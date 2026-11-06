Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF325,52 -0,16% GBP/HUF435,16 -0,04% CHF/HUF397,14 -0,12% PLN/HUF82,25 -0,44% RON/HUF67,93 -0,14% CZK/HUF14,91 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Áremelés nélkül nincs hétfő: ha a magyar dohányosok azt hitték, ez a hét hozta a feketelevest, nézzenek majd újra körül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csak a napokban drágultak hatalmasat a magyar dohánytermékek, a következő pofon máris érkezhet. Áremelés lesz az uniós pénzügyminiszterek hétfői tanácskozásának napirendjén. A svédek berzenkedését kell legyőznie az ír EU-elnökségnek, a botránykő a nikotinpárna.
Pető Sándor
2026.11.06, 17:15
Szóljon hozzá!

Vasárnap óta jóval drágábban vásárolhatjuk meg a cigarettát és a többi dohányterméket a magyar trafikokban. Eddig is tudható volt, hogy nem ez lesz a nyugvópont, az európai uniós pénzügyminiszterek azonban már hétfőn újabb áremelésról dönthetnek brüsszeli tanácskozásukon.

Áremelés áremelés hátán – a svédek azonban, ha kormányuk sincs is, bekeményítettek
Áremelés áremelés hátán – a svédek azonban, ha kormányuk sincs is, bekeményítettek / Fotó: TT News Agency via AFP

November 1-től a cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeké 25, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26 százalékkal emelkedett . A kormány tájékoztatása szerint az adóemelés cigaretta esetében 5, a hevített dohánytermékeknél 10 százalék körüli drágulást okoz. Ez egy 2200 forint árú doboz cigaretta árában körülbelül 110 forint, a hevített termékeknél pedig akár 200 forint körüli többletkiadást jelent.

Brutális drágulást kapnak „ajándékba” a Tisza-kormánytól a dohányosok: kiszámolták, hogy mennyivel emelkedhet jövőre egy doboz cigaretta ára
2026.10.26 Hamarosan érezhető lesz az adóemelések hatása. Néhány hete egy olyan döntést hozott a kormány, amely többmillió ember mindennapjaira lesz hatással. Az összes dohánytermék ára növekedni fog, ráadásul nem elenyésző mértékben.

A KSH szeptemberi adatai szerint a dohányáruk már akkor 4,2 százalékkal drágultak éves összevetésben, miközben a teljes fogyasztóiár-index 1,6 százalékkal emelkedett. A novemberi adóemelés önmagában 0,2-0,3 százalékkal dobhatja meg a magyar inflációt. Ez már "a zsebben van", de ezzel nincs vége.

A jövő év január 1-jén a dohánytermékek jövedéki adója külön döntés szerint is 1,2 százalékkal emelkedik, mert a törvény a 2026. júliusi, előző év azonos hónapjához viszonyított inflációt veszi alapul az automatikus kiigazításhoz.

Ezzel sincs vége, a nagy menet ezután következik – erről várható döntés hétfőn Brüsszelben. A hírről először Kármán András értesülhet, hiszen a Bloomberg jelentése szerint a pénzügyminiszterek tanácsa igyekszik majd kompromisszumra jutni a vitatott dohányadó-javaslatról – jelentette pénteken a Bloomberg. 

Áremelés: a svédek kemények, de a magyarok és az olaszok is beszóltak

A legfőbb nézeteltérést a nikotinpárnák adóztatása jelenti a svédek ellenállása miatt, de az olaszok és a magyarok is komoly fenntartásokat jeleztek. A javaslat elfogadásához egyhangú döntésre van szükség. Tehát akár Kármán András is vétózhat, ha támadna ilyesmire kedve a magyarok elleni túlzottdeficit-eljárás esedékes folytatódásának küszöbén.

Az Európai Bizottság 2025 nyarán eredetileg a cigarettákra kivetett jövedéki adó minimumának 138,9 százalékos emelését javasolta, az uniós soros elnökség legutóbbi kompromisszumos javaslatában szereplő adómértékeket azonban nem hozták nyilvánosságra – írta a Philenews hírportál. Ez újabb akár többszázforintos drágulást jelentene a dohánytermékek árában 2028. január 1-ig. 

Az Európai Tanács főtitkársága – így a Bloomberg – csütörtöki levelében közölte, hogy a pénzügyminisztereknek a hétfői Ecofin-ülésen „megoldást kell találniuk” a nikotinpárnák minimális adómértékének kérdésére, miután újabb kompromisszumos javaslatok születtek az adó bevezetéséről.

A javaslattal eddig keményen szemben állt Svédország, ahol a nikotinpárnák népszerűek, habár a szeptemberi, egyértelmű eredményt nem hozó választások óta továbbra sem alakult meg az állandó svéd kormány. 

Az ír EU-elnökség az elmúlt hetekben több kompromisszumos szövegtervezetet is kidolgozott. A legutóbbi a nikotinpárnák jövedéki adójának fokozatos emelését irányozza elő: az adó mértéke 2028-ban a kiskereskedelmi eladási ár 10 százaléka lenne, majd 2032 januárjától 50 százalékra emelkedne. A Tanács közölte, hogy a kompromisszumos javaslat kidolgozásakor figyelembe vették a jogszabálytervezethez kapcsolódó „politikai és kulturális érzékenységeket”.

Szóljon hozzá!
áremelés
dohány
Svédország
Ecofin
cigaretta
Európai Unió

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu