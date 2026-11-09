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Valami megmozdult az arany piacán: egy hét alatt 5 százalékot drágult, most újabb nagy fordulat jöhet

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Emelkedett az arany árfolyama hétfőn, miközben az olajárak esése enyhítette az inflációs aggodalmakat, a gyengébb dollár és a csökkenő kötvényhozamok pedig szintén támogatták a piacot. A befektetők a héten érkező amerikai inflációs adatokra figyelnek, amelyek az arany árfolyamára és a Fed következő kamatlépésével kapcsolatos várakozásokra is hatással lehetnek.
VG
2026.11.09, 14:12
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Emelkedett az arany ára hétfőn, miután az olajárak csökkenése enyhítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat. A befektetők eközben az e heti amerikai inflációs adatokra várnak, amelyek fontos szerepet játszhatnak abban, hogyan alakul a Federal Reserve kamatpolitikája – írja a Reuters.

arany aranytartalék aranyrúd
Emelkedett az arany ára hétfőn/Fotó: Damian Lemanski

Az arany ára emelkedik, az olajé csökken

A spot arany ára 0,7 százalékkal, unciánként 4094,43 dollárra emelkedett. Az Egyesült Államokban a decemberi határidős aranykontraktus ára szintén 0,7 százalékkal 4103,60 dollárra nőtt. Az arany ára a múlt héten mintegy 5 százalékkal emelkedett, miután a demokraták győzelmet arattak az amerikai félidős választásokon, ami új reményeket ébresztett a közel-keleti konfliktus lezárására.

Az olaj ára hétfőn csökkent, miután Donald Trump amerikai elnök igyekezett mérsékelni annak valószínűségét, hogy újabb csapásokra kerül sor Irán ellen. Ugyanakkor a Hormuzi-szoros közelében történt hajótámadások továbbra is napirenden tartották az ellátással kapcsolatos aggodalmakat.

„Az arany árfolyamát az alacsonyabb olajárak, a gyengébb dollár és a csökkenő kötvényhozamok támogatják. A demokraták választási sikere optimizmust keltett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus rendezésével kapcsolatban, és az MI-boomra is nagyobb figyelem irányulhat. Ez hozzájárulhat az infláció kordában tartásához, és mérsékelheti a Fed további szigorítási kényszerét” 

– mondta Nikos Tzabouras független pénzpiaci elemző.

A dollár gyengült, így a dollárban jegyzett arany olcsóbbá vált a külföldi vásárlók számára. Az arany ára pénteken 0,3 százalékkal esett, miután a vártnál erősebb amerikai foglalkoztatási adatok megerősítették azokat a várakozásokat, hogy a Federal Reserve hosszabb ideig magasan tarthatja a kamatokat. Ez erősítette a dollárt és az amerikai állampapírok hozamát is.

Hamarosan kamatot emelhet a Fed

A kereskedők jelenleg 81 százalék esélyt látnak arra, hogy a Fed decemberben kamatot emel. Ez magasabb a foglalkoztatási adatok közzététele előtti 73 százalék valószínűségnél – derül ki a CME FedWatch eszközének adataiból.

Bár az aranyat jellemzően az infláció elleni védelem egyik eszközének tekintik, a magasabb kamatkörnyezet általában csökkenti a hozamot nem termelő arany vonzerejét.

A befektetők figyelme most a kedden megjelenő amerikai fogyasztói árindexre (CPI), valamint a pénteken érkező termelői árindexre (PPI) irányul. Ezek az adatok jelentősen befolyásolhatják a Fed következő kamatdöntésével kapcsolatos várakozásokat.

„A CPI- és PPI-adatok döntő fontosságúak lesznek az arany további árfolyamának szempontjából. A tartósan magas infláció megerősítené a további Fed-szigorítás melletti érveket, ami nyomást gyakorolna az aranyra. Ezzel szemben egy vártnál kedvezőbb inflációs adat újabb lendületet adhatna az árfolyam emelkedésének” 

– mondta Tzabouras.

A többi nemesfém közül az ezüst ára az azonnali piacon 1,2 százalékkal, unciánként 52,51 dollárra emelkedett. 

  • A platina 0,8 százalékkal 1545,87 dollárra drágult, 
  • a palládium ára 0,9 százalékkal 1033,24 dollárra nőtt.
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