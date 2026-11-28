Atomenergia: újraindulnak a reaktorok, így döntött a nép – csattanós üzenetet kaptak a németek a csúcstech központból
Csattanós üzenetet kapott Németország egy távoli szigetről, amelynek polgárai szombaton a szavazóurnákhoz vonultak és nagy többséggel eldöntötték: hátat fordítanak annak az energiapolitikának, amit a németek választottak. Kevésbé volna feltűnő a kontraszt, ha nem a világ egyik csúcstechnológiai gyártási központjáról volna szó, miközben Európa és iparháza, Németország a technológiai versenyben hátracsúszik.
A sziget Tajvan, a csúcstechnológiákhoz elengedhetetlen csipek egyik legnagyobb gyártója a világon. A csipgyártáshoz, amint a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez is, hatalmas mennyiségű energiára an szükség.
A szorítást az Európában energiaválságot okozóukrajnai háború kitörésekor a tajvaniak még nem igazán érezték, az idén kitört iráni háború azonban más ázsiai országokhoz hasonlóan, vagy inkább még erősebben őket is megszorongatta. Az energiaimport-függés csökkentése kiemelt üggyé vált.
A szombaton tartott népszavazáson a tajvani választók a sziget atomenergia-mentes státuszának megszüntetése mellett foglaltak állást, lendületet adva azoknak a törekvéseknek, amelyek célja az atomenergia visszaállítása a félvezetőgyártás egyik globális központjának számító szigeten, hogy kielégítsék a rohamosan növekvő villamosenergia-igényt és mérsékeljék az importált energiahordozóktól való függőséget – jelenti a Bloomberg hírügynökség.
Tajvan 20 millió választásra jogosult polgára közül több mint 7 millióan támogatták az atomenergia felhasználását a gazdaság fellendítésére – derül ki a tajvani Központi Választási Bizottság adataiból. Az eredmény egyértelmű: a szavazók csaknem kétharmada gondolja úgy, hogy kell az atomenergia.
Ez az, amiről Németország lemondott: valamennyi atomerőművüket bezárták, majd a fő gázvezetéküket felrobbantották az ukrajnai háború kezdetén. Az ország a megújuló energiákra és a nem orosz importra tett egy olyan világban, amelyben a német versenyképesség romlik, miközben a csúcstechnológiák nagy energiaigényűek és az energiaszállítási útvonalak sebezhetőek.
Az eredmény megszilárdítja a tajvani atomenergia-politikában bekövetkezett fordulatot, miután a sziget utolsó működő atomreaktorát 2025 májusában leállították – íja a Bloomberg. A világ kormányai eközben egyre inkább az atomenergia felé fordulnak, hogy biztosítsák az adatközpontok és más energiaigényes iparágak számára szükséges stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-ellátást.
Tajvan atomenergia mellett szavazott, de nem olyan egyszerű leállítás után újraindulni
A szavazás új lendületet adhat Tajvan egyes leállított atomreaktorainak újraindításához, bár nem jelenti az atomenergia-termelés azonnali visszatérését, és nem garantálja az energiapolitika megváltoztatását sem. A Taiwan Power Co. már vizsgálja a maanshani és a kuoshengi atomerőmű újraindításának lehetőségét, ehhez azonban még teljesíteni kell a biztonsági és szabályozási követelményeket.
Még a felújítási költségeket is figyelembe véve „olcsóbb lenne az atomerőmű üzemeltetése” a többi alternatívához képest – mondta Aniket Autade, a Rystad Energy vezető elemzője. Az atomenergia-termelés újraindítása „érdemben csökkentené Tajvan függőségét a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjától, ami különösen értékes a magas világpiaci árak időszakában” – tette hozzá.
Tajvan atomenergiával kapcsolatos álláspontja enyhült, mivel a virágzó mesterségesintelligencia- és félvezetőipar növeli a villamosenergia-igényt, miközben egyre nagyobb aggodalmat kelt a sziget importenergiától való függősége.
A szombati népszavazás 2018 óta már a negyedik voksolás Tajvanon az atomenergia kérdéséről. Akkor a választók támogatták annak a jogszabályi előírásnak az eltörlését, amely 2025-ig kötelezővé tette volna az atomenergia-termelés megszüntetését. A sziget negyedik atomerőművének újjáélesztéséről 2021-ben tartott népszavazás azonban sikertelen volt, ahogyan a maanshani erőmű üzemidejének meghosszabbításáról tavaly rendezett referendum is – írja a hírügynökség.