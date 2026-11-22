Abszolút elfogadhatatlan az Európai Unió hosszú távú költségvetésére vonatkozó legújabb javaslat Csehország számára, ezt az X közösségi hálózaton vasárnap közzétett videójában jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő.

Andrej Babis nem érti, miért Ukrajnának adja a cseheknek járó pénzt az Európai Unió / Fotó: Wiktor Dabkowski / Bloomberg

Babis bírálta, hogy a szombaton nyilvánosságra hozott javaslat szerint Csehország a következő években kevesebb pénzt kapna Brüsszeltől, míg az Európai Parlamentre és más uniós intézményekre, illetve az orosz agresszió ellen már ötödik éve védekező Ukrajnára fordított összegek emelkednének.

Az EU következő, 2027 után érvényes hétéves költségvetésének új javaslatát szombaton hozta nyilvánosságra Antónió Costa, az Európai Tanács elnöke. Costa az eddigi tervhez képest 204 milliárd eurós csökkentést javasol a következő költségvetésben.

"Számunkra ez abszolút elfogadhatatlan" – szögezte le a cseh miniszterelnök.

Rámutatott, hogy Csehország egyre nagyobb összegekkel járul hozzá az uniós költségvetéshez.

Most az ír elnökség javaslatában viszont támogatásunkat 7,5 milliárd koronával (120 milliárd forint) csökkentenék

– tette hozzá.

Babis ellenzi, hogy az új uniós költségvetésből 100 milliárd euró menjen Ukrajna támogatására.

Miért kell nekünk az európai költségvetésből pénzt adnunk Ukrajnának? Ukrajnának az európai költségvetésen kívül kellene pénzt kapnia

– méltatlankodott a politikus.

Történelmi döntés küszöbén, durván megvágnák az EU költségvetését

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, az Európai Tanács elnöke akár 44 milliárd eurót is lefaragna a következő hétéves uniós költségvetésből , és most először a kelet- és dél-európai felzárkózást szolgáló kohéziós pénzekből is elvenne 8 milliárdot. Miközben 17 tagállam már lázad a területi támogatások megnyirbálása ellen, az agrárpénzek elméletileg érintetlenek maradnak, az amerikai techóriásokra kivetett új, 3 százalékos digitális adóval töltenék fel a hiányt. Nem ígérkezik unalmasnak a jövő heti EU-csúcs.

A közös agrárpolitika kerete közel 15 százalékkal csökkenne még akkor is, ha a vitatott vidékfejlesztési forrásokat teljes egészében a mezőgazdaságra fordítanák. November 26-án ezért utcára vonulnak az európai gazdák Brüsszelben, miközben az uniós vezetők a 2028–2034-es költségvetésről tárgyalnak. A demonstráción a Magosz is részt vesz.