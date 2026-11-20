Az Anthropic részvényei várhatóan gyengén kezdik második kereskedési napjukat, miután a széles körű tőzsdei eladási hullám őket is magával rántotta. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések kilátásaival kapcsolatos aggodalmak ugyanis felülírták a vállalat rekordokat döntő tőzsdei debütálása nyomán kialakult optimizmust.

A lehető legrosszabbkor debütált a tőzsdén az Anthropic / Fotó: John Lamparski

A Claude chatbotot fejlesztő vállalat részvényei mintegy 5 százalékot estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben, és a Hyperliquid blokkláncplatformon kereskedett kriptoalapú határidős ügyletek is hasonló mértékű visszaesést jeleztek. Mindez azt követően történt, hogy a részvények az első kereskedési napjukat a nyilvános részvénykibocsátás (IPO) árfolyamához képest 17 százalékos emelkedéssel zárták, miután nem sokkal a kereskedés megkezdése után átmenetileg 39 százalékos pluszban is jártak.

Borús napon debütált az Anthropic

A debütálásra a részvénypiacok borús napján került sor: a Nasdaq indexe 2,2 százalékot esett. A szélesebb piaci lejtmenet az ázsiai kereskedési időszakban is folytatódott,

a globális részvénypiacok pedig több mint három éve nem látott hosszúságú veszteségsorozat felé tartottak,

a mesterséges intelligenciához kötődő részvények árfolyama meredeken zuhant.

Bár az Anthropic tőzsdei bevezetése a jelentősen túljegyzett részvénykibocsátás révén rendkívüli befektetői keresletet tükrözött, a vállalat magas értékeltsége és az újonnan megjelenő versenytársi fenyegetések erősen rányomták bélyegüket a zárás utáni kereskedésre. Mindez azt mutatja, hogy a befektetők egyre bizonytalanabbak abban, meddig tarthat ki a lendület.

Most, hogy úgy tűnik, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények raliját fenntartó utolsó támasz is megingott, a piaci hangulat rendkívül pesszimistává vált

– mondta Gerald Gan, a szingapúri Reed Capital befektetési igazgatója. „Bár arra készülök, hogy kedvezőbb értékeltség mellett minőségi részvényeket vásároljak, azzal a kockázattal is tisztában vagyok, hogy túl korán próbálok beszállni egy zuhanó piacra.”

Zuhanórepülésben a globális részvénypiacok

Az MSCI ázsiai és csendes-óceáni részvénypiaci indexe 3,3 százalékot esett, ezzel már a hetedik egymást követő kereskedési napon gyengült, és április óta nem látott mélyponton zárhat.

Ennek következtében a globális részvénypiacok egyik legfontosabb mércéjének számító MSCI All Country World Index 2023 szeptembere óta a leghosszabb veszteségsorozata felé tartott.

Az Anthropic részvénykibocsátására világszerte a felkínált részvénymennyiség hétszeresének megfelelő kereslet mutatkozott.

Az Egyesült Államokon kívüli befektetők több milliárd dollárt fordítottak a papírok megvásárlására.

A japán befektetők például 3 milliárd dollár értékben jutottak részvényekhez, miután összesen 9,4 milliárd dollárnyi részvényre adtak le igényt.

Eközben a brit és kontinentális európai kisbefektetők összesen 1,1 milliárd dollár értékben vásároltak a vállalat részvényeiből.

A részvénykibocsátás az Anthropicot – legalábbis egyelőre – a mesterségesintelligencia-iparág vitathatatlan vezetőjévé emelte. A tranzakció több milliárd dolláros hozamot biztosított a vállalat befektetőinek, hét alapítójának együttes vagyonát pedig 166 milliárd dollárra növelte.