Amerika 50 milliárd dollárral sem tudja megoldani az atomenergia legnagyobb problémáját: a finnek már 100 ezer évre előre gondolkodnak – Magyarország sem kerülheti el a döntést

Két egészen eltérő példát mutat a nukleáris hulladék kezelésére Finnország és az Egyesült Államok. Az északi ország történelmi lépésre készül: hamarosan megnyílhat a világ első, kiégett nukleáris fűtőelemek végleges elhelyezésére szolgáló föld alatti tárolója. Eközben az Egyesült Államokban évtizedek óta nem sikerül megoldani az atomenergia hasznosításának egyik kétségen kívül nagy problémáját, annak ellenére, hogy a szükséges pénzügyi források jelentős része már rendelkezésre áll.

A finn föld alatti, nukleáris hulladék tárolására alkalmas létesítményről kiadott felvétel - a föld alatti tárolás úttörő jelentőségű projekt lehet az atomenergia egyik legnagyobb problémájának megoldásában

Fotó: Posiva

Befalazás és atomenergia: százezer évre rejtik el a nukleáris hulladékot a finnek

Az amerikai létesítményekben jelenleg mintegy 97 ezer tonna kiégett nukleáris fűtőelemet tárolnak, csaknem 75 helyszínen, több mint 30 államban. Ezeket jellemzően ideiglenes tárolókban őrzik, miközben a végleges elhelyezésükre vonatkozó országos stratégia továbbra sem valósult meg.

Eközben Finnországban az Onkalo nevű létesítmény jelentheti a megoldást. A tárolót az Olkiluoto atomerőmű telephelyén alakította ki a Posiva vállalat, amely a finn atomerőművekben keletkező kiégett fűtőelemek végleges elhelyezéséért felel.

A létesítmény különlegessége, hogy a radioaktív hulladékot mintegy 400–430 méterrel a felszín alatt, a stabil alapkőzetben helyezik el.

A kiégett fűtőelemeket először speciális rézkapszulákba zárják, majd ezeket bentonitagyaggal veszik körül. Az agyag ütéselnyelő és szigetelő tulajdonságai tovább növelik a tárolás biztonságát.

A technológia célja, hogy a veszélyes anyagokat akár százezer éven keresztül elszigetelje a környezettől. A tároló teljes kapacitása mintegy 6500 tonna kiégett nukleáris üzemanyag lehet. Amikor eléri a maximális befogadóképességét, feltöltik, lezárják, és a finn állam felügyelete alá kerül.

Az Onkalo megvalósítása nem rövid folyamat eredménye: a program előkészítése mintegy négy évtizede kezdődött, az építkezés pedig 22 évvel ezelőtt indult. A létesítmény a finn hatóságok biztonsági jóváhagyása után megkapta az üzemeltetési engedélyét, így megnyílt az út a működés megkezdése előtt.