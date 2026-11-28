Csattanós üzenetet kapott Németország egy távoli szigetről, amelynek polgárai szombaton a szavazóurnákhoz vonultak és nagy többséggel eldöntötték: hátat fordítanak annak az energiapolitikának, amit a németek választottak. Kevésbé volna feltűnő a kontraszt, ha nem a világ egyik csúcstechnológiai gyártási központjáról volna szó, miközben Európa és iparháza, Németország a technológiai versenyben hátracsúszik.

Az atomenergia segíthet kielégíteni a csúcstechnológiák, mint a csipgyártás növekvő energiagényét – így látták a távoli sziget lakói Fotó: Imaginechina via AFP

A sziget Tajvan, a csúcstechnológiákhoz elengedhetetlen csipek egyik legnagyobb gyártója a világon. A csipgyártáshoz, amint a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez is, hatalmas mennyiségű energiára an szükség.

A szorítást az Európában energiaválságot okozóukrajnai háború kitörésekor a tajvaniak még nem igazán érezték, az idén kitört iráni háború azonban más ázsiai országokhoz hasonlóan, vagy inkább még erősebben őket is megszorongatta. Az energiaimport-függés csökkentése kiemelt üggyé vált.

A szombaton tartott népszavazáson a tajvani választók a sziget atomenergia-mentes státuszának megszüntetése mellett foglaltak állást, lendületet adva azoknak a törekvéseknek, amelyek célja az atomenergia visszaállítása a félvezetőgyártás egyik globális központjának számító szigeten, hogy kielégítsék a rohamosan növekvő villamosenergia-igényt és mérsékeljék az importált energiahordozóktól való függőséget – jelenti a Bloomberg hírügynökség.

Tajvan 20 millió választásra jogosult polgára közül több mint 7 millióan támogatták az atomenergia felhasználását a gazdaság fellendítésére – derül ki a tajvani Központi Választási Bizottság adataiból. Az eredmény egyértelmű: a szavazók csaknem kétharmada gondolja úgy, hogy kell az atomenergia.

Ez az, amiről Németország lemondott: valamennyi atomerőművüket bezárták, majd a fő gázvezetéküket felrobbantották az ukrajnai háború kezdetén. Az ország a megújuló energiákra és a nem orosz importra tett egy olyan világban, amelyben a német versenyképesség romlik, miközben a csúcstechnológiák nagy energiaigényűek és az energiaszállítási útvonalak sebezhetőek.