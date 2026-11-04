Amerikai választás 2026: brutális vereség kapujában Trump és a republikánusok, történelmi győzelmet aratnak a demokraták – a szenátus és a képviselőház is az övék lehet

A Republikánus Párt elveszítette szenátusi helyeit Dél-Karolinában, Kansasben és Texasban – állapította meg az AP hírügynökség előrejelzése az amerikai választásról, aminek az eredménye folyamatosan válik egyértelművé. Ez a demokraták kezébe adja a szenátus feletti ellenőrzést, a képviselőház megszerzését pedig kézzelfogható közelségbe hozza számukra.

Amerikai választás 2026: brutális vereség kapujában Trump / Fotó: AFP

Az Axios a fejlemények kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Trump saját magát tette meg a szenátusért vívott republikánus kampány arcává. Most azonban úgy tűnik, hogy pártja, a republikánusok országszerte vereségeket szenvednek el. Az elnök elős reakcióiban elhatárolódott az eredményektől és magyarázatot adott a kialakult helyzetre.

Tény, hogy 2006 óta nem történt olyan, hogy a jobboldal mindkét házban vereséget szenvedjen. Viszont azt is látni kell, hogy ha ez így is történik, Trump elnöki mozgástere továbbra is adott, hiszen rendeletek hozhat. Kongresszusi többség azonban már nem biztos, hogy lesz mögötte, a demokraták így megakadályozhatják a törvényhozást.

Csakhogy az elnöki vétó miatt végső soron lényegtelen a szenátusi erőviszonyok alakulása.

A Magyar Külügyi Intézet elemzésében jelezte, hogy az elnök alkotmányos joga a kongresszus által elfogadott törvények aláírásának megtagadása, és ezt csak a törvényhozás kétharmados többsége írhatja felül. A Trumppal való egyezkedés eddigi sikertelensége fényében alacsony az esélye annak, hogy a demokraták 2029 előtt képesek legyenek érdemi törvényhozási eredményeket elérni.

Ráadásul a törvényhozási munka – Trump első elnökségéhez hasonlóan – az elmúlt másfél évben is minimális volt, a republikánusok szűk többsége és a felsőházi obstrukció (filibuster) intézménye miatt az adócsökkentési törvényen és a költségvetésen túl nem születtek érdemi lépések.

Amerikai választás 2026: mi az a félidős választás?

Érdemes tudni, hogy mit is jelent a mostani amerikai választás. November 3-án zárulnak az Egyesült Államokban a félidős törvényhozási választások, amelyeken

a kongresszus alsóházának, a képviselőháznak mind a 435 tagjának,

valamint a 100 fős felsőház 35 tagjának személyéről döntenek.

Ezzel párhuzamosan az 50-ből 36 államban és három szövetségi területen, köztük Kaliforniában, Floridában, New Yorkban, Georgiában és Michiganben tartanak kormányzóválasztást,

továbbá 46 állam összesen 88 állami törvényhozási kamaráját is újraválasztják.

Az 50 állam felsőházi székeinek összesen 60 százaléka, az alsóházi mandátumok 92 százalékáról születik döntés. A republikánusok számára sötét előjelekkel indult a megmérettetés: kevesebb mint két nappal a november 3-i félidős választások előtt a mértékadó felmérésátlagok erős demokrata párti eredményt valószínűsítettek, bár ennek pontos mértékét illetően a szoros szenátusi versenyek fényében magas volt a bizonytalanság.