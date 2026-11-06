Áremelés nélkül nincs hétfő: ha a magyar dohányosok azt hitték, ez a hét hozta a feketelevest, nézzenek majd újra körül

Vasárnap óta jóval drágábban vásárolhatjuk meg a cigarettát és a többi dohányterméket a magyar trafikokban. Eddig is tudható volt, hogy nem ez lesz a nyugvópont, az európai uniós pénzügyminiszterek azonban már hétfőn újabb áremelésról dönthetnek brüsszeli tanácskozásukon.

Áremelés áremelés hátán – a svédek azonban, ha kormányuk sincs is, bekeményítettek / Fotó: TT News Agency via AFP

November 1-től a cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26 százalékkal emelkedett . A kormány tájékoztatása szerint az adóemelés cigaretta esetében 5, a hevített dohánytermékeknél 10 százalék körüli drágulást okoz. Ez egy 2200 forint árú doboz cigaretta árában körülbelül 110 forint, a hevített termékeknél pedig akár 200 forint körüli többletkiadást jelent.

Brutális drágulást kapnak „ajándékba” a Tisza-kormánytól a dohányosok: kiszámolták, hogy mennyivel emelkedhet jövőre egy doboz cigaretta ára

2026.10.26 Hamarosan érezhető lesz az adóemelések hatása. Néhány hete egy olyan döntést hozott a kormány, amely többmillió ember mindennapjaira lesz hatással. Az összes dohánytermék ára növekedni fog, ráadásul nem elenyésző mértékben.

A KSH szeptemberi adatai szerint a dohányáruk már akkor 4,2 százalékkal drágultak éves összevetésben, miközben a teljes fogyasztóiár-index 1,6 százalékkal emelkedett. A novemberi adóemelés önmagában 0,2-0,3 százalékkal dobhatja meg a magyar inflációt. Ez már "a zsebben van", de ezzel nincs vége.

A jövő év január 1-jén a dohánytermékek jövedéki adója külön döntés szerint is 1,2 százalékkal emelkedik, mert a törvény a 2026. júliusi, előző év azonos hónapjához viszonyított inflációt veszi alapul az automatikus kiigazításhoz.

Ezzel sincs vége, a nagy menet ezután következik – erről várható döntés hétfőn Brüsszelben. A hírről először Kármán András értesülhet, hiszen a Bloomberg jelentése szerint a pénzügyminiszterek tanácsa igyekszik majd kompromisszumra jutni a vitatott dohányadó-javaslatról – jelentette pénteken a Bloomberg.

Áremelés: a svédek kemények, de a magyarok és az olaszok is beszóltak

A legfőbb nézeteltérést a nikotinpárnák adóztatása jelenti a svédek ellenállása miatt, de az olaszok és a magyarok is komoly fenntartásokat jeleztek. A javaslat elfogadásához egyhangú döntésre van szükség. Tehát akár Kármán András is vétózhat, ha támadna ilyesmire kedve a magyarok elleni túlzottdeficit-eljárás esedékes folytatódásának küszöbén.