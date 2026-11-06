Áremelés nélkül nincs hétfő: ha a magyar dohányosok azt hitték, ez a hét hozta a feketelevest, nézzenek majd újra körül
Vasárnap óta jóval drágábban vásárolhatjuk meg a cigarettát és a többi dohányterméket a magyar trafikokban. Eddig is tudható volt, hogy nem ez lesz a nyugvópont, az európai uniós pénzügyminiszterek azonban már hétfőn újabb áremelésról dönthetnek brüsszeli tanácskozásukon.
November 1-től a cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26 százalékkal emelkedett . A kormány tájékoztatása szerint az adóemelés cigaretta esetében 5, a hevített dohánytermékeknél 10 százalék körüli drágulást okoz. Ez egy 2200 forint árú doboz cigaretta árában körülbelül 110 forint, a hevített termékeknél pedig akár 200 forint körüli többletkiadást jelent.
Brutális drágulást kapnak „ajándékba” a Tisza-kormánytól a dohányosok: kiszámolták, hogy mennyivel emelkedhet jövőre egy doboz cigaretta ára
2026.10.26 Hamarosan érezhető lesz az adóemelések hatása. Néhány hete egy olyan döntést hozott a kormány, amely többmillió ember mindennapjaira lesz hatással. Az összes dohánytermék ára növekedni fog, ráadásul nem elenyésző mértékben.
A KSH szeptemberi adatai szerint a dohányáruk már akkor 4,2 százalékkal drágultak éves összevetésben, miközben a teljes fogyasztóiár-index 1,6 százalékkal emelkedett. A novemberi adóemelés önmagában 0,2-0,3 százalékkal dobhatja meg a magyar inflációt. Ez már "a zsebben van", de ezzel nincs vége.
A jövő év január 1-jén a dohánytermékek jövedéki adója külön döntés szerint is 1,2 százalékkal emelkedik, mert a törvény a 2026. júliusi, előző év azonos hónapjához viszonyított inflációt veszi alapul az automatikus kiigazításhoz.
Ezzel sincs vége, a nagy menet ezután következik – erről várható döntés hétfőn Brüsszelben. A hírről először Kármán András értesülhet, hiszen a Bloomberg jelentése szerint a pénzügyminiszterek tanácsa igyekszik majd kompromisszumra jutni a vitatott dohányadó-javaslatról – jelentette pénteken a Bloomberg.
Áremelés: a svédek kemények, de a magyarok és az olaszok is beszóltak
A legfőbb nézeteltérést a nikotinpárnák adóztatása jelenti a svédek ellenállása miatt, de az olaszok és a magyarok is komoly fenntartásokat jeleztek. A javaslat elfogadásához egyhangú döntésre van szükség. Tehát akár Kármán András is vétózhat, ha támadna ilyesmire kedve a magyarok elleni túlzottdeficit-eljárás esedékes folytatódásának küszöbén.
Az Európai Bizottság 2025 nyarán eredetileg a cigarettákra kivetett jövedéki adó minimumának 138,9 százalékos emelését javasolta, az uniós soros elnökség legutóbbi kompromisszumos javaslatában szereplő adómértékeket azonban nem hozták nyilvánosságra – írta a Philenews hírportál. Ez újabb akár többszázforintos drágulást jelentene a dohánytermékek árában 2028. január 1-ig.
Az Európai Tanács főtitkársága – így a Bloomberg – csütörtöki levelében közölte, hogy a pénzügyminisztereknek a hétfői Ecofin-ülésen „megoldást kell találniuk” a nikotinpárnák minimális adómértékének kérdésére, miután újabb kompromisszumos javaslatok születtek az adó bevezetéséről.
A javaslattal eddig keményen szemben állt Svédország, ahol a nikotinpárnák népszerűek, habár a szeptemberi, egyértelmű eredményt nem hozó választások óta továbbra sem alakult meg az állandó svéd kormány.
Az ír EU-elnökség az elmúlt hetekben több kompromisszumos szövegtervezetet is kidolgozott. A legutóbbi a nikotinpárnák jövedéki adójának fokozatos emelését irányozza elő: az adó mértéke 2028-ban a kiskereskedelmi eladási ár 10 százaléka lenne, majd 2032 januárjától 50 százalékra emelkedne. A Tanács közölte, hogy a kompromisszumos javaslat kidolgozásakor figyelembe vették a jogszabálytervezethez kapcsolódó „politikai és kulturális érzékenységeket”.