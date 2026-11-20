Óriási pofon az Anthropicnak: a történelmi tőzsdei rajt után máris menekülnek a befektetők
Az Anthropic részvényei várhatóan gyengén kezdik második kereskedési napjukat, miután a széles körű tőzsdei eladási hullám őket is magával rántotta. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések kilátásaival kapcsolatos aggodalmak ugyanis felülírták a vállalat rekordokat döntő tőzsdei debütálása nyomán kialakult optimizmust.
A Claude chatbotot fejlesztő vállalat részvényei mintegy 5 százalékot estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben, és a Hyperliquid blokkláncplatformon kereskedett kriptoalapú határidős ügyletek is hasonló mértékű visszaesést jeleztek. Mindez azt követően történt, hogy a részvények az első kereskedési napjukat a nyilvános részvénykibocsátás (IPO) árfolyamához képest 17 százalékos emelkedéssel zárták, miután nem sokkal a kereskedés megkezdése után átmenetileg 39 százalékos pluszban is jártak.
Borús napon debütált az Anthropic
A debütálásra a részvénypiacok borús napján került sor: a Nasdaq indexe 2,2 százalékot esett. A szélesebb piaci lejtmenet az ázsiai kereskedési időszakban is folytatódott,
- a globális részvénypiacok pedig több mint három éve nem látott hosszúságú veszteségsorozat felé tartottak,
- a mesterséges intelligenciához kötődő részvények árfolyama meredeken zuhant.
Bár az Anthropic tőzsdei bevezetése a jelentősen túljegyzett részvénykibocsátás révén rendkívüli befektetői keresletet tükrözött, a vállalat magas értékeltsége és az újonnan megjelenő versenytársi fenyegetések erősen rányomták bélyegüket a zárás utáni kereskedésre. Mindez azt mutatja, hogy a befektetők egyre bizonytalanabbak abban, meddig tarthat ki a lendület.
Most, hogy úgy tűnik, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények raliját fenntartó utolsó támasz is megingott, a piaci hangulat rendkívül pesszimistává vált
– mondta Gerald Gan, a szingapúri Reed Capital befektetési igazgatója. „Bár arra készülök, hogy kedvezőbb értékeltség mellett minőségi részvényeket vásároljak, azzal a kockázattal is tisztában vagyok, hogy túl korán próbálok beszállni egy zuhanó piacra.”
Zuhanórepülésben a globális részvénypiacok
- Az MSCI ázsiai és csendes-óceáni részvénypiaci indexe 3,3 százalékot esett, ezzel már a hetedik egymást követő kereskedési napon gyengült, és április óta nem látott mélyponton zárhat.
- Ennek következtében a globális részvénypiacok egyik legfontosabb mércéjének számító MSCI All Country World Index 2023 szeptembere óta a leghosszabb veszteségsorozata felé tartott.
Az Anthropic részvénykibocsátására világszerte a felkínált részvénymennyiség hétszeresének megfelelő kereslet mutatkozott.
- Az Egyesült Államokon kívüli befektetők több milliárd dollárt fordítottak a papírok megvásárlására.
- A japán befektetők például 3 milliárd dollár értékben jutottak részvényekhez, miután összesen 9,4 milliárd dollárnyi részvényre adtak le igényt.
- Eközben a brit és kontinentális európai kisbefektetők összesen 1,1 milliárd dollár értékben vásároltak a vállalat részvényeiből.
A részvénykibocsátás az Anthropicot – legalábbis egyelőre – a mesterségesintelligencia-iparág vitathatatlan vezetőjévé emelte. A tranzakció több milliárd dolláros hozamot biztosított a vállalat befektetőinek, hét alapítójának együttes vagyonát pedig 166 milliárd dollárra növelte.
A rekordméretű tőkebevonás messze túlszárnyalta a SpaceX júniusi, 75 milliárd dolláros IPO-rekordját, amely a jegyzésszervezők által értékesített többletrészvényekkel együtt végül 86,25 milliárd dollárt tett ki.
A Goldman Sachs Group Inc., a Morgan Stanley és további húsz bank rekordösszegű, 550 millió dolláros díjbevételre tett szert az Anthropic részvénykibocsátásában végzett munkájáért.
Az Anthropic Nasdaq-debütálását az amerikai részvénypiacok többhetes bizonytalan kereskedési időszaka előzte meg. A befektetőknek egyszerre kellett szembenézniük az Nvidia mesterségesintelligencia-ökoszisztémában betöltött, kulcsfontosságú finanszírozási és stabilizáló szerepével kapcsolatos aggodalmakkal – különösen a vállalat régóta hivatalban lévő vezetőjének távozása után –, valamint a félidős választásokon aratott demokrata győzelemmel, amely várhatóan átalakítja az ágazat szabályozási környezetét.
Az Apple is rontotta az Anthropic esélyeit
Az Anthropic részvényei csütörtökön 97,17 dolláron zártak New Yorkban, szemben a 83 dolláros kibocsátási árfolyammal.
A vállalat a kereskedési nap végére a világ hetedik legértékesebb tőzsdei társaságává vált, teljesen hígított alapon számított piaci kapitalizációja megközelítette az 1800 milliárd dollárt.
A befektetői hangulatot tovább rontotta, hogy az Apple Inc. bejelentette: saját autonóm mesterségesintelligencia-ügynököt fejleszt, amely képes lesz a felhasználók nevében feladatokat végrehajtani. Az Apple ezzel egy gyorsan növekvő piacra kíván belépni, amelyen már az Anthropic, az OpenAI, a Meta Platforms Inc. és más vállalatok is versenyeznek.
A csütörtöki széles körű piaci gyengülés „csupán folytatása annak, amit az elmúlt hetekben láttunk: a félvezetőipar körüli jelentős befektetői idegességnek” – mondta Gina Martin Adams, a HB Wealth vezető piaci stratégája.
A befektetők egyre inkább megkérdőjelezik a mesterségesintelligencia-ökoszisztéma finanszírozásának fenntarthatóságát, és ez az egész piacra nyomást gyakorol
- tette hozzá. A lejtmenethez az is hozzájárult, hogy egyes befektetők más vállalatokban meglévő pozícióikat értékesítették azért, hogy Anthropic-részvényeket vásárolhassanak.
Messze még a nyereségesség
A vállalat elsősorban a vállalati ügyfelekre összpontosító üzleti stratégiájával nyerte el a befektetők bizalmát. Ennek köszönhetően az évesített bevételi üteme – vagyis egy rövidebb időszak bevételéből éves szintre vetített mutatója – október 31-re elérte a 81 milliárd dollárt, ami 10 milliárd dolláros növekedést jelent szeptember végéhez képest – derül ki a vállalat hatósági beadványaiból.
A Claude Code, az Anthropic szoftverfejlesztőknek szánt programozási AI-ügynöke széles körben elterjedt az iparágban, és a dokumentumok szerint még a NASA mérnökei is használták.
Az Anthropicnak szeptember végén már több mint 11 900 olyan ügyfele volt, amelyek az előző 12 hónap során egyenként legalább 100 ezer dollár bevételt generáltak a vállalat számára. Ez jelentős növekedés a 2025-ben regisztrált mintegy 1500 ilyen ügyfélhez képest.
Az egyik legnagyobb kihívást a mesterségesintelligencia-infrastruktúra rohamosan növekvő költségeinek megfékezése, valamint a tartós üzemi nyereségesség elérése jelenti majd.
- Az Anthropic a harmadik negyedévben 567 millió dolláros üzemi veszteségről számolt be.
- A veszteség hátterében elsősorban a rövid távú kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 5 milliárd dolláros számításikapacitás-költségek, valamint
- a vállalat jótékonysági adománykiegészítési programjához kötődő, 2 milliárd dolláros, pénzmozgással nem járó ráfordítások álltak.
"Az első napon az árfolyam ugyanúgy megugrott, mint bármely más IPO esetében, de a következő negyedévekben erős pénzügyi eredményekre, a mesterséges intelligencia új felhasználási területeire és a bevételek növekedésének gyorsulására lesz szükség ahhoz, hogy eloszlassák az AI-befektetéseket övező borúlátást” – mondta Vey-Sern Ling, az Union Bancaire Privée ügyvezető igazgatója.
„A befektetőknek egyelőre nincs túl sok olyan fundamentális tényező a kezükben, amelyre az Anthropic értékelését alapozhatnák. A vállalat értékének jelentős része a jövőben rejlik, amely bizonytalan, ezért a részvényárfolyam mozgása is ezt a bizonytalanságot fogja tükrözni.”
A Goldman Sachs elemzői arra számítanak, hogy az Anthropic legkorábban 2030-ra lesz képes éves szinten pozitív szabad cash flow-t termelni.
Ugyanakkor előrejelzésük szerint a vállalat éves bevétele 2030-ra megközelítheti a 685 milliárd dollárt. Ehhez azonban az Anthropicnak meg kell birkóznia az AI-piacon erősödő árversennyel, különösen az olcsóbb, nyílt súlyozású modellek jelentette nyomással, amelyek között kínai fejlesztők megoldásai is szerepelnek.
Az indexek segíthetnek
Az Anthropic részvényei számára további keresletet teremthetnek az indexkövető befektetési alapok, amelyek várhatóan több milliárd dollár értékben vásárolhatnak a papírokból.
Amennyiben a vállalat megfelel a gyorsított indexfelvétel feltételeinek, részvényei már decemberben bekerülhetnek a Russell 1000 és a Nasdaq 100 indexekbe. Az FTSE Russell és a Nasdaq ugyanis idén módosította szabályait annak érdekében, hogy a nagy értékű új tőzsdei vállalatok részvényei gyorsabban bekerülhessenek az indexekbe.