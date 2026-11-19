Az Anthropic részvényeivel a hét második felében kezdenek el kereskedni a tőzsdén, ami komoly próbatétel lesz nemcsak a Claude mesterségesintelligencia-chatbot mögött álló vállalat, hanem az egész mesterségesintelligencia-iparág, sőt a teljes amerikai részvénypiac számára is.

Az Anthropic nyilvános részvénykibocsátása utáni tőzsdei debütálás iárnyt szab a tech-szektornak / Fotó: AFP

Az Anthropic első nyilvános részvénykibocsátásának (IPO) hatásai messze túlmutatnak azoknak a körén, akik kellően jártasak a témában ahhoz, hogy pontosan értsék, mit jelent a vállalat „közhasznú társaságként” (public benefit corporation) működő vállalati struktúrája.

Az Anthropic kapásból a Wall Street egyik legnagyobb vállalatává válik

Az Anthropic részvényenk kibocsátási ára végül 83 dollár lett, jóval magasabb, mint az előzetesen meghirdetett 70–78 dolláros ársáv. Ez nagyjából 1500 milliárd dolláros, teljesen hígított, vagyis a potenciálisan részvénnyé váló értékpapírokkal együtt számolt vállalatértékelést jelent.

Ezzel a mérettel a vállalat olyan óriásokkal kerülne egy súlycsoportba, mint a világszerte több mint 10 900 üzletet működtető Walmart vagy az 1799-ig visszanyúló múlttal rendelkező JPMorgan Chase.

Az Anthropic piaci értéke ráadásul meghaladná a Coca-Cola, az IBM, a Starbucks, a Delta Air Lines és a General Motors együttes értékét is.

A befektetők akkor is Anthropic-részvényesekké válhatnak, ha közvetlenül egyetlen részvényt sem vásárolnak

Ekkora piaci kapitalizációval az Anthropic gyorsan bekerülhet a részvénypiac jelentős részét lefedő tőzsdeindexekbe, ami további befektetői tőkét vonzhat a vállalathoz. A cég így akár néhány héten belül bekerülhet a Nasdaq–100 indexbe. Ez az index a Nasdaq tőzsdén jegyzett 100 legnagyobb, nem pénzügyi szektorban működő vállalat teljesítményét követi, és a befektetők széles körben használják a technológiai részvények általános teljesítményének mérésére.

Az indexbe kerüléssel az indexet (annak összetételét és súlyozását) követő befektetési alapok és ETF-ek kötelezően vásárolnak majd Antrhopic részvényeket.

A szélesebb körben követett S&P 500 indexbe való bekerülés azonban hosszabb időt vesz igénybe. Ehhez ugyanis egy vállalat részvényeivel – más feltételek teljesítése mellett – legalább 12 hónapja kereskedni kell a tőzsdén.