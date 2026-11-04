Gazdát cserél a szomszédos áruházlánc, Magyarországon is ismert üzletember érdekeltségét vásárolja fel a görög óriás

A görög energetikai vállalat, a PPC vásárolja fel az elektronikai termékeket árusító román áruházláncot, a Flancót. A tranzakcióra a PPC (Public Power Corporation) Kotszovolosz nevű kiskereskedelmi leányvállalatán keresztül kerül sor. A görög cég 35 millió eurót fizet a Flanco Retail SA részvényeinek 100 százalékáért. A román áruházlánc jelenleg két román üzletember tulajdonában van, Iulian Stanciu, a Magyarországon és Bulgáriában is aktív eMag online kiskereskedelmi platform alapítója 98 százalékos részvénycsomaggal rendelkezik – írja a Maszol.ro.

Flanco márkanévvel 150 áruház működik (illusztráció)/Fotó: 123RF

Az áruház 100 romániai városban van jelen

„Romániába ültetve át a PPC csoport által Görögországban a Kotszovolosz felvásárlásával fémjelzett sikermodellt, ez a lépés az elektrotechnikai és elektronikai termékek gyorsan növekvő, 3,6 milliárd euróra becsült piacára való belépést jelenti” – közölte a PPC. A PPC 2023 óta már jelen van Romániában, akkor az olasz energiaipari vállalat, az Enel helyi érdekeltségeit vásárolta fel.

Flanco márkanévvel 150 áruház működik mintegy 100 romániai városban. Az áruházak összterülete közel 60 ezer négyzetméter, s 37 500 négyzetméter logisztikai infrastruktúra tartozik hozzájuk. A piacvezető Altex után a Flanco a második számú hazai áruházlánc az elektronikai cikkek piacán.

Az 1994-ben alapított Flanco Retail SA 2025-ben 1400-nál több alkalmazottat foglalkoztatott, s 1,368 milliárd lej árbevétel mellett 66,385 millió lej veszteséggel zárta az évet, miközben az adósságállománya 499,545 millió lejre nőtt. 2016 és 2022 között a vállalat folyamatosan nyereséges volt, de 2023 óta veszteséges.

„A Flanco felvásárlására vonatkozó megállapodás jelentős változás a Kotszovolosz számára: erős regionális piaci szereplőként jelenik meg Délkelet-Európában, egy sikeres kiskereskedelmi modellt exportálva egy hatalmas perspektívával, kitűnő emberállománnyal és a technológia iránt érdeklődő fogyasztókkal rendelkező piacra”

– nyilatkozta Hrisztosz Karagiannakisz, a Kotszovolosz vezérigazgatója. A Kotszovolosz az egyik legnagyobb elektrotechnikai és elektronikai cikkeket forgalmazó áruházlánc Görögországban és Cipruson.