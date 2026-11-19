Egyre nagyobb a félelem a Wall Streeten: felrobbanhat a tőzsde az Anthropic miatt – most dőlhet el, kidurran-e az MI-lufi
Az Anthropic részvényeivel a hét második felében kezdenek el kereskedni a tőzsdén, ami komoly próbatétel lesz nemcsak a Claude mesterségesintelligencia-chatbot mögött álló vállalat, hanem az egész mesterségesintelligencia-iparág, sőt a teljes amerikai részvénypiac számára is.
Az Anthropic első nyilvános részvénykibocsátásának (IPO) hatásai messze túlmutatnak azoknak a körén, akik kellően jártasak a témában ahhoz, hogy pontosan értsék, mit jelent a vállalat „közhasznú társaságként” (public benefit corporation) működő vállalati struktúrája.
Az Anthropic kapásból a Wall Street egyik legnagyobb vállalatává válik
Az Anthropic részvényenk kibocsátási ára végül 83 dollár lett, jóval magasabb, mint az előzetesen meghirdetett 70–78 dolláros ársáv. Ez nagyjából 1500 milliárd dolláros, teljesen hígított, vagyis a potenciálisan részvénnyé váló értékpapírokkal együtt számolt vállalatértékelést jelent.
Ezzel a mérettel a vállalat olyan óriásokkal kerülne egy súlycsoportba, mint a világszerte több mint 10 900 üzletet működtető Walmart vagy az 1799-ig visszanyúló múlttal rendelkező JPMorgan Chase.
Az Anthropic piaci értéke ráadásul meghaladná a Coca-Cola, az IBM, a Starbucks, a Delta Air Lines és a General Motors együttes értékét is.
A befektetők akkor is Anthropic-részvényesekké válhatnak, ha közvetlenül egyetlen részvényt sem vásárolnak
Ekkora piaci kapitalizációval az Anthropic gyorsan bekerülhet a részvénypiac jelentős részét lefedő tőzsdeindexekbe, ami további befektetői tőkét vonzhat a vállalathoz. A cég így akár néhány héten belül bekerülhet a Nasdaq–100 indexbe. Ez az index a Nasdaq tőzsdén jegyzett 100 legnagyobb, nem pénzügyi szektorban működő vállalat teljesítményét követi, és a befektetők széles körben használják a technológiai részvények általános teljesítményének mérésére.
Az indexbe kerüléssel az indexet (annak összetételét és súlyozását) követő befektetési alapok és ETF-ek kötelezően vásárolnak majd Antrhopic részvényeket.
A szélesebb körben követett S&P 500 indexbe való bekerülés azonban hosszabb időt vesz igénybe. Ehhez ugyanis egy vállalat részvényeivel – más feltételek teljesítése mellett – legalább 12 hónapja kereskedni kell a tőzsdén.
Az Anthropic részvényeit megvásárló befektetők a szokásosnál kisebb befolyást szereznek a vállalat irányításában
A legtöbb vállalat elsődleges célja, hogy tulajdonosai számára a lehető legjobb eredményt érje el. Ez rendszerint nyereségtermelést és növekedést jelent, rövid és hosszú távon egyaránt. Az Anthropic közlése szerint szintén figyelembe veszi részvényesei érdekeit, ugyanakkor ezeket összehangolja egy másik alapvető célkitűzéssel:
a fejlett mesterséges intelligencia felelősségteljes fejlesztésével és fenntartásával, az emberiség hosszú távú javára.
Ennek érdekében az Anthropic létrehozott egy hosszú távú közhasznú célokat szolgáló vagyonkezelői szervezetet (long-term benefit trust), amely jogosult lesz a vállalat igazgatótanácsi tagjai többségének megválasztására vagy visszahívására.
Ez a szervezet nem vesz részt az Anthropic napi működésének irányításában. Befolyása azonban azt jelenti, hogy a vállalat olyan stratégiákat is választhat, amelyek hosszú távon nem feltétlenül biztosítják a lehető legnagyobb pénzügyi megtérülést a befektetők számára.
A részvényesek befolyását a vállalatalapítók különleges jogai is korlátozzák
- Nem csupán a hosszú távú közhasznú célokat képviselő vagyonkezelői szervezet rendelkezik majd kiemelkedő befolyással a vállalat ügyeire.
- Az Anthropic alapítói szintén különleges döntési jogosultságokat kapnak.
- A tőzsdei bevezetés részeként az Anthropic egy speciális részvényosztályt hoz létre, amelynek részvényeit Dario Amodei vezérigazgató, Daniela Amodei elnök és további öt társalapító kapja meg.
Ez a különleges részvényosztály a vállalat összes forgalomban lévő részvényéhez kapcsolódó szavazati jogok 50,1 százalékát biztosítja számukra.
Ez azt jelenti, hogy az alapítók együttesen felülírhatják az összes többi részvényes akaratát, és önállóan dönthetnek a közgyűlés elé kerülő kérdésekről, például a vállalat esetleges eladásáról.
Az Anthropic veszteséges
Az Anthropic az idei év első kilenc hónapjában 104 milliárd dolláros nettó veszteséget jelentett. Összehasonlításképpen: a JPMorgan Chase ugyanezen időszak alatt közel 53 milliárd dolláros nyereséget ért el. A veszteség túlnyomó része azonban nem tényleges készpénzkiáramlást tükröz, sokkal inkább olyan számviteli veszteségekről van szó, amelyeket a vállalatnak bizonyos, részvényekre átváltható adósságinstrumentumai értékének változása miatt kellett elszámolnia.
Az Anthropic az év első kilenc hónapjában 33,24 milliárd dolláros árbevétel mellett 1,26 milliárd dolláros üzemi veszteséget jelentett.
Ez azonban jelentős javulás 2025 első kilenc hónapjához képest, amikor a vállalat kevesebb mint 2,55 milliárd dolláros bevétel mellett 5,22 milliárd dolláros üzemi veszteséget könyvelt el.
Az IPO érzékeny időszakban érkezik az MI-iparág és a Wall Street számára
Az amerikai részvénypiacra nagyon ráférne egy pozitív impulzus. A piac a nyár óta bizonytalanul teljesít, elsősorban a mesterségesintelligencia-iparágat érintő különféle aggodalmak miatt. Ez az ágazat mára a részvénypiac egyik legmeghatározóbb tényezőjévé vált.
- Kezdetben a befektetőket azok a régóta fennálló félelmek nyugtalanították, hogy az MI-hez kapcsolódó részvények árfolyama a technológia körüli lelkesedés következtében túlságosan magasra emelkedett, és spekulatív buborék alakult ki.
- Ezt követően az vált aggodalom forrásává, hogy a magas kamatlábak miatt kevesebb hitel állhat rendelkezésre az iparág növekedésének finanszírozására.
- Majd az amerikai félidős választásokon a demokraták által ebben a hónapban aratott átfogó győzelmek következtek, amelyek felerősítették a mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozásával kapcsolatos aggodalmakat.
- A legutóbbi fejlemény pedig Jensen Huang lemondása volt az Nvidia vezérigazgatói posztjáról.
Az Nvidia nemcsak chipekkel látja el az MI-fejlesztő laboratóriumokat, hanem az egész iparág növekedésének finanszírozásában is fontos szerepet játszik.
A tőzsdei debütálás előtt szépen emelkedett az árfolyam
Az Anthropic részvényei a nem hivatalos, "szürke" kereskedelem alapján 20–26 százalékos árfolyam-emelkedéssel kezdhetik meg a tőzsdei kereskedést, miután a mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat a tervezettnél nagyobbra emelt, 107,3 milliárd dollár értékű első nyilvános részvénykibocsátásával (IPO) és zártkörű részvényértékesítésével megdöntötte a SpaceX korábbi rekordját.
- Az IG International online brókercég által kínált származtatott termékek jegyzései csütörtök reggel 1350 milliárd dolláros piaci kapitalizációt jeleztek. Ez több mint 24 százalékos emelkedést jelentene a 83 dolláros kibocsátási árhoz képest.
- A Hyperliquid kriptokereskedési platformon jegyzett, Anthropic-részvényekhez kötött örökös határidős kontraktusok – vagyis lejárat nélküli származtatott ügyletek – 101 dollár körüli árfolyamon forogtak, ami 20 százalékos felárat jelent a kibocsátási árhoz képest.
- Németországban a Lang & Schwarz lakossági brókercég, amely az IPO előtt is szolgáltat árfolyamjegyzéseket, szerdán 105 dolláros csúcsárat jelzett az Anthropic részvényeire. Ez 26 százalékos emelkedést vetít előre.
A Bloomberg által összesített adatok szerint az idén amerikai tőzsdére lépett vállalatok részvényeinek árfolyama súlyozott átlagban mintegy 4 százalékkal csökkent a kibocsátásuk óta.