértékét illetően a szoros szenátusi versenyek fényében magas volt a bizonytalanság.
Amerikai választás 2026: brutális vereség kapujában Trump, ez történt szerda éjjel
Ugyanakkor jelen állás szerint Trump szempontjából súlyos vereség néz ki, az első eredmények legalábis nagyon ebbe az irányba mutatnak.
- Texas: Meglepő és megrázó győzelemmel James Talarico szerezte meg a texasi szenátusi helyet, legyőzve a Trump által támogatott republikánus ellenfelet, Ken Paxtont. A texasi kormányzóválasztáson Greg Abbott republikánus kormányzó elismerte vereségét a demokrata Gina Hinojosával szemben.
- Kansas: Adam Hamilton elhódította az ország legrégebben republikánus kézen lévő szenátusi székét, véget vetve egy 94 éves sorozatnak.
- Dél-Karolina: Darline Graham republikánus szenátor elveszíti a mandátumát a demokrata Annie Andrewsszal szemben – jelzi az AP.
- Iowa: a demokrata Josh Turek legyőzte Ashley Hinson képviselőt, megszerzve a visszavonuló Joni Ernst szenátor megüresedett helyét.
- Ohio: Sherrod Brown korábbi demokrata kormányzó legyőzte Jon Husted republikánus szenátort.
- Észak-Karolina és Georgia: Az este folyamán a demokrata Roy Cooper legyőzte Trump kiszemelt jelöltjét, Michael Whatley-t Észak-Karolinában, míg a demokrata Jon Ossoff megőrizte szenátusi helyét Georgiában. Észak-Karolina 11. választókerületében Jamie Ager elhódította a képviselőházi helyet a demokraták számára. A szék a visszavonuló Chuck Edwards képviselőé volt, aki azután fejezte be újraválasztási kampányát, hogy a képviselőház Etikai Bizottsága a megrovását javasolta.
A ma esti eredmények egyértelműen országos ítéletet jelentenek Donald Trump elnök második ciklusáról, amelyek leginkább az iráni háborúról és az amerikai gazdasági helyzetről szólnak.
„Teljes mértékben készen állok elfogadni ezeket az eredményeket” – nyilatkozta Trump a The New York Times-nak adott interjújában. „Együtt fogunk működni a demokratákkal, és várom a közös munkát. Valószínűleg ki fogunk egyezni valamiben.”
De nem ez volt az egyetlen megszólalása az este folyamán az amerikai elnöknek. Korábban Trump a közösségi médiában dühöngött az első eredmények miatt. Haragja elsősorban a Fox News ellen irányult: élesen bírálta a csatorna politikai közvélemény-kutatásait, „megrendelt lejáratásnak” nevezve azokat, ahol „minden válasz egy BAROMSÁG!”. Üzenetben támadta a műsor vendégeit is, nekiesve a Fox társműsorvezetőjének és demokrata stratégájának, Jessica Tarlovnak, akit „kőkeményen ostobának” nevezett. Mindez órákkal azután történt, hogy a szavazás ideje alatt több demokrata jelöltet is nyilvánosan bírált.
Trump arról is posztolt, hogy ha ő rajta lehetett volna a szavazólapokon, akkor földcsuszamlásszerű győzelmet arattak volna.
A választási eredmények a törvényhozás feletti ellenőrzésen túl több történelmi pillanatot is hoztak. Új-Hampshireben a demokrata Chris Pappas lett az első nyíltan meleg férfi, akit beválasztottak az amerikai szenátusba, miután legyőzte a korábbi republikánus szenátort, John Sununut.
Illinoisban az amerikai szenátus történetében először fog egyszerre három fekete nő szolgálni, miután Juliana Stratton illinoisi alkormányzó megnyerte a szenátusi választást államában. Csatlakozik Lisa Blunt Rochester (Delaware) és Angela Alsobrooks (Maryland) szenátorokhoz, akik 2025-ben váltak az első két, egyidejűleg hivatalt viselő fekete női szenátorrá.
Az AP-exit polls szerint a demokrata áttörést a megélhetési költségek növekedése és a kormányzati korrupció miatti aggodalmak váltották ki – a választók ezt a két témát jelölték meg a legfontosabb problémaként az idei választáson.
A többség azt azonosította, hogy a megélhetési költségek az iráni háború és az elnök vámrendszeri politikája miatt szálltak el.
Magát Trumpot a regisztrált szavazók körében végzett, választások előtti felmérésben korruptnak és veszélyesnek ítélték. A republikánusok a Fehér Házba való visszatérése óta jobbára szabad kezet adtak Trumpnak Washingtonban.
A demokrata győzelem, a kongresszusi szint akár egyikének demokrata kézre kerülése is utat nyitna a vizsgálatok, az idézések és a még nagyobb törvényhozási patthelyzet előtt. Most a demokraták jó úton haladnak afelé, hogy mindkét ház felett átvegyék az ellenőrzést.
Ugyanakkor a Magyar Külügyi Intézet rámutatott, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a választást – az eredménytől függetlenül – várhatóan éles jogi és politikai csata követi majd. Donald Trump egymillió dolláros jutalmat ígért a választási csalást felfedőknek, mindkét oldalon jogászok és megfigyelők hada követi az eseményeket.
Az elmúlt időszak politikai tendenciái alapján a bizonyítékok erejétől függetlenül valószínűsíthető, hogy csalásvádak, pereskedés kíséri majd a szoros körzeteket, több helyen újraszámlálást sem lehet kizárni. Reális az esélye, hogy több mandátum sorsa a Legfelsőbb Bíróságon dől majd el.
Az elmúlt években a szavazatszámlálás számos államban lassú volt, a folyamat elhúzódása egy szoros eredmény esetén mindkét oldalról fokozott politikai vádaskodásra, összeesküvés-elmélet terjesztésre ad majd lehetőséget.