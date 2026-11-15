Oroszország az utolsó nagy menekülőútvonalát is elveszítheti: Ázsia olyasmire készül, ami Moszkvának nagyon fájhat – az atomenergia mindent átírhat
Moszkva számára egyre kellemetlenebb fordulat körvonalazódik legfontosabb ázsiai energiapiacain: a térség országai hatalmas összegeket fordítanak atomenergetikai és megújulóenergia-beruházásokra, az új kapacitások pedig idővel visszafoghatják a szén- és földgázimportot, ami az orosz energiahordozók iránti keresletet is érintheti.
Oroszország ázsiai energiaexportja számára is komoly kihívást jelenthet az a beruházási hullám, amelyben a térség országai egyszerre építenek atomerőműveket és megújulóenergia-kapacitásokat. A változás különösen Kínában, Japánban és Dél-Koreában lehet jelentős: az új létesítmények hosszabb távon csökkenthetik a szén és a földgáz szerepét az áramtermelésben, ezzel pedig az importigényt is.
A Global Energy Monitor (GEM) adatai szerint a világon jelenleg épülő 91 gigawattnyi (GW) atomenergia-kapacitásból 66 gigawatt Ázsiához kötődik. Ez a teljes mennyiség 73 százaléka, miközben a térség részesedése a már működő atomreaktorok kapacitásából még nem éri el a 30 százalékot. A megújuló energiaforrásoknál még nagyobb az ázsiai fölény: a kivitelezés alatt álló nap- és szélerőművek összesen 1364 gigawattnyi kapacitást képviselnek, ami a globális érték 78 százaléka.
Ez a kettős fejlesztés különösen kedvezőtlen lehet a fosszilis energiahordozók exportőreinek.
A nap- és szélerőművek megfelelő időjárás esetén olcsó áramot termelnek, az atomerőművek pedig folyamatosan biztosítják a termelést. A két technológia együtt egyre több időszakban szoríthatja háttérbe a szén- és gázerőműveket.
A legfontosabb fejlemények Kínában zajlanak, amely Oroszország egyik legmeghatározóbb energiapiaci partnere. Az ország jelenleg
- 204 gigawattnyi szénerőművi;
- 236 gigawattnyi naperőművi;
- 213 gigawattnyi szélerőművi;
- 247 gigawattnyi vízerőművi;
- és 43 gigawattnyi atomenergia-kapacitást épít.
A szénerőművi beruházások alapján úgy tűnhet, hogy Kína még hosszú ideig a szénre alapozza az áramtermelését. A megújuló energia és az atomenergia gyors bővülése azonban egyre nagyobb versenyt támaszt a fosszilis erőműveknek. A kínai szénflotta várhatóan nem tűnik el, de a jövőben mindinkább tartalék- és kiegyenlítő szerepet kaphat. Ez hosszabb távon az ország szénimportját is visszafoghatja, ami az orosz szállítók számára kedvezőtlen fordulat lenne.
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Az ázsiai nagyhatalom gyorsan és hatékonyan építi új atomerőműveit. Az Egyesült Államokat eközben az elaggott reaktorpark, a magas beruházási költségek, a szabályozási akadályok és a befektetők óvatossága hátráltatja.
India szintén jelentős atomenergetikai fejlesztéseket hajt végre, bár ott a gyorsan növekvő áramigény miatt a szén még sokáig meghatározó maradhat. Az ország 6,6 gigawattnyi atomenergia-kapacitást épít, emellett több mint 40 gigawattnyi szénerőmű-projekt van fejlesztés alatt. Az új reaktorok azonban mérsékelhetik a további szénerőművek iránti igényt.
Az atomenergia gázexportot is fenyegeti
Japán és Dél-Korea fejlesztései a földgázpiacon jelenthetnek különösen komoly kihívást. Japán több mint 6 gigawattnyi atomenergia-kapacitást épít, miközben nem tervez új szénerőműveket. Az atomenergia az építés alatt álló teljes villamosenergia-kapacitásának mintegy 65 százalékát teszi ki. Dél-Koreában szintén nem épül új szénerőmű, az atomenergia pedig az új fejlesztések több mint 40 százalékát adja.
Mindkét ország a világ legnagyobb LNG-importőrei közé tartozik, és a földgáz fontos szerepet játszik az áramellátásukban. Az új atomreaktorok üzembe helyezésével csökkenhet a gázerőművek termelési igénye, ami idővel az importált cseppfolyósított földgáz keresletét is mérsékelheti. Ez az orosz gázexport számára is kedvezőtlen, hiszen a két ország a nemzetközi LNG-piac meghatározó vásárlói közé tartozik.
A változás Törökországban, Bangladesben és Egyiptomban is megindult. Törökországban az épülő áramtermelő kapacitások több mint 80 százaléka atomenergetikai beruházás. Bangladesben két, egyenként 1200 megawattos reaktor készül Ruppurban, az első blokk kereskedelmi üzembe helyezését 2027-re várják. Egyiptom első atomerőműve a tervek szerint 2028-ban kezdhet áramot termelni.
Az atomenergia ezeknek az országoknak az energiafüggetlenség erősítését is ígéri: csökkentheti az importált energiahordozóktól való függést, és mérsékelheti a nemzetközi gázpiac áringadozásainak hatását. Az ázsiai beruházási hullám így hosszabb távon Oroszország számára is komoly exportpiaci kockázatot jelenthet.
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