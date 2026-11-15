Amerika 50 milliárd dollárral sem tudja megoldani az atomenergia legnagyobb problémáját: a finnek már 100 ezer évre előre gondolkodnak – Magyarország sem kerülheti el a döntést
Két egészen eltérő példát mutat a nukleáris hulladék kezelésére Finnország és az Egyesült Államok. Az északi ország történelmi lépésre készül: hamarosan megnyílhat a világ első, kiégett nukleáris fűtőelemek végleges elhelyezésére szolgáló föld alatti tárolója. Eközben az Egyesült Államokban évtizedek óta nem sikerül megoldani az atomenergia hasznosításának egyik kétségen kívül nagy problémáját, annak ellenére, hogy a szükséges pénzügyi források jelentős része már rendelkezésre áll.
Befalazás és atomenergia: százezer évre rejtik el a nukleáris hulladékot a finnek
Az amerikai létesítményekben jelenleg mintegy 97 ezer tonna kiégett nukleáris fűtőelemet tárolnak, csaknem 75 helyszínen, több mint 30 államban. Ezeket jellemzően ideiglenes tárolókban őrzik, miközben a végleges elhelyezésükre vonatkozó országos stratégia továbbra sem valósult meg.
Eközben Finnországban az Onkalo nevű létesítmény jelentheti a megoldást. A tárolót az Olkiluoto atomerőmű telephelyén alakította ki a Posiva vállalat, amely a finn atomerőművekben keletkező kiégett fűtőelemek végleges elhelyezéséért felel.
A létesítmény különlegessége, hogy a radioaktív hulladékot mintegy 400–430 méterrel a felszín alatt, a stabil alapkőzetben helyezik el.
A kiégett fűtőelemeket először speciális rézkapszulákba zárják, majd ezeket bentonitagyaggal veszik körül. Az agyag ütéselnyelő és szigetelő tulajdonságai tovább növelik a tárolás biztonságát.
A technológia célja, hogy a veszélyes anyagokat akár százezer éven keresztül elszigetelje a környezettől. A tároló teljes kapacitása mintegy 6500 tonna kiégett nukleáris üzemanyag lehet. Amikor eléri a maximális befogadóképességét, feltöltik, lezárják, és a finn állam felügyelete alá kerül.
Az Onkalo megvalósítása nem rövid folyamat eredménye: a program előkészítése mintegy négy évtizede kezdődött, az építkezés pedig 22 évvel ezelőtt indult. A létesítmény a finn hatóságok biztonsági jóváhagyása után megkapta az üzemeltetési engedélyét, így megnyílt az út a működés megkezdése előtt.
A projekt nemcsak mérnöki, hanem politikai szempontból is jelentős teljesítmény: Finnország több mint négy évtizeden keresztül képes volt fenntartani a program folytonosságát, miközben kormányok váltották egymást. A befogadó településsel, Eurajokival is sikerült fenntartani az együttműködést a föld alatti tároló megvalósítása érdekében.
50 milliárd dollár van az amerikai kasszában, mégsem történik semmi
Az Egyesült Államok helyzete egészen más. Az ország jogszabályai egyetlen hivatalos végleges tárolóhelyet jelölnek ki a nukleáris hulladék számára: a nevadai Yucca Mountain térségét, Nevada államban, a Nagy-medence területén. A projekt azonban évek óta politikai és finanszírozási viták kereszttüzében áll, a kongresszus több mint 15 éve nem biztosított újabb forrásokat a folytatásához.
A probléma súlyát jól mutatja, hogy az amerikai atomerőművekben keletkezett kiégett fűtőelemek jelentős része továbbra is átmeneti tárolókban várakozik. Ezeket olyan közösségek területén őrzik, amelyek eredetileg nem feltétlenül vállalták volna a hosszú távú tárolás terhét.
Az amerikai kormányzat ugyan többször megpróbált előrelépni, a határidők azonban újra és újra lejártak. A politikai vezetés változásaival a nukleárishulladék-kezelési programok is háttérbe szorultak.
Különösen beszédes, hogy az Egyesült Államoknak nem elsősorban pénzügyi problémája van.
A nukleáris hulladék kezelésére létrehozott alapban
- több mint 50 milliárd dollár található;
- a pénz felhasználásához azonban kongresszusi jóváhagyásra van szükség.
Vincent Ialenti, az amerikai energiaügyi minisztérium korábbi programvezetője szerint ez rendkívül bizonytalan alapot jelent egy olyan feladathoz, amelynek megoldása évtizedeken átívelő elköteleződést igényel.
A problémát az Atlantic Council friss energiapolitikai elemzése tágabb összefüggésbe is helyezi. A szervezet szerint az amerikai energiapolitikában a politikai kiszámíthatatlanság mára önálló költségtényezővé vált.
A négyévente bekövetkező politikai fordulatok miatt a korábbi kormányzatok programjait gyakran felülvizsgálják vagy megszüntetik, ami megnehezíti a hosszú távú beruházások tervezését.
Ez különösen nagy gondot jelent azoknál a projekteknél, amelyek megtérülése és megvalósítása nem egyetlen választási ciklushoz, hanem akár több évtizedhez kötődik.
Magyarországon is meg kell oldani a végleges elhelyezést
Mint a Világgazdaság oldalán összeállításunkban bemutattuk, a nukleáris hulladék végleges elhelyezése Magyarország számára is hosszú távú feladat. A paksi atomerőmű működése során keletkező kiégett nukleáris fűtőelemeket jelenleg átmeneti tárolásban őrzik, végleges hazai elhelyezésük módja és helyszíne azonban még nem dőlt el.
A finn példa azért is fontos, mert azt vetíti előre, hogy a nagy aktivitású radioaktív hulladék föld alatti, geológiai tárolása ipari méretekben is megvalósítható. A magyarországi megoldás kialakításához ugyanakkor még hosszú előkészítési folyamatra, megfelelő földtani helyszínre és tartós politikai, társadalmi támogatásra van szükség.
Az ugyanakkor bizonyos, hogy a nukleáris hulladék problémáját nem lehet néhány évre szóló politikai programokkal rendezni. A radioaktív anyagok biztonságos elhelyezése olyan generációkon átívelő vállalás, amelyhez a technológiai és pénzügyi feltételek mellett következetes állami stratégia is szükséges.