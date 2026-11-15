Oroszország az utolsó nagy menekülőútvonalát is elveszítheti: Ázsia olyasmire készül, ami Moszkvának nagyon fájhat – az atomenergia mindent átírhat

Moszkva számára egyre kellemetlenebb fordulat körvonalazódik legfontosabb ázsiai energiapiacain: a térség országai hatalmas összegeket fordítanak atomenergetikai és megújulóenergia-beruházásokra, az új kapacitások pedig idővel visszafoghatják a szén- és földgázimportot, ami az orosz energiahordozók iránti keresletet is érintheti.

Ázsia országai egyszerre gyorsítják fel az atomenergia és a megújuló energiaforrások kiépítését, ami hosszabb távon visszafoghatja a szén és a földgáz felhasználását az áramtermelésben / Fotó: Xinhua via AFP

Oroszország ázsiai energiaexportja számára is komoly kihívást jelenthet az a beruházási hullám, amelyben a térség országai egyszerre építenek atomerőműveket és megújulóenergia-kapacitásokat. A változás különösen Kínában, Japánban és Dél-Koreában lehet jelentős: az új létesítmények hosszabb távon csökkenthetik a szén és a földgáz szerepét az áramtermelésben, ezzel pedig az importigényt is.

A Global Energy Monitor (GEM) adatai szerint a világon jelenleg épülő 91 gigawattnyi (GW) atomenergia-kapacitásból 66 gigawatt Ázsiához kötődik. Ez a teljes mennyiség 73 százaléka, miközben a térség részesedése a már működő atomreaktorok kapacitásából még nem éri el a 30 százalékot. A megújuló energiaforrásoknál még nagyobb az ázsiai fölény: a kivitelezés alatt álló nap- és szélerőművek összesen 1364 gigawattnyi kapacitást képviselnek, ami a globális érték 78 százaléka.

Ez a kettős fejlesztés különösen kedvezőtlen lehet a fosszilis energiahordozók exportőreinek.

A nap- és szélerőművek megfelelő időjárás esetén olcsó áramot termelnek, az atomerőművek pedig folyamatosan biztosítják a termelést. A két technológia együtt egyre több időszakban szoríthatja háttérbe a szén- és gázerőműveket.

A legfontosabb fejlemények Kínában zajlanak, amely Oroszország egyik legmeghatározóbb energiapiaci partnere. Az ország jelenleg

204 gigawattnyi szénerőművi;

236 gigawattnyi naperőművi;

213 gigawattnyi szélerőművi;

247 gigawattnyi vízerőművi;

és 43 gigawattnyi atomenergia-kapacitást épít.

A szénerőművi beruházások alapján úgy tűnhet, hogy Kína még hosszú ideig a szénre alapozza az áramtermelését. A megújuló energia és az atomenergia gyors bővülése azonban egyre nagyobb versenyt támaszt a fosszilis erőműveknek. A kínai szénflotta várhatóan nem tűnik el, de a jövőben mindinkább tartalék- és kiegyenlítő szerepet kaphat. Ez hosszabb távon az ország szénimportját is visszafoghatja, ami az orosz szállítók számára kedvezőtlen fordulat lenne.

A kínai sárkány a nukleáris energetikában is támad, elszáguld Amerika mellett Az ázsiai nagyhatalom gyorsan és hatékonyan építi új atomerőműveit. Az Egyesült Államokat eközben az elaggott reaktorpark, a magas beruházási költségek, a szabályozási akadályok és a befektetők óvatossága hátráltatja.

India szintén jelentős atomenergetikai fejlesztéseket hajt végre, bár ott a gyorsan növekvő áramigény miatt a szén még sokáig meghatározó maradhat. Az ország 6,6 gigawattnyi atomenergia-kapacitást épít, emellett több mint 40 gigawattnyi szénerőmű-projekt van fejlesztés alatt. Az új reaktorok azonban mérsékelhetik a további szénerőművek iránti igényt.